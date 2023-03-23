Những món này sở hữu 'ngân hàng vitamin B12', ăn đủ không lo suy nhược, da xanh xao, phụ nữ dùng nhiều dung nhan thêm thăng hạng

B12 cũng đóng vai trò quan trọng trong chức năng và sự phát triển của não và các tế bào thần kinh. Vitamin này không được sản xuất bởi cơ thể chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần đáp ứng các yêu cầu về B12 thông qua chế độ ăn uống. Các nguồn vitamin B12 phổ biến bao gồm trứng, thịt gà và thịt. Tuy nhiên, nếu bạn là người ăn chay, bạn có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu B12 của cơ thể mình.

Nếu bạn đang ở mức thấp và dễ kiệt sức, mệt mỏi và đuối sức, cơ thể bạn có thể đang thiếu vitamin B12. Tốt nhất bạn nên đi xét nghiệm máu thường xuyên để kiểm tra hàm lượng các vitamin và khoáng chất thiết yếu trong cơ thể.

Dưới đây là một số nguồn vitamin B12 dồi dào, dễ kiếm cũng dành cho người ăn chay. Nếu bạn không thể đáp ứng nhu cầu vitamin B12 hàng ngày thông qua chế độ ăn uống, bạn có thể bổ sung sau khi tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ.

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Các loại rau xanh như rau bina là một trong những lựa chọn ăn chay tốt nhất để bổ sung vitamin B12 cho cơ thể. Bạn có thể thực hiện tất cả các loại công thức nấu ăn từ rau bina như salad, súp và sinh tố.

Sữa chua Hy Lạp

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Sữa chua Hy Lạp rất giàu protein và vitamin B12. Tốt nhất bạn nên mua hoặc chuẩn bị sữa chua không thêm đường sẽ an toàn hơn. Bạn có thể ăn nó với khoai tây nướng để có một sự kết hợp ngon miệng, hoặc thêm một số loại quả mọng vào cốc sữa chua để có một bữa ăn nhẹ bổ dưỡng và hấp dẫn.

Củ dền

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Củ cải đường rất giàu chất sắt, chất xơ, kali cũng như vitamin B12. Ăn củ cải đường thường xuyên được biết là giúp cải thiện sự phát triển của tóc, làm cho làn da khỏe mạnh và sáng mịn, tăng cường lưu thông máu và đề kháng cửa cơ thể.

Tempe

Tempeh là một loại bánh đậu nành lên men, là một phần của món ăn truyền thống của Indonesia, Ấn Độ cũng như Nhật Bản. Nó tương tự như đậu phụ và là nguồn vitamin B12 dồi dào. Nó có thể được hấp, nướng hoặc ăn không tùy sở thích từng người.

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Theo một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên tạp chí Chất dinh dưỡng, tempe chứa một lượng đáng kể Vitamin B12 (0,7 – 8,0 μg/100 g). Nghiên cứu cho biết thêm rằng lợi khuẩn trong quá trình sản xuất tempe lên men có thể góp phần làm tăng hàm lượng Vitamin B12.

Sữa bò

Trừ khi bạn không dung nạp đường sữa, chọn ăn thuần chay hoặc có bất kỳ dạng dị ứng nào khác thì sữa bò có thể là nguồn cung cấp vitamin B12 dồi dào song hành cùng với protein, canxi, phốt pho và kali.

Uống 2 ly sữa mỗi ngày có thể giúp bạn đạt được nhu cầu sức khỏe hàng ngày. Các sản phẩm từ sữa như phô mai cũng là nguồn cung cấp vitamin B12 dồi dào.

Dấu hiệu thiếu Vitamin B12

Thiếu B12 nhẹ có thể không có triệu chứng. Tuy nhiên, nếu không được điều trị, nó có thể ảnh hưởng đến các chức năng cơ thể của bạn, dẫn đến suy nhược, mệt mỏi, choáng váng, tim đập nhanh và khó thở.

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Bạn cũng có thể quan sát thấy làn da nhợt nhạt và lưỡi nhẵn khi cơ thể thiếu dần vitamin B12. Thiếu B12 cũng có thể dẫn đến táo bón, tiêu chảy, chán ăn hoặc đầy hơi.

Theo Times of India