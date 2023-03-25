Sốt xuất huyết gia tăng khi giao mùa: Những thức uống tăng nhanh tiểu cầu, thúc đẩy miễn dịch đánh bại vi rút nên có cho người bệnh

Dinh dưỡng 25/03/2023 16:53

Khi các đợt gió mùa đến đã thúc đẩy quá trình sinh sản kéo dài của muỗi truyền bệnh gây sốt xuất huyết.

Theo các chuyên gia y tế, không có loại thuốc kháng virus nào có thể điều trị sốt xuất huyết. Do đó, các liệu pháp duy trì như bù nước bằng đường uống, thuốc hạ sốt để hạ sốt, v.v., là rất quan trọng. Bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng được chăm sóc tốt nhất trong bệnh viện.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nên giữ cho mình đủ nước và uống tối đa 4 lít nước mỗi ngày. Dưới đây là một số đồ uống có thể hỗ trợ người bị sốt xuất huyết.

Nước ép giloy (cây mã đề)

Sốt xuất huyết gia tăng khi giao mùa: Những thức uống tăng nhanh tiểu cầu, thúc đẩy miễn dịch đánh bại vi rút nên có cho người bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giloy là một loại thảo mộc, và nước ép giloy giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và xây dựng khả năng miễn dịch, có thể giúp cơ thể bạn chống lại bệnh sốt xuất huyết. Bạn có thể đun sôi hai nhánh nhỏ của cây mã đề với một cốc nước. Uống nước này khi còn ấm. Hãy chắc chắn rằng bạn không tiêu thụ quá nhiều nước trái giloy, điều độ mới là chìa khóa an toàn.

Nước lá đu đủ

Sốt xuất huyết gia tăng khi giao mùa: Những thức uống tăng nhanh tiểu cầu, thúc đẩy miễn dịch đánh bại vi rút nên có cho người bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép lá đu đủ là một phương thuốc phổ biến để tăng số lượng tiểu cầu giảm ở bệnh nhân sốt xuất huyết. Nó cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bạn.

Lấy một ít lá đu đủ và giã nát để lấy nước cốt. Uống một lượng nhỏ nước ép lá đu đủ hai lần một ngày.

Nước ép ổi tươi

Nước ép ổi rất giàu vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch rất cần thiết. Đảm bảo rằng bạn chuẩn bị nước ép ổi tươi thay vì uống nước ép đóng gói. Bạn cũng có thể ăn ổi tươi thay nước ép.

Nước Tulsi (hương nhu tía)

Lá Tulsi đã được sử dụng để ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết theo truyền thống xa xưa. Nó được cho là giúp chống nhiễm trùng và hỗ trợ phục hồi nhanh chóng. Đun sôi lá Tulsi tươi trong nước và lọc. Bạn cũng có thể thêm một ít nước cốt chanh hoặc mật ong vào thức uống.

Nước ép khổ qua

Sốt xuất huyết gia tăng khi giao mùa: Những thức uống tăng nhanh tiểu cầu, thúc đẩy miễn dịch đánh bại vi rút nên có cho người bệnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo một số nghiên cứu, chiết xuất khổ qua đã cho thấy tác dụng ức chế chống lại sự nhân lên của virus sốt xuất huyết. Để làm nước ép, trước tiên hãy gọt vỏ và cắt thành từng miếng. Thêm một ly nước ấm vào và trộn nó. Sau khi trộn, lọc chất lỏng. Có thể cho thêm nước để có vị đắng.

Tuy nhiên, các quan điểm thể hiện trong bài viết này không nên được coi là thay thế cho lời khuyên của bác sĩ. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ điều trị của bạn để biết thêm chi tiết phù hợp với thể trạch của chính bạn.

Theo Times of India

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