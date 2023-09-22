Đi chợ mua tôm cứ nhìn 2 điểm này biết ngay tôm nuôi hay tôm tự nhiên, bảo sao người bán hàng thường giấu nhẹm

Tôm tự nhiên có thịt ngọt, chắc hơn so với tôm nuôi và được bán với giá cao hơn so với tôm nuôi. Do đó, bạn cần biết một số mẹo phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên để không bị người bán qua mắt khi đi chợ.

Dù rằng tôm nuôi không thể chắc và ngọt thịt như tôm tự nhiên, tuy nhiên vì tôm tự nhiên thì ít, trong khi tôm nuôi thì lại sẵn có nên việc bạn mua phải tôm nuôi cũng là điều hết sức bình thường. Và dù là tôm tự nhiên hay tôm nuôi thì chỉ cần bạn biết cách chọn những con tôm tươi ngon thì bữa ăn của gia đình vẫn sẽ giàu dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe .

Con tôm có màu sẫm hơn chính là con tôm nuôi. Còn con tôm có màu sáng hơn chính là tôm tự nhiên. Dù là loại tôm nào đi chăng nữa thì tôm tự nhiên cũng không bao giờ có thể sẫm màu như tôm nuôi.

Đồng thời, khi lựa chọn tôm, bạn nên chú ý chọn những con còn tươi để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho gia đình mình. Để biết được tôm còn tươi hay không, chị em có thể chọn tôm bơi khỏe, nhảy tanh tách với vỏ cứng, có màu sắc sáng bóng và thịt bên trong chắc chắn bám chặt lấy vỏ. Chân của tôm không bị gãy và không có nước nhớt chảy ra từ bên trong tôm.

Còn nếu vỏ tôm xuất hiện màu trắng đục hoặc có màu hơi hồng, thân tôm cứng, thẳng đơ và to mập bất thường. Đồng thời, phần đầu và thân của tôm gần như tách rời khỏi nhau, chân tôm chuyển sang màu đen thì loại tôm đó đã bị ươn và bạn không nên mua cho dù giá rẻ đến mức nào.

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Nhìn thớ thịt của tôm

Cách nhân biết không hề khó khăn, các chị em nên chọn tôm bơi khỏe, nhảy tanh tách với lớp vỏ cứng, nhìn qua màu sắc tôm vẫn sáng bóng, tươi rói. Không những thế, càng và chân của tôm không bị gãy, thớ thịt bên trong chắc chắn, bám chặt lấy phần vỏ.

Tuy nhiên, nếu các chị em mà thấy tôm có dấu hiệu như sau thì tuyệt đối không được mua. Vỏ tôm đã chuyển sang màu trắng đục, mắt đục hoặc có màu hơi hồng. Thân tôm cứng, thẳng đơ và to mập bất thường, phần đầu và thân của con tôm gần như rời khỏi nhau. Bên trong tôm có nước nhớt chảy ra ngoài và chân tôm chuyển sang màu đen.

Nếu thấy tôm nấu chín có một lớp như thạch giữa thịt và vỏ tôm thì đó là tôm bị bơm rau câu để tăng trọng lượng. Với loại tôm này, bạn tốt nhất không nên sử dụng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.