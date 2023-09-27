'Đổi gió' với công thức làm bánh Trung thu ngàn lớp bằng nồi chiên không dầu siêu dễ tại nhà

Món ngon mỗi ngày 27/09/2023 06:44

Thay vì làm bánh Trung thu theo công thức truyền thống, bạn có thể thử làm bánh Trung thu "ngàn lớp" với màu sắc bắt mắt, chất lượng tuyệt vời, mà lại vô cùng đơn giản.

Nguyên liệu

Phần vỏ bánh

- 110gr bột mì đa dụng

- 15gr bơ lạt ở nhiệt độ phòng

- 15gr dầu ăn

- 20gr đường

- 55gr nước

Trộn đều và nhồi sơ để nguyên liệu hoà quyện, không nhồi kĩ bột sẽ bị chai. Đem ủ 30 phút, bột sẽ mịn màng hơn.

- 55gr bột mì đa dụng

- 35gr bột số 8

- 3-5gr bột trà xanh

- 25gr bơ lạt ở nhiệt độ phòng

- 25gr dầu ăn

Cũng trộn và nhồi sơ để nguyên liệu kết dính, tạo thành khối rồi đem ủ 30 phút

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Phần nhân trứng chảy

- 40gr lòng đỏ trứng muối nướng hoặc hấp chín rồi nghiền nhuyễn

- 30gr bơ lạt

- 60gr sữa tươi ko đường

- 60gr whipping cream (hoặc dùng hoàn toàn bằng sữa tươi)

- 4gr gelatine

- 15gr bột sư tử

- 30gr đường

Ngâm gelatine trong sữa. Đun cách thuỷ cho gelatine tan hết.

Trộn đều các hỗn hợp lại với nhau. Đun trên lửa nhỏ để sốt sệt lại rồi cho vào ngăn đông, đợi đóng bánh thì lấy ra.

Cách làm

Tạo hình cho bánh

- Chia bột nước thành 5 phần khoảng 42gr/viên

- Chia bột dầu thành 5 viên khoảng 30gr/viên

- Bọc bột dầu vào bên trong bột nước, cán mỏng nhẹ tay để bột không bị rách. Rồi cuộn lại. Tiếp tục cán và cuộn lại thêm lần nữa. Để bột nghỉ 5-10 phút, đậy lại bằng màn bọc thực phẩm để bột không bị khô.

- Cắt đôi mỗi cục bột, sẽ được 10 viên. Cán mỏng và cho nhân trứng muối vào, gói kín lại, ép chặt lại để không có không khí bên trong bánh. 

Nướng bánh

- Làm nóng nồi chiên không dầu 170 độ 10 phút.

- Cho bột vào nướng 170 độ 20-25 phút là xong.

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Nguồn: Facebook Anh Thu Tran - Công thức bếp bánh

Cách bảo quản bánh

Bảo quản bánh trong ngăn mát tủ lạnh từ 8 - 10 ngày, khi ăn chỉ cần nướng lại bằng nồi chiên không dầu là được.

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