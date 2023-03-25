Từ ngừa ung thư đến lợi tim mạch, loại quả này xứng danh 'vàng mười' cho sức khỏe: Đáng tiếc người Việt toàn bỏ phí

Dinh dưỡng 25/03/2023 16:52

Chuối là loại quả này chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, chất xơ, canxi, sắt và kali rất tốt cho sức khỏe.

Nếu có một loại trái cây sau táo được coi là cớ lợi để ăn mỗi ngày một lần, thì đó ắt hẳn sẽ là quả chuối. Hầu hết mọi người thích ăn chuối vừa chín tới hoặc chế biến chuối xanh làm món ăn. Nhiều gia đình Việt lựa chọn chuối chín vàng làm món ăn tráng miệng hoặc dùng để làm sinh tố.

Từ ngừa ung thư đến lợi tim mạch, loại quả này xứng danh 'vàng mười' cho sức khỏe: Đáng tiếc người Việt toàn bỏ phí - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi chuối quá chín, màu vỏ chuyển sang màu đen hoặc nâu, nhiều người cho rằng nó bị thối và vứt bỏ. Nhưng bạn có biết rằng ăn chuối chín hơn bình thương mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể không?

Chuối chín thâm đên chứa nhiều tryptophan giúp giảm căng thẳng và lo lắng. Ngoài ra, chuối quá chín cũng rất giàu chất chống oxy hóa có thể giúp loại bỏ một số bệnh.

Từ ngừa ung thư đến lợi tim mạch, loại quả này xứng danh 'vàng mười' cho sức khỏe: Đáng tiếc người Việt toàn bỏ phí - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy cùng xem lý do tại sao bạn không nên bỏ đi những quả chuối quá chín này nhé!

Ngăn chặn các tế bào khỏi bị hư hỏng

Chuối chín thâm đen rất giàu chất chống oxy hóa. Khi bạn tiêu thụ chúng, chuối chín giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa một số bệnh. Không chỉ vậy, chúng còn giúp ngăn ngừa các tế bào bị hư hại.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Từ ngừa ung thư đến lợi tim mạch, loại quả này xứng danh 'vàng mười' cho sức khỏe: Đáng tiếc người Việt toàn bỏ phí - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuối chín thâm đen cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch! Chúng rất giàu khoáng chất như kali và magiê, giúp kiểm soát huyết áp. Ăn chuối quá chín cũng giúp làm giảm cholesterol. Nó cũng hữu ích trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Dễ tiêu hóa

Tinh bột có trong chuối quá chín được chuyển thành đường tự do, do đó chúng dễ tiêu hóa. Khi bạn tiêu thụ chuối chín, cơ thể cũng có được năng lượng ngay lập tức. Các bác sĩ cũng có lời khuyên rằng những người có hệ tiêu hóa yếu nên ăn nhiều chuối chín.

Giảm chứng ợ nóng

Từ ngừa ung thư đến lợi tim mạch, loại quả này xứng danh 'vàng mười' cho sức khỏe: Đáng tiếc người Việt toàn bỏ phí - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề ợ nóng có thể được khắc phục bằng cách ăn chuối quá chín. Trên thực tế, chuối hoạt động như một loại thuốc kháng axit. Các đặc tính có trong nó bảo vệ lớp lót bên trong dạ dày khỏi các axit có hại. Nếu bạn thường xuyên ăn chuối chín thâm đen sẽ có thể giúp giảm bớt vấn đề về axit.

Ngăn ngừa ung thư

Từ ngừa ung thư đến lợi tim mạch, loại quả này xứng danh 'vàng mười' cho sức khỏe: Đáng tiếc người Việt toàn bỏ phí - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một loại chất đặc biệt được hình thành trong vỏ chuối chín, được gọi là yếu tố hoại tử khối u. Nó hoạt động bằng cách ngăn chặn sự lây lan của ung thư và các tế bào bất thường khác phát triển.

Giảm đau cơ

Từ ngừa ung thư đến lợi tim mạch, loại quả này xứng danh 'vàng mười' cho sức khỏe: Đáng tiếc người Việt toàn bỏ phí - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang gặp rắc rối với chứng đau cơ, thì bạn nên ăn nhiều chuối chín hơn vì chúng rất giàu kali giúp giảm đau cơ và chuột rút.

Theo Times of India

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