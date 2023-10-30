Mê cỡ mấy 3 nhóm người này cũng không nên 'đụng đũa' khi ăn cá: Tưởng lợi hóa ra hại

Dinh dưỡng 30/10/2023 17:04

Nguy cơ người mắc các bệnh sau khi ăn cá sẽ làm cho tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu ăn, bạn chỉ nên ăn một lượng nhỏ vừa phải, tránh ăn quá nhiều cùng một lúc.

Các loại cá tốt cho sức khỏe

Theo VnExpress, cá là thực phẩm giàu đạm và omega 3, một loại axit béo lành mạnh mà cơ thể không tự sản xuất ra được. Omega 3 đóng vai trò thiết yếu trong não và được chứng minh làm giảm viêm, giảm nguy cơ bệnh tim, có lợi cho sự phát triển thai nhi trong bụng mẹ.

Dưới đây là những loại cá tốt cho sức khỏe :

- Cá hồi

Cá hồi dồi dào Omega 3 nhất. Trong 100 g cá hồi có 2,3 g Omega 3, tác dụng giảm lượng cholesterol trong cơ thể, duy trì tính linh hoạt của động mạch, tĩnh mạch và tăng cường cơ tim. Omega 3 cũng được cho là có tác dụng giảm huyết áp và ngăn ngừa cứng thành động mạch.

Mê cỡ mấy 3 nhóm người này cũng không nên 'đụng đũa' khi ăn cá: Tưởng lợi hóa ra hại - Ảnh 1
Các loại cá tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Các protein trong cá hồi giúp cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng. Cá hồi rất giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu như sắt, canxi, phốt pho, selen, vitamin A, D, B. Đây là những dưỡng chất cần thiết cho sự chuyển hóa dinh dưỡng trong cơ thể người.

- Cá rô

 

Cá rô sống ở cả nước mặn và nước ngọt. Trong Đông y, thịt cá rô có vị ngọt, tính bình, bổ hư, nhuận tràng, ích khí, người ăn có cảm giác khỏe khoắn, bớt đau đầu nhức mỏi. Canh cá rô đồng, bánh đa cá rô đồng... là món ăn rất tốt cho người mới ốm dậy.

- Cá ngừ

Cá ngừ tươi hay cá ngừ đóng hộp đều vẫn giữ được vị ngon và giá trị dinh dưỡng. Trong 100 g cá ngừ chứa 184 calo, 30 g đạm, 10 mg canxi, 64 mg magie và các loại vitamin A, B, B6, B12... ngăn ngừa xơ vữa động mạch, ngừa thiếu máu thiếu sắt. Ngoài ra, cá ngừ ít chất béo nhưng rất giàu protein và DHA, có thể cân bằng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, thúc đẩy sự tái sinh của tế bào não, cải thiện trí nhớ.

Mê cỡ mấy 3 nhóm người này cũng không nên 'đụng đũa' khi ăn cá: Tưởng lợi hóa ra hại - Ảnh 2
Ưu điểm khi ăn cá. Ảnh: Internet

- Cá trích

Cá trích thon dài, ít vảy, nhiều thịt, ít có vị tanh. Theo các chuyên gia, đây là loài cá rất giàu chất dinh dưỡng, còn được gọi là "cá béo" bởi dầu trong cá trích chứa nhiều axit béo Omega 3 có lợi cho trí óc. Loại cá này thường được hun khói, đóng túi để bảo quản được lâu mà không mất đi giá trị dinh dưỡng.

- Cá thu

Đây là loài cá biển có hình dáng thuôn dài, khá giống cá ngừ nhưng nhỏ hơn. Cá thu chứa nhiều chất béo lành mạnh, được chứng minh làm giảm huyết áp, giảm sự tích tụ máu đông trong động mạch.

- Cá tuyết

Cá tuyết có thớ thịt trắng, hương vị nhẹ, cung cấp phốtpho, niacin và vitamin B12. Trong 100 g cá tuyết có một g chất béo, 15-20 g protein, 90 calo. Ngoài ra cá tuyết còn có vitamin A, C, canxi và nhiều khoáng chất, vitamin khác như E, D. Các nhà khoa học đã bào chế dưỡng chất trong cá tuyết thành dược liệu chữa bệnh. Người bị viêm khớp dùng dầu chiết xuất từ gan cá tuyết sẽ giảm thoái hóa các khớp sụn.

Ngoài ra, selen, vitamin B12 và vitamin D trong cá tuyết có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

- Cá mòi

Cá mòi giàu chất béo lành mạnh và các loại vitamin. Loại cá này được bán dưới dạng đóng hộp, kể cả xương và da cá cũng nhiều dinh dưỡng.

Những ai không nên ăn cá

Theo bài viết chia sẻ trên VTC, bạn cần cẩn trọng khi ăn cá với các loại bệnh sau:

- Người đang mắc bệnh gout

Cá là thực phẩm giàu purine, khi hấp thụ vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành axit uric. Do đó, người đang bị gout nên hạn ăn cá để không làm bệnh trở nên trầm trọng hơn. Nếu ăn, bạn chỉ nên ăn một lượng nhỏ vừa phải, tránh ăn quá nhiều cùng một lúc.

Mê cỡ mấy 3 nhóm người này cũng không nên 'đụng đũa' khi ăn cá: Tưởng lợi hóa ra hại - Ảnh 3
Người mắc bệnh gout hạn chế đụng vào cá. Ảnh: Internet

- Người bị dị ứng với cá

Những người từng bị dị ứng do ăn cá, tôm nên cẩn thận khi ăn cá để tránh bị dị ứng tái phát.

- Người đang dùng thuốc ho

Các chuyên gia khuyên rằng, người bị ho lâu ngày và đang dùng thuốc ho để điều trị, không nên ăn cá, đặc biệt là cá biển để tránh bị dị ứng, làm tình trạng ho trở nên trầm trọng hơn.

Ăn cá lúc này cũng khiến tăng đờm, mùi tanh của cá dễ kích thích đường hô hấp khiến bạn ho nhiều hơn.

Ăn cá đúng cách

Theo Báo Sức khỏe và Đới sống, cá là nguồn tốt nhất cung cấp omega-3, dưỡng chất có ích cho sức khỏe giúp giảm nguy cơ trầm cảm, đau tim và suy giảm nhận thức. Các chuyên gia khuyến cáo, mỗi người nên ăn ít nhất 2 bữa cá, tương đương khoảng 340g cá/tuần.

Đối với các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá thu... mỗi người nên ăn ít nhất 140g/tuần. Phụ nữ sắp hoặc đang có thai, cho con bú không nên ăn quá 280g. Đàn ông và phụ nữ không mang thai có thể ăn tối đa 560g cá béo/tuần.

Đối với các loại cá thịt trắng như cá tuyết, cá bơn, cá chim, cá rô phi... có thể ăn bao nhiêu tùy nhu cầu của cơ thể. Nhưng không ăn quá 140g/tuần cá nhám và cá cờ. Trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc muốn có thai nên tránh hai loại cá này vì chúng chứa nhiều thủy ngân hơn các loại khác.

Cũng theo Thanh Niên thông tin từ Healthyline, với cá đã nấu chín mà không ăn hết, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khuyến cáo chỉ nên bảo quản trong tủ lạnh từ 3-4 ngày. Nếu vượt quá khoảng thời gian này thì không nên ăn. Nhiệt độ lý tưởng để bảo quản là 1,5 đến 4,5 độ C.

Điều này là do môi trường nhiệt độ thấp trong tủ lạnh không ngăn chặn hoàn toàn mà chỉ làm chậm sự phát triển của vi khuẩn. Do đó, ăn cá để trong tủ lạnh sau 4 ngày sẽ dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Với những món cá mua từ nhà hàng, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên để trong tủ lạnh 1 ngày. Nguyên nhân là vì cá được dùng để chế biến đó có thể không thực sự là cá tươi. Nếu bảo quản trong tủ lạnh thì cách tốt nhất là ăn trong vòng 24 giờ.

Trong trường hợp dù bảo quản ở nhiệt độ thích hợp nhưng món cá khi lấy ra vẫn có mùi hôi, khó chịu hoặc có lớp màn nhầy bên trên thì hãy vứt bỏ.

 

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