Cô bán ngô tiết lộ bí quyết luộc ngô ngon ít người biết, hóa ra là thêm 1 thứ này khiến hạt nào cũng dẻo mềm, thơm nức

Các loại gia vị nên thêm vào khi luộc ngô : muối và baking soda

Đầu tiên, để có những bắp ngô luộc ngon, chúng ta cần phải chọn những bắp ngô tươi, non và mới bẻ để luộc, nhưng cũng không nên chọn những bắp ngô quá non vì nó sẽ ít tinh bột. Còn ngô già, khi luộc ăn sẽ cứng, bị sượng, không ngon.

Vậy là chỉ cần thêm một chút muối, một chút baking soda là những bắp ngô luộc ngọt và mềm hơn.

Các đầu bếp lâu năm cho biết, muối có tác dụng thanh lọc ngô, giúp cho có vị thanh, ngọt hơn còn baking soda sẽ giúp cho ngô không bị mất nhiều nước quá khi luộc. Sự kết hợp giữa muối và baking soda sẽ giúp cho ngô ngọt và mềm hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách luộc ngô

Xếp ngô vào nồi và cho thêm nước sao cho lượng nước ngập ngô. Tiếp đến, bạn cho một thìa cà phê muối và 1 thìa cà phê muối nở (baking soda) vào nồi ngô luộc.

Đây chính là bí quyết để tăng hương vị cho món ngô luộc. Baking soda sẽ làm cho ngô mềm dẻo hơn, còn muối giúp ngô thêm đậm đà, làm tăng vị ngọt của ngô khi ăn.

Đậy vung và luộc ngô trên lửa lớn trong khoảng 30 phút. Thời gian luộc ngô còn phụ thuộc kích thước và số lượng của ngô, bởi vậy các bạn nên gia giảm thời gian sao cho phù hợp.

Sau khi ngô chín, vớt ngô ra để ráo nước. Vậy là chúng ta đã có ngay món ngô luộc thơm lừng, ngon ngọt chỉ với hai loại gia vị đơn giản.

Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn ngô ngon ngọt

- Đầu tiên bạn nên chọn những bắp ngô tươi (mới bẻ ngay và luôn thì càng tốt) có áo bắp màu xanh tươi.

- Chú ý cuống không được thâm hay héo (vì như thế tinh bột trong ngô chưa bị chuyển hóa nên sẽ có được vị ngọt tự nhiên hơn).

- Chọn những bắp có hạt mẩy, đều, bóng. Đặc biệt không nên chọn bắp quá to mà nên chọn những bắp thon dài vừa phải.

- Dùng móng tay bấm nhẹ vào hạt ngô để chọn được bắp non hay già hay dẻo tùy theo sở thích của mỗi người.

- Xin ít râu ngô để khi luộc ngô bằng xoong thơm và ngọt hơn.