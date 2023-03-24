Loại hạt này giàu kẽm, nhiều magie, dùng trước bữa ăn giúp giảm lượng đường trong máu, kiểm soát cholesterol 'đỉnh cao'

Dinh dưỡng 24/03/2023 06:05

Hạnh nhân vốn nổi tiếng đa dinh dưỡng nhưng gần đây nó còn được ca tụng bởi lợi ích tuyệt vời cho người bị tiểu đường.

Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra: Tiêu thụ 20 gram hạnh nhân 30 phút trước mỗi bữa ăn chính làm giảm đáng kể tình trạng tăng đường huyết sau ăn hoặc tăng đột biến glucose.

"Việc kết hợp 20 g hạnh nhân, ăn 30 phút trước mỗi bữa ăn chính có thể giảm đáng kể nguy cơ tiểu đường, cải thiện mức độ insulin, C-peptide, glucagon và cải thiện các thông số đường huyết cũng như biến đổi glucose ở những người tham gia bị tiền tiểu đường.

Loại hạt này giàu kẽm, nhiều magie, dùng trước bữa ăn giúp giảm lượng đường trong máu, kiểm soát cholesterol 'đỉnh cao' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu có tiêu đề "Tác dụng có lợi của việc thưởng thức hạnh nhân trước bữa ăn đối về glucose đối với dung nạp glucose đường uống và theo dõi glucose liên tục: các thử nghiệm chéo ngẫu nhiên ở người Ấn Độ gốc Á mắc bệnh tiểu đường". Các nhà nghiên cứu cho biết đây là nghiên cứu đầu tiên điều tra tác động của việc ăn hạnh nhân trước bữa ăn đối với các thông số đường huyết ở người Ấn Độ gốc Á mắc bệnh tiểu đường.

​Bạn cần ăn bao nhiêu hạt hạnh nhân trong một ngày?​

Loại hạt này giàu kẽm, nhiều magie, dùng trước bữa ăn giúp giảm lượng đường trong máu, kiểm soát cholesterol 'đỉnh cao' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói chung, nhiều người trong chúng ta tiêu thụ 5-6 quả hạnh mỗi ngày, tốt nhất là vào sáng sớm. Nghiên cứu được thực hiện bởi Tiến sĩ Seema Gulati, Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng, Tổ chức Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Béo phì và Cholesterol (NDOC), và Tiến sĩ Anoop Misra, Chủ tịch, Bệnh viện Fortis CDOC về Bệnh tiểu đường và Khoa học Đồng minh đã khuyến nghị nên ăn 20 gram hoặc 17-18 số lượng hạnh nhân trước mỗi bữa ăn như bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.

Các bác sĩ chuyên khoa đã nghiên cứu 60 người tham gia trong độ tuổi từ 18 đến 60

Số người tham gia là 27 nam và 33 nữ đã được nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu cho biết "Những người này đã có được biết là mắc bệnh tiểu đường, nhiễm trùng cấp tính, tổn thương nội tạng tiến triển, tiền sử viêm tụy, bệnh gan và thận nghiêm trọng. Những thay đổi gần đây (<3 tháng) (≥5%) về cân nặng hoặc đang dùng thuốc thay đổi cân nặng, bất kỳ trường hợp nào đã biết dị ứng với các loại hạt, hoặc bị tăng huyết áp hoặc suy giáp không kiểm soát được đã bị loại khỏi nghiên cứu.

Mức đường huyết thấp hơn khi ăn hạnh nhân

Nghiên cứu cho thấy: ''Mức đường huyết trung bình ở 30, 60, 90 và 120 phút thấp hơn đáng kể đối với chế độ ăn kiêng điều trị bằng hạnh nhân trước bữa ăn so với chế độ ăn kiêng đối chứng''.

Các nhà nghiên cứu chia sẻ: "Trong nghiên cứu của chúng tôi, ăn 20 g hạnh nhân 30 phút trước khi nạp glucose đường uống cho thấy lượng đường trong máu, insulin huyết thanh, glucagon huyết tương và C-peptide huyết thanh giảm đáng kể trong chế độ ăn kiêng điều trị bằng hạnh nhân trước bữa ăn so với đối chứng''.

Loại hạt này giàu kẽm, nhiều magie, dùng trước bữa ăn giúp giảm lượng đường trong máu, kiểm soát cholesterol 'đỉnh cao' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu giải thích: “Mức nạp hạnh nhân trước bữa ăn kích thích giải phóng insulin được lưu trữ sớm hơn 30 phút so với việc giải phóng insulin được kích thích bởi lượng glucose đường uống 75 g'', các nhà nghiên cứu gọi giả thuyết này là mồi cho “máy bơm tuyến tụy”.

Họ cũng cho biết trong bài báo được nhiều người quan tâm: "Hàm lượng chất xơ trong hạnh nhân làm tăng độ nhớt của các chất trong ruột, cản trở quá trình khuếch tán glucose. Hơn nữa, hàm lượng chất béo của nó có thể làm chậm thời gian làm rỗng dạ dày, do đó làm chậm quá trình hấp thụ glucose".

"Hạnh nhân có hàm lượng kẽm và magiê cao có thể kích thích thụ thể tyrosine kinase trong các mô mỡ, do đó cải thiện độ nhạy insulin. Hàm lượng cao axit béo không bão hòa đơn (MUFA) trong hạnh nhân cũng có thể làm tăng độ nhạy insulin. Hạnh nhân cũng giúp làm giảm cảm giác đói.''

Hạnh nhân thô, sống sẽ tốt hơn

Hạnh nhân ngâm nước dễ nhai và dễ tiêu hóa hơn. Tuy nhiên, suy luận nghiên cứu này khuyến nghị rằng bạn nên tiêu thụ hạnh nhân thô. Khi hạnh nhân được ăn sống, chúng vẫn giữ nguyên thành phần dinh dưỡng. Các chuyên gia giải thích rằng hạnh nhân ngâm nước làm giảm lượng chất chống oxy hóa và cả chất dinh dưỡng có bên dưới vỏ cũng bị loại bỏ.

Loại hạt này giàu kẽm, nhiều magie, dùng trước bữa ăn giúp giảm lượng đường trong máu, kiểm soát cholesterol 'đỉnh cao' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã nói và nhấn mạnh về giá trị dinh dưỡng của hạnh nhân là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất. Hạnh nhân rất giàu chất béo không bão hòa đơn và chất xơ rất hữu ích cho sức khỏe.

Bao gồm hạnh nhân trong chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp ích cho bệnh tiểu đường mà còn giúp ích cho các chức năng sinh học khác. 20 gam hạnh nhân chứa 2,9 gam chất xơ và có 116 calo. Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng hạnh nhân làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu.

Theo Times of India

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