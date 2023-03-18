Tăng gấp đôi tỉnh táo trong ngày hơn cả cà phê, 4 thực phẩm này xứng danh 'chiến thần năng lượng' nên được ưu ái

Muốn tăng cường năng lượng, đánh bại mệt mỏi thì đừng vội nghĩ đến cà phê, những thực phẩm siêu dưỡng nên là lựa chọn hàng đầu của bạn.

Hy vọng một tách cà phê, hoặc thanh năng lượng có thể bắt đầu ngày mới sau khi bạn thức dậy với cảm giác uể oải có phải là lựa chọn của bạn không? Thôi, hãy nghĩ lại đi. Những món ăn nhẹ giữa bữa ăn này có thể cung cấp cho bạn năng lượng tạm thời, nhưng sự cố sau đó khiến bạn thậm chí còn cảm thấy mệt mỏi, uể oải và thờ ơ hơn. Ảnh minh họa: Internet Những gì bạn cần là những thực phẩm giúp bạn cảm thấy bớt mệt mỏi, bằng cách tăng cường năng lượng cho bạn vào đúng thời điểm.

Bí quyết là chọn những loại thực phẩm giải phóng năng lượng chậm hơn và giúp bạn tăng dần năng lượng lâu dài. Cùng với việc ngủ đủ giấc và tập thể dục, bốn loại thực phẩm tăng cường năng lượng này có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho một ngày của bạn: 1 Yến mạch

Ảnh minh họa: Internet Chứa nhiều chất xơ và protein, ăn yến mạch vào bữa sáng giúp ổn định đường huyết cả ngày. Ăn một cốc mỗi ngày sẽ rất có lợi cho đề kháng của cơ thể. 2 Hạnh nhân Ảnh minh họa: Internet Protein và chất xơ cung cấp năng lượng bền vững mà không gặp sự cố. Chúng cũng chứa nhiều magie, giúp chuyển hóa đường thành năng lượng. Ăn một nắm, không nhiều hơn sẽ có lợi cho miễn dịch của bạn. 3 Rau bina Có nhiều chất xơ, rau bina có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và selen mà chúng chứa giúp cải thiện tâm trạng. 4 Cá hồi Ảnh minh họa: Internet Với khẩu phần chưa đầy 100 g, nó chứa một lượng lớn protein giúp tăng tốc quá trình trao đổi chất, từ đó làm tăng năng lượng. Nếu bạn là người ăn chay, thay vào đó hãy thử nửa cốc quinoa. Các loại ngũ cốc không chứa gluten có chứa protein và axit amin hỗ trợ sửa chữa và phục hồi cơ bắp. Theo Healthifyme

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