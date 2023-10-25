Đặt tấm kính đen dưới lò vi sóng, "làm 1 lợi 10" vừa tốt cho sức khỏe lại thu hút tài lộc, ai cũng ước giá như biết sớm

Mẹo vặt trong bếp 25/10/2023 06:21

Khi đặt lò vi sóng trong bếp, gia chủ cần chú ý cũng như đảm bảo các nguyên tắc sau.

Lò vi sóng là thứ thường khiến người ta liên tưởng đến các món ăn. Nó được sử dụng khá nhiều trong nấu nướng chế biến thực phẩm với ưu điểm là sạch sẽ, vệ sinh, không mùi dầu mỡ. Tuy nhiên, điều khiếm khuyết của nó chính là sản sinh ra lượng bức xạ nhất định, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vì thế tìm chỗ đặt lò vi sóng thích hợp là điều vô cùng quan trọng.

Thông thường, lò vi sóng thường được đặt ở nhà bếp, phòng ăn hay phòng khách, đây là những vị trí hoàn toàn có thể sử dụng. Tuy nhiên, khi tìm chỗ đặt lò vi sóng, bạn nhớ chọn nơi thoáng khí thông gió, đảm bảo sự khô ráo, bởi ẩm ướt có thể làm hư hỏng các linh kiện của máy hoặc gây ra hiện tượng rò điện.

Tại sao nên đặt tấm kính đen dưới lò vi sóng

Đặt tấm kính đen dưới lò vi sóng, 'làm 1 lợi 10' vừa tốt cho sức khỏe lại thu hút tài lộc, ai cũng ước giá như biết sớm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hành động này tưởng chừng kì lạ nhưng sự thực thì những tấm kính đen sẽ có thể hút bớt những sát khí của lò vi sóng. Theo phong thủy đời sống thì lò vi sóng ngũ hành thuộc Hỏa, màu đối ứng với Thủy – hành tương khắc với Hỏa – là màu đen.

Lợi dụng nguyên lý ngũ hành tương khắc nên người ta dùng yếu tố Thủy để khắc chế Hỏa của lò vi sóng, giảm bớt sát khí của nó. Tủ lạnh thuộc hành Kim, đại diện cho tài khố, tài lộc thuộc hành Thủy được hành Kim dung dưỡng sẽ tốt hơn, còn sẽ bị Hỏa thiêu đốt, chúng ta không nên mạo hiểm để tài lộc của mình bị ảnh hưởng.

Tuyệt đối không đặt cây xanh ở vị trí này, bởi cây xanh thuộc Mộc, mà Mộc lại dưỡng cho Hỏa, lửa cháy mà cho thêm củi sẽ bùng càng lớn, càng khiến cho xung sát lớn hơn, không có lợi cho vận trình của gia chủ.

Nhưng lưu ý cần biết vị trí đặt lò vi sóng

Không đặt trên nóc tủ lạnh

Nóc tủ lạnh nên được để thông thoáng, hạn chế để đồ vật lên trên nóc tủ - dù là chai nước hay bình hoa. Với lò vi sóng, khi hoạt động lò sẽ sinh ra nhiệt nên để trên nóc tủ lạnh sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của tủ, đồng thời gây nguy hiểm. Lò vi sóng nên có vị trí để riêng, tránh xa tủ lạnh.

Tránh xa các vật dụng dễ cháy nổ

Trong quá trình sử dụng, lò vi sóng có thể thải ra dầu, khói hay khí, vừa gây ô nhiễm cho các đồ dùng khác mà vừa có thể mất an toàn do nhiệt quá nóng gây hỏa hoạn. Vì thế, khi tìm vị trí đặt lò vi sóng trong nhà, gia chủ nên để khoảng cách an toàn giữa lò vi sóng với tường và các vật dụng khác, để các vật dụng dễ cháy nổ ra xa.

Không đặt gần bếp nấu

Đặt tấm kính đen dưới lò vi sóng, 'làm 1 lợi 10' vừa tốt cho sức khỏe lại thu hút tài lộc, ai cũng ước giá như biết sớm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bếp nấu là một nguồn sinh nhiệt, lò vi sóng cũng vậy. Vị trí đặt lò vi sóng gần bếp nấu có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bếp nấu, nhất là đối với những bếp từ, bếp điện hồng ngoại. Hơn nữa, đặt tại nguồn nhiệt cao như gần bếp nấu khiến lò vi sóng kém bền, nhanh hỏng.

Tránh xa bồn rửa bát

Nếu như khu vực bếp nấu là nơi có nguồn nhiệt cao, thì bồn rửa lại là khu vực có độ ẩm lớn. Độ ẩm cao dễ khiến máy bị ẩm mạch, bị nấm mốc, vi khuẩn xâm nhập nên cũng cần thiết phải tránh xa khu vực có bồn rửa nên cách đặt lò vi sóng trong bếp cũng phải lựa chọn.

Lò vi sóng khi hoạt động sẽ sinh ra sóng điện từ. Giữ khoảng cách an toàn giữa lò vi sóng với các đồ vật khác sẽ giúp các thiết bị điện trong nhà bạn bền hơn, cũng khiến lò vi sóng có tuổi thọ sử dụng lâu hơn. Một số thiết bị cần giữ khoảng cách với lò vi sóng có thể kể đến như: nồi cơm điện, lò nướng, máy xay, .…

Nên đặt ở nơi khô thoáng

Bạn không nên đặt lò vi sóng trong một chiếc tủ kín hoàn toàn. Vì khi lò vi sóng hoạt động sẽ nóng lên, nhiệt năng sinh ra cần có vị trí đủ thông thoáng để cho lò nhanh chóng tản nhiệt. Bạn có thể sắp xếp một vị trí thích hợp ở khu vực bàn bếp để đặt lò nhưng đừng đặt lò trong một chiếc tủ kín mít. Vị trí lý tưởng nhất để đặt lò cần hội đủ các điều kiện: không quá nóng, không quá ẩm, thông thoáng khí, tốt nhất là nên tránh ánh nắng nữa.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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