Tiến sĩ V. Mohan, Chủ tịch kiêm Bác sĩ trưởng về Bệnh tiểu đường - Trung tâm Chuyên khoa về Bệnh tiểu đường của Tiến sĩ Mohan cho biế: “Xoài sống tất nhiên không làm tăng lượng đường. Xoài chín làm tăng lượng đường, đặc biệt ở những người mắc bệnh tiểu đường không kiểm soát được. Tuy nhiên, có nhiều cách để ăn xoài giúp hạn chê stacs động đến sức khỏe ”.

Mỗi loại xoài có một hương vị và hương vị độc đáo riêng biệt. Tuy nhiên, những người mắc bệnh tiểu đường luôn băn khoăn không biết có nên ăn loại trái cây có vị ngọt này hay không.

Khi được hỏi về xoài và bệnh tiểu đường, Tiến sĩ Rahul Baxi Chuyên gia Tư vấn Bệnh tiểu đường, Bệnh viện Bombay nhớ lại một trong những bệnh nhân của ông đã có cùng một câu hỏi, điều mà hầu hết mọi bệnh nhân tiểu đường đều lo lắng khi mùa hè đến, chúng ta có nên ăn xoài hay không?

"Tôi đã thăm khám cho anh ấy trong 6 tháng qua và với những thay đổi lối sống phù hợp, lời khuyên về chế độ ăn uống và nhắc nhở đi bộ thường xuyên, anh ấy đã cải thiện HbA1C từ 10,4% lên 6,8%"

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"Xoài được coi là vua của các loại trái cây ở mọi khu vực này trên thế giới và nhiều người trong chúng ta mong muốn được thưởng thức các loại xoài khác nhau trong mùa hè. Nếu tìm kiếm trên Internet, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời ở cả hai đầu, với một số khuyến nghị rằng bạn có thể ăn bao nhiêu xoài tùy thích và một số người nói rằng xoài bị cấm đối với bệnh nhân tiểu đường''.

Nêu tiêu thụ xoài đúng cách”

Nếu mức đường huyết hiện tại của bạn được kiểm soát, bạn sẽ có thể thưởng thức loại quả này với số lượng phù hợp, vào đúng thời điểm và đúng cách.

Tiến sĩ Baxi giải thích: “Một khẩu phần trái cây chứa 15 g carbohydrate và lý tưởng nhất là một người có thể tiêu thụ tổng cộng 30 gam carbohydrate thông qua trái cây mỗi ngày. Có một số loại xoài không ngọt lắm, trong khi có những loại khác rất ngọt. Tuy nhiên, mọi người sẽ chỉ ăn những gì có sẵn ở nơi họ ở. Do đó, tốt hơn hết là bạn nên ăn vừa phải cho dù là bất kỳ loại xoài nào''.

Xoài chứa nhiều carbohydrate phức tạp và đơn giản"

Một chuyên gia dinh dưỡng khác tên là Ujjwala Baxi nhấn mạnh lý do tại sao loại trái cây mùa hè này nên được tiêu thụ, ngay cả với những người mắc bệnh tiểu đường.

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“Bệnh nhân tiểu đường có thể được hưởng lợi từ thành phần dinh dưỡng của loại trái cây ngọt thanh nếu tiêu thụ một cách thận trọng. Một bệnh nhân tiểu đường có lượng đường trong máu và các thông số máu khác như kali nằm trong phạm vi khuyến nghị nên thưởng thức loại trái cây ngon ngọt này một cách điều độ. Tuy nhiên, hãy tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia dinh dưỡng để tìm kiếm hướng dẫn phù hợp với thể trang''.

Chuyên gia cho biết: Xoài chứa 67% lượng Vitamin C được khuyến nghị hàng ngày giúp tăng cường khả năng miễn dịch, nếu không sẽ bị tổn hại ở bệnh nhân tiểu đường. Xoài có chỉ số đường huyết vừa phải là 55 và tải lượng đường huyết khoảng 5 nên là loại trái cây an toàn cho bệnh nhân tiểu đường.

Người bị bệnh tiểu đường có thể ăn bao nhiêu quả xoài trong một ngày?”

Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn nửa cốc xoài mỗi ngày. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết: “Nửa cốc xoài nên ăn và không ép là lượng cho phép ăn trong một ngày đối với bệnh nhân tiểu đường với lượng đường được kiểm soát”

Cách tốt nhất để ăn xoài là cách ăn truyền thống, cắt lát và ăn cùi từ vỏ. Điều này giúp bắt đầu quá trình tiêu hóa carbohydrate trong xoài ngay từ khoang miệng và miệng của chúng ta. Enzyme nước bọt amylase trong nước bọt của chúng ta thực hiện công năng này.

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Ngoài ra, ăn xoài trực tiếp từ vỏ giúp chúng ta thưởng thức hương vị một cách trực tiếp hơn, làm chậm quá trình ăn và theo cách hài lòng cũng như nhanh no hơn. Ngược lại, uống sinh tố xoài hoặc nước ép xoài khiến chúng ta thèm ăn nhiều hơn vì tiêu thụ nhanh hơn và cũng dễ tăng lượng đường do có trong nước ép nhanh hơn.

Tốt hơn là nên hạn chế ăn xoài ở mức khoảng nửa quả xoài mỗi ngày vì lượng đường có xu hướng tăng lên ở hầu hết mọi người. Tuy nhiên, tất cả phụ thuộc vào loại bệnh tiểu đường mà bạn mắc phải.

Tiến sĩ Mohan cho biết: “Có một số người có lượng đường được kiểm soát cho dù có ăn xoài, trong khi đối với những người khác, lượng đường sẽ tăng lên nếu ăn xoài”

Tiến sĩ Mohan khuyên bạn nên ăn xoài cắt lát. Không ăn xoài sau bữa ăn hoặc như một món tráng miệng. Hãy dùng nó như một bữa ăn nhẹ giữa các bữa ăn chính và nên kết hợp nó với các loại protein như sữa chua, sữa, các loại hạt.

​Khi nào nên tránh ăn xoài hoàn toàn?​

Lượng đường trong máu thất thường, nồng độ kali cao nên là những dấu hiệu cần chú ý để tiêu thụ xoài một cách thận trọng và chỉ ăn dưới sự hướng dẫn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Tiến sĩ Mohan cho biết, nếu lượng đường hoàn toàn không được kiểm soát và lượng đường đã ở mức cao thì nên hạ lượng đường xuống trước khi ăn xoài.

​Thời gian lý tưởng để ăn xoài là gì?​

Sau khi đi bộ buổi sáng, sau khi tập thể dục và giữa các bữa ăn là thời điểm tốt nhất để tiêu thụ trái cây.

Bạn cũng có thể trộn salad xoài với các bữa ăn chính bằng cách thêm rau salad, dưa chuột, đậu, quả hạch, hạt và nước xốt nhẹ để tạo cảm giác ngon miệng.

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Tiến sĩ Mohan chia sẻ rằng: ''Tốt hơn là nên ăn xoài giữa các bữa ăn, vì đó là thời điểm lượng đường trong máu có thể không cao lắm. Các chuyên gia cảnh báo không nên ăn xoài như một món tráng miệng sau bữa ăn.''

Xoài là trái cây theo mùa nên được mọi người thưởng thức một cách điều độ. Đối với những người yêu thích trái cây, nên cẩm thận cho dù là ăn món ăn nào và cần đếm tổng lượng carbohydrate trong một bữa ăn để kiểm soát lượng đường trong máu.

Nhận thức về lượng đường trong máu tăng đột biến 2 giờ sau khi tiêu thụ xoài vào các thời điểm và hình thức khác nhau trong ngày như cắt hạt lựu và ép nước, chắc chắn có thể giúp bệnh nhân tiểu đường phát triển các kỹ năng để thu được lợi ích dinh dưỡng từ xoài cùng với hương vị một cách tối ưu nhất.

Nếu một người mắc bệnh tiểu đường đang ăn xoài, họ có thể cắt giảm lượng carbohydrate khác (ví dụ: gạo hoặc chappatis) đang tiêu thụ, vì điều đó sẽ giúp giảm tổng lượng đường huyết.

Điều đáng ghi nhớ là xoài là một loại trái cây có rất nhiều lợi ích dinh dưỡng. Thật không may, nó có xu hướng làm tăng lượng đường của những người mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là những người mắc bệnh tiểu đường không kiểm soát được. Do đó, tốt hơn hết là bạn nên hạn chế lượng xoài tiêu thụ.

Theo Times of India