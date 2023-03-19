Top 4 món ăn giải nhiệt chị em siêu mê, mọng nước đa dinh dưỡng, thải độc tố tốt còn tăng miễn dịch gấp đôi

Dinh dưỡng 19/03/2023 10:50

Mùa hè đến mang theo cái nắng gay gắt khiến cơ thể dễ mất nước và nhiễm bệnh, một số loại thực phẩm ''ưu tú'' sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Khi mùa hè đến, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu nhiều người là làm gì để cơ thể luôn mát mẻ, bởi vì cơ thể nóng bức và nhiệt độ cao cũng là ''cầu nối'' cho nhiều bệnh tật. Vào mùa hè chúng ta nên tiêu thụ những thứ vừa có thể giữ cho cơ thể mát mẻ vừa tốt cho sức khỏe. Lúc này nên tránh đồ chiên rán vì nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày tăng cao gấp nhiều lần.

Top 4 món ăn giải nhiệt chị em siêu mê, mọng nước đa dinh dưỡng, thải độc tố tốt còn tăng miễn dịch gấp đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa hè, cần giữ cho cơ thể đủ nước cùng với bảo vệ cơ thể khỏi nắng nóng để không bị thiếu nước trong cơ thể. Vào mùa này, bạn cũng nên ăn những món có thể làm mát cơ thể, đồng thời bảo vệ cơ thể khỏi say nắng, sốc nhiệt.

Dưới đây là danh sách 5 loại thực phẩm giúp giải nhiệt cho cơ thể trong mùa hè mà bạn không nên bỏ qua:

Dưa hấu

Top 4 món ăn giải nhiệt chị em siêu mê, mọng nước đa dinh dưỡng, thải độc tố tốt còn tăng miễn dịch gấp đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu là món trái cây khoái khẩu của hầu hết mọi người vào mùa hè. Dưa hấu chứa rất nhiều nước. Thưởng thức dưa hấu giúp giữ cho cơ thể ngậm nước trong một thời gian dài và cũng giúp cơ thể mát mẻ hơn. Lycopene có trong dưa hấu cũng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Điều đặc biệt là bạn sẽ hiếm khi  có cảm giác đói ngay sau khi ăn món trái cây tươi mọng nước này.

Quả dưa chuột

Dưa chuột là một loại rau củ phổ biến chứa nhiều nước với đa dạng chất dinh dưỡng, là lựa chọn tuyệt vời để làm mát dạ dày của bạn. Loại rau này cũng ít calo nên là món ăn vặt lý tưởng cho những ai muốn duy trì cân nặng hợp lý trong những tháng hè.

Top 4 món ăn giải nhiệt chị em siêu mê, mọng nước đa dinh dưỡng, thải độc tố tốt còn tăng miễn dịch gấp đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột cũng có nhiều chất xơ, có thể giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Bằng cách ăn loại rau này, cơ thể vẫn ngậm nước và không bị thiếu nước trong mùa hè oi ả. Ăn dưa chuột sẽ giúp thanh nhiệt cơ thể, chống say nắng vào mùa hè.

Mít chín

Hầu hết mọi người đều không biết đến lợi ích của loại trái cây này. Khác với mít sống được cho là có tính sinh nhiệt, mít chín có tác dụng làm mát cơ thể và chứa một số khoáng chất và vitamin giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Ngoài ra, mít được biết đến là loại quả giàu vitamin C và có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

 

Sữa chua

Sữa chua là một loại thực phẩm giàu men vi sinh có thể giúp cải thiện tiêu hóa và giảm viêm trong dạ dày. Sản phẩm sữa này cũng chứa nhiều canxi, có thể giúp xương và răng chắc khỏe. Sữa chua cũng là một nguồn protein tuyệt vời, là món ăn nhẹ lý tưởng cho những ai muốn duy trì cân nặng khỏe mạnh trong những tháng mùa hè.

Top 4 món ăn giải nhiệt chị em siêu mê, mọng nước đa dinh dưỡng, thải độc tố tốt còn tăng miễn dịch gấp đôi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt dạ dày có thể là một tình trạng khó chịu làm hỏng mùa hè lý tưởng của bạn. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp những loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống của mình, bạn có thể giúp làm mát dạ dày và giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến nóng dạ dày. Vì vậy, hãy thông minh khi lựa chọn thực phẩm cho mùa hè tới đây để có một sức khỏe bền bỉ nhé.

Theo Times of India

Nuôi dưỡng trái tim 'hạnh phúc', đào thải cholesterol dư thừa với những thực phẩm giàu dinh dưỡng, thải độc tốt này

Nuôi dưỡng trái tim 'hạnh phúc', đào thải cholesterol dư thừa với những thực phẩm giàu dinh dưỡng, thải độc tốt này

Cholesterol là một trong những hợp chất nổi tiếng nhất trong cơ thể cần được duy trì ở mức ổn định, không được gia tăng mức xấu gây hại tim mạch.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm giải nhiệt thực phẩm giải độc tốt cho cơ thể trái cây tăng cường miễn dịch

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc