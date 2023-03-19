Vào mùa hè, cần giữ cho cơ thể đủ nước cùng với bảo vệ cơ thể khỏi nắng nóng để không bị thiếu nước trong cơ thể. Vào mùa này, bạn cũng nên ăn những món có thể làm mát cơ thể, đồng thời bảo vệ cơ thể khỏi say nắng, sốc nhiệt.

Khi mùa hè đến, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu nhiều người là làm gì để cơ thể luôn mát mẻ, bởi vì cơ thể nóng bức và nhiệt độ cao cũng là ''cầu nối'' cho nhiều bệnh tật. Vào mùa hè chúng ta nên tiêu thụ những thứ vừa có thể giữ cho cơ thể mát mẻ vừa tốt cho sức khỏe . Lúc này nên tránh đồ chiên rán vì nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày tăng cao gấp nhiều lần.

Dưới đây là danh sách 5 loại thực phẩm giúp giải nhiệt cho cơ thể trong mùa hè mà bạn không nên bỏ qua:

Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu là món trái cây khoái khẩu của hầu hết mọi người vào mùa hè. Dưa hấu chứa rất nhiều nước. Thưởng thức dưa hấu giúp giữ cho cơ thể ngậm nước trong một thời gian dài và cũng giúp cơ thể mát mẻ hơn. Lycopene có trong dưa hấu cũng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Điều đặc biệt là bạn sẽ hiếm khi có cảm giác đói ngay sau khi ăn món trái cây tươi mọng nước này.

Quả dưa chuột

Dưa chuột là một loại rau củ phổ biến chứa nhiều nước với đa dạng chất dinh dưỡng, là lựa chọn tuyệt vời để làm mát dạ dày của bạn. Loại rau này cũng ít calo nên là món ăn vặt lý tưởng cho những ai muốn duy trì cân nặng hợp lý trong những tháng hè.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột cũng có nhiều chất xơ, có thể giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Bằng cách ăn loại rau này, cơ thể vẫn ngậm nước và không bị thiếu nước trong mùa hè oi ả. Ăn dưa chuột sẽ giúp thanh nhiệt cơ thể, chống say nắng vào mùa hè.

Mít chín

Hầu hết mọi người đều không biết đến lợi ích của loại trái cây này. Khác với mít sống được cho là có tính sinh nhiệt, mít chín có tác dụng làm mát cơ thể và chứa một số khoáng chất và vitamin giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Ngoài ra, mít được biết đến là loại quả giàu vitamin C và có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Sữa chua

Sữa chua là một loại thực phẩm giàu men vi sinh có thể giúp cải thiện tiêu hóa và giảm viêm trong dạ dày. Sản phẩm sữa này cũng chứa nhiều canxi, có thể giúp xương và răng chắc khỏe. Sữa chua cũng là một nguồn protein tuyệt vời, là món ăn nhẹ lý tưởng cho những ai muốn duy trì cân nặng khỏe mạnh trong những tháng mùa hè.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt dạ dày có thể là một tình trạng khó chịu làm hỏng mùa hè lý tưởng của bạn. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp những loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống của mình, bạn có thể giúp làm mát dạ dày và giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến nóng dạ dày. Vì vậy, hãy thông minh khi lựa chọn thực phẩm cho mùa hè tới đây để có một sức khỏe bền bỉ nhé.

Theo Times of India