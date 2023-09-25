Bánh Trung thu healthy cho người ăn kiêng, giảm béo và tiểu đường

Dinh dưỡng 25/09/2023 06:27

Cùng vào bếp làm bánh trung thu healthy được làm từ những nguyên liệu healthy và là sự lựa chọn tốt hơn so với bánh truyền thống.

Công thức này có điểm đặc biệt là phần vỏ bánh được làm hoàn toàn từ bột hạnh nhân, đặc tính của bột là chất béo nên không cần bổ sung thêm chất béo vào phần vỏ, thêm nữa phần nhân bánh lượng hạt dinh dưỡng chiếm đến gần 60% lượng nhân, không sử dụng mỡ đường, chỉ dùng một lượng rất ít là lạp xưởng.

Nguyên liệu cho 5 bánh nhân thập cẩm:

- Hạt bí xanh: 40gram

- Hạt dưa: 40gram

- Đậu phộng:10gram

- Hạnh nhân lát: 50gram

- Điều: 50gram

- Mè trắng: 30gram

- Chà bông: 25gram

- Lạp xưởng: 65gram 

- Chà là: 65gram

- Trứng muối: 5x12gram/quả 

- Lá chanh: 4-5 lá

Bánh Trung thu healthy cho người ăn kiêng, giảm béo và tiểu đường - Ảnh 1

Nguyên liệu làm nước sốt 

- Nước lọc: 50gram

- Mật ong/ đường ăn kiêng: 30gram

- Rượu trắng: 20gram

- Rượu mai quế lộ: 20gram

- Dầu mè: 8gram

- Nước tương: 3gram

- Dầu hào: 5gram

- Bột bánh dẻo: 35gram

Nguyên liệu làm vỏ bánh:

- Bột hạnh nhân: 200gram

- Trứng gà: 55gram

- Sữa tươi không đường/sữa hạt: 50gram

- Đường ăn kiêng: 10gram hoặc 1 muỗng canh 

Cách làm:

- Chuẩn bị phần nhân: trộn đều các nguyên liệu nhân thập cẩm với nước sốt kết dính và bột bánh dẻo đến khi nhân quyện thành một khối mềm dẻo, dễ dàng vo viên thì chia nhân thành các viên tròn khối lượng 90gram hoặc 78gram.

Bánh Trung thu healthy cho người ăn kiêng, giảm béo và tiểu đường - Ảnh 2
Phần nhân hơn phân nửa là các loại hạt dinh dưỡng, được tạo ngọt bằng quả chà là nên vị ngọt rất nhẹ dịu

 - Chuẩn bị phần bột: trộn bột hạnh nhân, sữa không đường, trứng gà/lòng đỏ trứng, một ít đường, nhào bột thật kỹ để bột mềm mịn, dẻo dai, dễ tạo hình hơn rồi chia vỏ thành các viên tròn khối lượng 60gram.

Bánh Trung thu healthy cho người ăn kiêng, giảm béo và tiểu đường - Ảnh 3
Phần vỏ bánh, được làm từ bột hạnh nhân, trứng gà và sữa tươi 

 - Cán bột thành miếng tròn mỏng đường kính khoảng 12cm, cán phần rìa mỏng hơn phần trung tâm một chút, đặt viên nhân vào giữa, ép sát phần vỏ vào phần nhân, bọc kín nhân không để không khí ở giữa nhân và vỏ.

- Đóng bánh vào một cái khuôn thật sắc nét.

Bánh Trung thu healthy cho người ăn kiêng, giảm béo và tiểu đường - Ảnh 4
Vỏ làm từ bột hạnh nhân không chứa gluten nên không sợ nhào bột quá tay, mất nét. 

- Nướng bánh lần thứ nhất bằng lò nướng (200oC/ 15 phút) hoặc nồi chiên không dầu (170oC/ 10 phút)

- Để bánh nguội hoàn toàn, phết trứng (1 lòng đỏ trứng + ½ lòng trắng trứng + 1,5 tsp sữa tươi không đường + 1 tsp dầu mè + ½ tsp nước tương) một lớp thật mỏng

- Nướng bánh lần thứ 2 bằng lò nướng (180oC/ 20 phút hoặc cho đến khi bánh vàng nâu đều) hoặc nồi chiên không dầu ( 155oC/ 10 phút hoặc cho đến khi bánh vàng nâu đều mặt)

Bánh Trung thu healthy cho người ăn kiêng, giảm béo và tiểu đường - Ảnh 5

 Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Anh Dao Thai

Đi chợ mua tôm cứ nhìn 2 điểm này biết ngay tôm nuôi hay tôm tự nhiên, bảo sao người bán hàng thường giấu nhẹm

Đi chợ mua tôm cứ nhìn 2 điểm này biết ngay tôm nuôi hay tôm tự nhiên, bảo sao người bán hàng thường giấu nhẹm

Để tránh bị hớ khi đi chợ, chị em có thể tham khảo cách phân biệt giữa tôm nuôi với tôm tự nhiên dưới đây, rất đơn giản nhưng đảm bảo không bị nhầm lẫn.

Xem thêm
Từ khóa:   bánh trung thu dinh dưỡng trung thu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân