Loại trà 'sánh đôi' cùng bánh trung thu, tốt cho sức khỏe mà nhiều người Việt cực mê

Việc uống trà và ăn bánh trung thu vào ngày Tết Trung thu đã trở thành thói quen của nhiều người. Người xưa thường vừa ăn bánh trung thu vừa thưởng thức uống trà dưới ánh trăng rằm. Ngày nay, dù có rất nhiều thức uống ra đời nhưng một tách trà nóng hổi vẫn là lựa chọn hàng đầu khi thưởng thức cùng bánh trung thu. Dưới đây là một số loại trà được đánh giá tốt cho sức khỏe thường dùng để thưởng thức vào đêm Tết Trung thu.

Trà xanh luôn là một trong những lựa chọn ưu tiên. Bánh trung thu có vị ngọt, trà lại có vị “tiền chát ngọt hậu”. Chính sự kết hợp vị ngọt của bánh và vị chát của trà khiến trà trở thành thức uống hoàn hảo khi thưởng thức cùng bánh trung thu. Ngoài ra, lá trà xanh được coi là một nguyên liệu tốt cho sức khỏe của con người như hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh tim mạch, hỗ trợ hệ cơ xương khỏe mạnh, tăng cường trí nhớ,...

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Nếu ăn bánh Trung thu có vị đậm của hạt sen và trứng muối thì loại trà có hương vị ngọt đậm như trà hoa cúc sẽ là lựa chọn số 1. Trà hoa cúc có thể nói là có hương vị nồng nàn, vị hoa cúc thanh nhẹ, thơm dịu dễ uống chắc chắn sẽ gây thiện cảm với nhiều người thưởng thức nó khi ăn kèm bánh Trung thu.

Trà Olong

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Nếu như ăn bánh Trung thu thập cẩm có vị mặn đậm đà, thì trà Olong với vị ngọt thanh sẽ giúp thăng bằng vị đậm đà của miếng bánh vừa tan trong miệng. Hiện trà Olong cũng là loại trà phổ biến nhất ngày nay trên thị trường, có thể dễ dàng mua loại trà này tại những cửa hàng bách hóa hoặc siêu thị…

Trà atiso

Ảnh minh họa: Internet

Trà atiso là một trong những loại trà được dùng để ăn kèm bánh trung thu. Trà được làm từ atiso sẽ có mùi thơm đặc trưng, dễ chịu và còn để lại hậu ngọt nên khi kết hợp cùng bánh trung thu sẽ luôn là sự hoàn hảo. Đặc biệt trà atiso rất phù hợp để ăn cùng những loại bánh có vị mặn như bánh trung thu thập cẩm.

Trà gừng

Ảnh minh họa: Internet

Gừng có rất nhiều lợi ích cho tiêu hóa. Nó thường được dùng trong ba tháng đầu của thai kỳ, giúp làm dịu cơn buồn nôn và ngăn ngừa nôn mửa.

Trà gừng cũng giúp điều trị nhiều biểu hiện tiêu hóa như đau bụng, say tàu xe, khó tiêu và buồn nôn.