Loại hạt này ăn khô bổ tim, đem ngâm tăng gấp 10 lần dưỡng chất, ngăn tiểu đường giảm huyết áp, lợi cho mẹ bầu lại chặn đứng ung thư

Dinh dưỡng 18/03/2023 06:24

Hạnh nhân đã được biết đến là loại hạt giàu dinh dưỡng và tốt cho trái tim, nhưng khi đêm ngâm còn tăng gấp 10 lần lợi ích cho nhiều vấn đề sức khỏe.

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao lại ngâm hạnh nhân trước khi ăn không? Hạnh nhân là một món ăn nhẹ lành mạnh, thơm ngon, chứa nhiều protein, chất xơ và axit béo Omega-3 và 6. Ngâm chúng trước khi ăn có một số lợi ích cho sức khỏe. Trước tiên, nó giúp bạn dễ tiêu hóa hạt hơn. Nó cũng làm tăng lượng chất dinh dưỡng và vitamin mà cơ thể bạn hấp thụ từ nó.

Loại hạt này ăn khô bổ tim, đem ngâm tăng gấp 10 lần dưỡng chất, ngăn tiểu đường giảm huyết áp, lợi cho mẹ bầu lại chặn đứng ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vỏ màu nâu của hạnh nhân có chứa chất ức chế enzyme bảo vệ hạt cho đến khi có đủ ánh sáng mặt trời và độ ẩm cho phép nó nảy mầm. Chỉ trong những điều kiện này, hạt mới tiết ra các enzym của nó.

Vì vậy, nếu bạn ăn hạnh nhân mà không loại bỏ chất ức chế này, bạn đang hạn chế các chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn thực sự có thể hấp thụ từ hạt. Chúng cũng khó tiêu hóa. Nhưng bằng cách ngâm hạnh nhân, bạn cung cấp độ ẩm có thể giúp hạnh nhân lột vỏ và giải phóng các enzym của nó.

Đây là lý do tại sao hạnh nhân tốt cho bạn:

1 Giúp giảm cân

Hạnh nhân rất giàu vitamin E và chất béo không bão hòa đơn, rất tốt cho việc giảm cholesterol xấu. Ngoài ra, chất béo không bão hòa đơn khai thác sự thèm ăn. Vì vậy, ăn hạnh nhân ngâm có thể ngăn ngừa ăn quá nhiều và từ đó giúp giảm cân.

2 Giảm thiểu nguy cơ ung thư

Loại hạt này ăn khô bổ tim, đem ngâm tăng gấp 10 lần dưỡng chất, ngăn tiểu đường giảm huyết áp, lợi cho mẹ bầu lại chặn đứng ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng chất béo bão hòa thấp và hàm lượng vitamin E cao mà hạnh nhân chứa làm giảm nguy cơ ung thư. Ngoài ra, loại hạt này còn chứa flavonoid có khả năng ức chế khối u tuyến tiền liệt và ung thư vú.

3 Tốt cho tim mạch

Hạnh nhân có thể giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, và hạnh nhân ngâm giúp tăng Lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) và giảm mức Lipoprotein tỷ trọng thấp (LDP). Điều này giúp kiểm soát mức cholesterol, rất tốt cho tim mạch.

Loại hạt này ăn khô bổ tim, đem ngâm tăng gấp 10 lần dưỡng chất, ngăn tiểu đường giảm huyết áp, lợi cho mẹ bầu lại chặn đứng ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Loại hạt này cũng chứa vitamin E, một chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim; axit folic, giúp giảm mức homocysteine ​​giúp giảm thiểu nguy cơ tắc động mạch và magiê, có thể ngăn ngừa các cơn đau tim.

Ngâm hạnh nhân cũng làm giảm protein phản ứng C, giảm thiểu viêm nhiễm gây tổn thương động mạch.

4 Kiểm soát bệnh tiểu đường và huyết áp

Hạnh nhân ngâm, khi được tiêu thụ cùng với chế độ ăn ít calo, sẽ làm giảm lượng đường trong máu, insulin và natri, đồng thời tăng lượng magiê và chất chống oxy hóa bảo vệ, do đó kiểm soát bệnh tiểu đường và huyết áp.

5 Có lợi cho bà bầu

Lý do chính mà phụ nữ mang thai được khuyên nên ăn hạnh nhân ngâm là axit folic có trong hạnh nhân làm giảm đáng kể nguy cơ dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh.

Loại hạt này ăn khô bổ tim, đem ngâm tăng gấp 10 lần dưỡng chất, ngăn tiểu đường giảm huyết áp, lợi cho mẹ bầu lại chặn đứng ung thư - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo bạn tối đa hóa lợi ích sức khỏe của nó, hãy ngâm 2 cốc nước cho mỗi 1/2 cốc hạnh nhân. Làm nảy mầm hạnh nhân bằng cách ngâm chúng qua đêm, để ráo nước, sau đó để chúng nảy mầm trong vài ngày là một cách thậm chí còn tốt hơn để rút hết chất dinh dưỡng của hạt.

Theo Healthifyme

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