Tổng hợp 6 loại trái cây mang ý nghĩa trường thọ, phù hợp để tặng cha mẹ trong dịp Vu Lan

Chọn thực phẩm 30/08/2023 10:13

Nếu vẫn chưa biết tặng gì cho cha mẹ trong dịp Vu Lan 2023 thì tham khảo ngay những loại trái cây dưới đây nhé.

Quả đào

Theo phong thủy, quả đào tượng trưng cho sự trường thọ nên còn được gọi là quả trường thọ. Khi tổ chức hoặc tặng quà sinh nhật cho người lớn tuổi tại nhà, con cháu nên mua quả đào nhằm cầu chúc cho những người cao tuổi trong gia đình sống lâu, mạnh khỏe, tuổi già vui vẻ.

Hoặc bạn có thể tặng trang sức hình quả đào cho cha mẹ lớn tuổi để thể hiện tình cảm thủy chung, son sắt của hai người.

Bên cạnh đó, hoa đào còn được dùng để tượng trưng cho người khác phái, được nhiều người khác giới thích, tượng trưng cho đào hoa.

Tổng hợp 6 loại trái cây mang ý nghĩa trường thọ, phù hợp để tặng cha mẹ trong dịp Vu Lan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả kiwi

Là trái cây tốt cho người già theo phong thủy, kiwi tượng trưng cho tình yêu đẹp ngọt ngào, đồng thời mang ý nghĩa chúc phúc cho mọi người.

 

Để kiwi ở trong nhà hoặc tặng kiwi cho người thân lớn tuổi của mình chính là đang cầu chúc cho họ mỗi ngày đều hạnh phúc ngọt lành, luôn mạnh khỏe tươi vui và cuộc sống ngày càng thịnh vượng, vạn sự như ý.

 

Quả kiwi không chỉ ăn ngon mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe như giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa hay giảm nguy cơ mắc các bệnh khác. 

 

Tổng hợp 6 loại trái cây mang ý nghĩa trường thọ, phù hợp để tặng cha mẹ trong dịp Vu Lan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Táo

Trong tiếng Trung Quốc, trái táo có phát âm gần giống với chữ “hòa bình”. Đây là biểu trưng cho sức khỏe và sự hòa hợp trong gia đình. Quả táo màu đỏ được ưa chuộng nhất vì mang ý nghĩa tốt lành. Ngoài ra, quả táo màu xanh và vàng cũng được sử dụng rộng rãi theo thuộc tính màu của chúng.

Cây mía

Mía tuy có vị ngọt, giải khát nhưng lại khá cứng không dành cho những người răng yếu nhưng nếu mua về để trong nhà thì nó đem lại ý nghĩa cực kỳ to lớn cho người lớn tuổi.

Tăng mía cho người già có nghĩa là chúc họ ngày càng vững chắc, sự nghiệp suôn sẻ, mạnh khỏe, cuộc sống luôn hạnh phúc ngọt ngào như cây mía.

Nho

Trong phong thủy, trái nho tượng trưng cho sự đa dạng của thực phẩm, mang ý nghĩa phong phú về của cải vật chất. Nho còn đại diện cho sự thành công đang hiện hữu trong gia đình hoặc ở tương lai không xa. 

Tổng hợp 6 loại trái cây mang ý nghĩa trường thọ, phù hợp để tặng cha mẹ trong dịp Vu Lan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Dừa

 

Ý nghĩa của cây dừa là người lính canh gió thầm lặng, vì cây dừa mọc ven biển, dáng cây cao tạo cho người ta cảm giác uy nghi giống như anh hùng âm thầm canh giữ bên bờ biển.

 

Dừa còn mang nhiều ý nghĩa tượng trưng, có thể tượng trưng cho hạnh phúc, êm ấm và cứng rắn, vững chãi trước mọi khó khăn trong cuộc sống.

 

Cây dừa còn có thể tượng trưng cho sự dẻo dai, vỏ ngoài của quả dừa rất cứng và mang ý nghĩa của sự bền bỉ.

 

Mua dừa tặng người lớn tuổi hoặc để quả dừa trong nhà chính là đang cầu chúc cho họ khỏe mạnh, dẻo dao, sống lâu bên con cháu.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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