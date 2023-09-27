Loại bánh này có một lớp vỏ mềm mịn, dai dẻo thường được làm từ gelatin và bột rau câu, sau đó được ủ lạnh để tạo nên một món bánh ngon mát, rất thích hợp trong những ngày nắng nóng.

Đứng thứ hai trong danh sách những xu hướng bánh trung thu 2023 chính là bánh trung thu rau câu. Đây là một sự kết hợp độc đáo giữa hương vị thơm ngon và đa dạng màu sắc, mang đậm vị ngọt dẻo đặc trưng của rau câu.

Bánh trung thu rau câu không chỉ ngon mà còn khá dễ làm tại nhà và không tốn quá nhiều thời gian. Điều này cho phép bạn thỏa sức sáng tạo ra những chiếc bánh trung thu với các loại nhân khác nhau như flan, trà xanh, đậu xanh, sầu riêng,... và thưởng thức hương vị độc đáo của loại bánh trung thu này.

Phần nhân của bánh rất đa dạng từ các loại nhân chảy như cream cheese, phô mai đến trái cây tươi, nước ép hoa quả hoặc nhiều loại nhân khác tùy theo sở thích. Điều này tạo ra sự hấp dẫn và thơm ngon cho từng chiếc bánh.

Ảnh minh họa: Internet

Bánh trung thu chay

Xu hướng plant-based diet (chế độ ăn thực vật) ngày càng được nhiều người chú trọng để có được sức khỏe tốt và ngăn ngừa được nhiều loại bệnh. Do đó, bánh trung thu chay đã được ra mắt để đáp ứng nhu cầu của nhiều người tiêu dùng.

Bánh trung thu chay vẫn giữ nguyên cách làm phần vỏ nhưng về các loại nhân từ động vật sẽ được thay thế bằng nhân từ thực vật như đậu xanh, hạt sen, khoai môn hoặc thập cẩm chay,... Bánh trung thu chay vẫn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và tạo ra một trải nghiệm ẩm thực mới mẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Bánh trung thu tiramisu

Đây là một trong những loại bánh trung ngon đang trở thành hot trend được biết đến với ý nghĩa đề cao tình mẫu tử trong văn hóa Italia. Ý tưởng kết hợp hai nền ẩm thực Á - Âu đã tạo ra những chiếc bánh Trung thu Tiramisu với phần nhân làm từ đậu xanh, kem phô mai, bột ca cao hoặc cà phê hoàn toàn mới lạ, hấp dẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Bánh trung thu Đài Loan

Đúng như tên gọi, bánh trung thu Đài Loan là một loại bánh truyền thống độc đáo và phổ biến trong ẩm thực Đài Loan. Loại bánh này có nguồn gốc khác biệt so với bánh trung thu truyền thống của Việt Nam, nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm của người Việt trong vài năm gần đây.

Bánh trung thu Đài Loan thường có hình dáng vuông hoặc chữ nhật và thường nhỏ hơn so với bánh trung thu truyền thống. Điểm đặc biệt của loại bánh này là lớp vỏ mỏng và giòn, được làm từ bột mì và dầu thực vật để tạo ra cảm giác giòn ngon đặc trưng. Bên trong, bánh trung thu Đài Loan thường có các loại nhân truyền thống như đậu xanh, khoai môn, đậu đỏ, kết hợp với lớp mochi dẻo dai và trứng muối mặn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, với sự phát triển và sáng tạo trong ẩm thực, người ta đã thêm nhiều loại nhân mới và độc đáo như trà xanh, hạt sen, mứt hoa quả, hạnh nhân và nhiều loại hương liệu khác. Sự kết hợp này tạo ra những trải nghiệm hương vị đa dạng và thú vị.

Ngoài ra, bánh trung thu Đài Loan thường được trang trí một cách tinh tế với các biểu tượng truyền thống và hiện đại, từ lớp vỏ nặn tay tròn truyền thống, đến lớp vỏ ngàn lớp sắc màu hoặc tạo hình hoa sen.

Bánh trung thu hiện đại

Bánh trung thu hiện đại là một phiên bản khác của bánh trung thu truyền thống nhưng đã được chế biến theo cách sáng tạo và độc đáo hơn. Phần vỏ bánh sẽ được trang trí mới mẻ hơn với những hình họa tiết đẹp mắt và đầy màu sắc.

Phần nhân bánh cũng được làm mới như nhân kem, chocolate, trái cây tươi,... giúp người yêu thích sự đổi mới có thể trải nghiệm nhiều sự độc đáo của bánh trung thu.

Ảnh minh họa: Internet

Bánh trung thu nhân trà sữa

Với các tín độ của trà sữa thì không thể bỏ qua món bánh trung thu nhân trà sữa trong dịp Tết Trung Thu này. Bánh được phủ một lớp đường nấu chảy bên ngoài tạo độ sóng sánh và mịn màng. Bên trong là nhân trà sữa trân châu được làm đặc lại tạo nên một món bánh trung thu vô cùng mới mẻ và bắt mắt.