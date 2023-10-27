Rải một nắm baking soda xuống giường: Kết quả khiến bạn phải kinh ngạc sau 1 đêm

Mẹo vặt trong bếp 27/10/2023 04:58

Công thức bí mật dịch vụ làm sạch lâu năm không bao giờ hé lộ: Rải một nắm baking soda xuống dưới giường và thấy điều kì diệu.

Baking soda là gì?

Theo VietNamNet, bản chất của Baking soda là hợp chất Natri Bicacbonat (NaHCO3). Nó thường được gọi với tên dân dã là thuốc muối, muối nở... Baking Soda có tính lưỡng tính (tính bazơ và axít), có khả năng hút ẩm, dạng tinh thể rắn màu trắng và hơi có vị mặn.

Baking soda thường được dùng trong ngành thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp hóa chất. Loại Baking soda mà chúng ta thấy trong gian bếp thường ở dạng bột mịn màu trắng.

Rải một nắm baking soda xuống giường: Kết quả khiến bạn phải kinh ngạc sau 1 đêm - Ảnh 1

Baking Soda được dùng trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: Internet

Nghiên cứu khoa học trên thế giới đã chứng minh Baking soda hoàn toàn an toàn với cơ thể con người. Tuy nhiên, vì bản chất của Baking soda là một loại muối nên nếu bạn ăn quá nhiều chất này vào cơ thể thì chúng có thể khiến bạn phù nề do lượng muối quá tải, thậm chí có thể dẫn đến các hiện tượng nguy hiểm như sỏi thận, suy thận, hại dạ dày vì tăng lượng axít.

Tác dụng đầy lợi ích của baking soda

Theo Vinmec, baking soda có các tác dụng sau:

- Làm sạch và vệ sinh răng miệng bằng baking soda

- Trị nhiệt miệng, đẹn miệng bằng baking soda

- Dùng baking soda để khử mùi cơ thể

- Giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh thận mãn tính bằng baking soda

- Baking soda giúp đẩy lùi chứng ợ nóng

- Loại bỏ thuốc trừ sâu ở rau quả nhờ baking soda

- Dùng Baking soda để nấu ăn, làm bánh

- Trị móng tay vàng ố

- Làm dịu vết bỏng rát và ngứa ngáy do đi nắng

Dùng baking soda làm sạch đệm cũ

Theo Thoidaiplus, baking soda (thuốc muối, muối nở) ngoài công dụng là nguyên liệu làm bánh hay “trợ thủ đắc lực” cho việc làm đẹp, dọn dẹp nhà cửa, baking soda còn có tác dụng loại bỏ bụi, mồ hôi, tế bào chết, nấm mốc…

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Baking soda có tác dụng làm sạch. Ảnh: Internet

Chính vì thế, khi bạn muốn làm sạch chăn, ga, gối, nệm, vừa nhàn lại sạch sẽ nhanh gọn, hãy nghĩ đến baking soda.

Bước 1: Hút bụi đệm.

Bước 2: Đổ một túi baking soda vào một chiếc rây rồi rắc nó xuống đệm cho đều. Nếu thích, bạn có thể vẩy vài giọt tinh dầu xuống đệm cho thơm.

Bước 3: Để yên như vậy trong vài tiếng đồng hồ hoặc nguyên một ngày.

Bước 4: Dùng máy hút bụi hút lại một lần nữa.

Việc làm này sẽ giúp loại bỏ bụi bặm, mồ hôi, các tế bào da chết cũng như mùi hôi trên ga đệm và bạn đã có một chiếc giường sạch sẽ, thơm tho.

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Baking soda giúp quần áo sạch như mới. Ảnh: Internet

Ngoài việc vệ sinh cho nệm, bột baking soda cũng hoàn thành rất tốt “nhiệm vụ” làm sạch chăn hay thảm. Đối với chăn thảm đã bị lấm bẩn, bạn có thể giặt sạch bằng hỗn hợp: bột baking soda giấm bột giặt nước ấm. Chà hỗn hợp này lên trực tiếp bề mặt bị bẩn, sau đó để khô.

Tẩy sạch quần áo bẩn: Như đã đề cập, baking soda là loại muối nở có tính kiềm, khi được hoà tan trong nước sẽ tương tác với axit từ vết bẩn dính trên quần áo, từ đó đánh bật chúng một cách nhanh chóng. Để có thể tẩy trắng quần áo hiệu quả, bạn hãy thử hoà tan từ 200 – 250 gam baking soda cùng với 4 lít nước và một lượng bột giặt vừa đủ, sau đó ngâm quần áo vào hỗn hợp trên. Nếu vết bẩn trên quần áo đã bám dính lâu ngày, bạn nên ngâm đồ lâu hơn. Nhìn chung, cách làm sạch quần áo bẩn bằng dung dịch baking soda là một phương pháp an toàn, không gây ảnh hưởng đến chất lượng sợi vải, thậm chí nhiều người còn thấy quần áo trở nên mềm mịn hơn.

Những lưu ý khi làm sạch đồ bằng baking soda

Theo Phụ nữ Việt Nam, mặc dù khá nhẹ nhàng, an toàn so với những chất tẩy rửa cùng loại, baking soda vẫn có những nhược điểm nhất định.

– Dụng cụ nấu ăn bằng nhôm

Trong khi bạn có thể làm sạch bề mặt kim loại bằng việc chà xát baking soda, hãy cẩn thận nếu bạn có ý định dùng loại bột này để làm sạch dụng cụ nấu bằng nhôm. Nếu bạn sử dụng nó một cách nhanh chóng và rửa sạch nó thì không sao. Tuy nhiên, nếu để hỗn hợp baking soda trên bề mặt nhôm quá lây có thể diễn ra quá trình oxy hóa, làm thay đổi màu sắc của dụng cụ.

– Các đồ dùng bằng bạc

Mặc dù sử dụng baking soda và nhôm foil có thể nhanh chóng loại bỏ xỉn màu bạc nhưng một số đại lý cũng hết sức thận trọng vì có thể mài mòn, hủy hoại món bạc của bạn. Bạn cũng đừng sử dụng baking soda để làm sạch ngọc lam hay ngọc trai… Với những món đồ thực sự quý giá, hãy mang đến nơi làm sạch chuyên nghiệp ngoài tiệm vàng.

– Những chiếc đĩa ăn mạ vàng

Nhiều chiếc đĩa ăn được mạ vàng 24k - rất có thể là đồng thau hoặc hợp kim vàng - nhưng nếu bạn khẳng định đó là vàng thật thì hãy cẩn thận với baking soda. Bởi vì vàng là một kim loại mềm, nó dễ dàng bị trầy xước ngay cả với một chất mài mòn nhẹ như baking soda.

– Bề mặt đá cẩm thạch

Mặc dù từng có nhiều khuyến khích sử dụng baking soda để làm sạch đá cẩm thạch nhưng các nhà sản xuất đá không khuyên bạn nên sử dụng nó. Mặc dù baking soda chỉ bị mài mòn nhẹ nhưng việc lặp đi lặp lại cách làm sạch này có thể ăn mòn mặt đá. Tốt nhất là bạn nên sử dụng chất tẩy rửa cho đá cẩm thạch được chỉ định.

 

 

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