Cho thêm thứ này vào mật ong uống mỗi sáng: Sau 7 ngày nhận ra sự kì diệu hơn chục triệu tiền thuốc đắt đỏ

Theo VnExpress, mật ong được hình thành từ quá trình ong thợ hút mật từ các loại hoa, có đặc tính kháng khuẩn, chống nấm, chống oxy hóa nhờ vào nguồn dưỡng chất đa dạng. Từ thời cổ đại, con người đã biết sử dụng mật ong như một dược liệu tự nhiên hỗ trợ chữa trị một số căn bệnh cũng như là phương pháp làm đẹp cho các chị em thời đó.

Một nghiên cứu được thực hiện trên 14 người lớn trưởng thành có dấu hiệu chàm ở cả hai bên cơ thể nhằm tìm hiểu về tác động của mật ong đối với chứng bệnh này. Các bệnh nhân đã được bôi mật ong vào một bên cơ thể vào mỗi tối liên tục trong một tuần, bên còn lại không được điều trị. Các nhà khoa học đã nhận thấy rằng các vết chàm được cải thiện đáng kể.

Qua nhiều năm, mật ong đã trở thành loại thực phẩm không thể thiếu trong gian bếp của nhiều gia đình. Ngoài sử dụng như một loại gia vị trong nấu ăn, chế phẩm còn được dùng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe .

Mật ong chứa đường nhưng nó không giống như đường trắng mà bạn sử dụng hàng ngày. Nhờ sự kết hợp của glucose và fructose, mật ong dễ dàng kiểm soát lượng đường trong máu. Với mức thấp của chỉ số hạ đường huyết trong một lượng mật ong nhất định, mật ong trở thành sự lựa chọn lý tưởng để sử dụng như chất làm ngọt mà không lo đến các nguy cơ gia tăng lượng đường trong máu.

Sự kì diệu của mật ong và hạt chia

Theo Pháp luật và bạn đọc, nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, hạt chia có chứa nhiều selenium. Trong 1 thìa cà phê hạt chia chứa khoảng 15,5mcg selenium, chiếm 22% lượng selenium cần thiết cho cơ thể mỗi ngày.

Khoáng chất này là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do. Chưa kể, nó giúp cơ thể hấp thụ vitamin E tốt hơn nên khả năng chống lão hóa càng được nâng cao. Hàm lượng omega-3 trong hạt chia cũng thuộc hàng top cực tốt để cải thiện sức khỏe tim mạch...

Mật ong hạt chia. Ảnh: Internet

Chuyên gia nhận định, hỗn hợp đồ uống này dùng vào mỗi sáng sẽ cung cấp nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, có khả năng làm trẻ hóa tế bào, ngăn ngừa sự lão hóa sớm của tế bào.

Chị em dùng đều, đúng hàm lượng chắc chắn sẽ được hưởng lợi, trẻ lâu từ trong ra ngoài. Đây thực sự là viên omega-3 tự nhiên, chị em muốn bổ sung để người khỏe, trẻ lâu càng không nên bỏ qua.

Tác dụng của mật ong hạt chia

Kết hợp hạt Chia và mật ong có thể mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Bạn hãy trộn 1 thìa hạt Chia với 1 thìa mật ong và ăn sau bữa sáng.

- Hỗ trợ giảm cân

Hạt Chia và mật ong chứa ít calo nhưng giàu dưỡng chất, bổ sung hỗn hợp này vào chế độ ăn có thể giúp giảm cân lành mạnh.

Giúp da căng mịn. Ảnh: Internet

- Trẻ hóa tế bào

Hỗn hợp hạt Chia và mật ong giàu chất chống ôxy hóa có khả năng trẻ hóa tế bào, ngăn ngừa lão hóa tế bào sớm.

- Phòng ngừa ung thư

Hỗn hợp này chứa các chất chống ôxy hóa và chất dinh dưỡng thực vật, ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư trong cơ thể, hỗ trợ phòng ngừa một số dạng ung thư.

- Trị táo bón

Hỗn hợp hạt Chia và mật ong giàu chất xơ giúp làm mềm phân và hỗ trợ đào thải các chất cặn bã tích tụ trong cơ thể, giảm nguy cơ táo bón.

- Tạo cơ bắp

Do hạt chia giàu protein, dùng hỗn hợp này ngay sau khi tập luyện có thể giúp cơ bắp săn chắc.

- Tăng cường sức khỏe não bộ

Hỗn hợp hạt Chia và mật ong giàu acid béo omega-3, đóng vai trò quan trọng giúp tế bào não khỏe mạnh, ngăn ngừa các vấn đề về tâm thần và các rối loạn thoái hóa.

Cách pha mật ong hạt chia

Công thức:

– 2 thìa hạt chia.

– 1 thìa mật ong nguyên chất.

– Nửa lát chanh

– Nước ấm. (có thể thêm đá)

Pha mật ong hạt chia. Ảnh: Internet

Cách làm:

– Cho 2 thìa hạt chia vào 400ml nước ấm 40 độ rồi khuấy đều.

– Cho 1 thìa mật ong nguyên chất vào tiếp tục khuấy đều lên sau đó đợi 10 phút để hạt chia ngậm đủ nước, nở đều ra.

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– Vắt nửa trái chanh vào và tiếp tục khấy đều

– Khi nào bên ngoài hạt chia xuất hiện lớp gel dày đặc là có thể thêm đá và thưởng thức.

Cách dùng: Uống mật ong pha hạt chia vào mỗi buổi sáng, sau khi ăn sáng xong sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất cho vóc dáng, làn da cũng như nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Lưu ý khi dùng hạt chia mật ong

Tuy là thực phẩm lành mạnh và tốt cho sức khỏe, thế nhưng có 5 đối tượng sau không nên dùng mật ong hạt chia:

– Người bị đột quỵ.

– Người bị huyết áp thấp.

– Người bị rối loạn tiêu hóa.

– Người bị dị ứng với bạc hà, hạt vừng, mù tạt.

– Bệnh nhân đã và đang sử dụng chất làm loãng máu.