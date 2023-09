Đi chợ mua tôm cứ nhìn 2 điểm này biết ngay tôm nuôi hay tôm tự nhiên, bảo sao người bán hàng thường giấu nhẹm

Dù rằng tôm nuôi không thể chắc và ngọt thịt như tôm tự nhiên, tuy nhiên vì tôm tự nhiên thì ít, trong khi tôm nuôi thì lại sẵn có nên việc bạn mua phải tôm nuôi cũng là điều hết sức bình thường. Và dù là tôm tự nhiên hay tôm nuôi thì chỉ cần bạn biết cách chọn những con tôm tươi ngon thì bữa ăn của gia đình vẫn sẽ giàu dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe.

Tôm tự nhiên có thịt ngọt, chắc hơn so với tôm nuôi và được bán với giá cao hơn so với tôm nuôi. Do đó, bạn cần biết một số mẹo phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên để không bị người bán qua mắt khi đi chợ.