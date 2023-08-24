Nếu có thói quen uống "sinh tố xanh" từ rau củ, chớ nên bỏ qua những "cảnh báo" này!

Sinh tố thường có hai thành phần chủ yếu, một là rau hoặc trái cây, hai là một loại chất lỏng đi kèm hoặc kem. Bạn có thể tùy ý chế biến các loại sinh tố khác nhau tùy thuộc theo ý thích của mình. Mùi vị của các loại sinh tố khác nhau tùy thuộc vào thành phần và cách chế biến, nhiều người thích thêm đá xay vào thành phẩm cuối cùng để có được độ sánh lại mát lạnh như một ly sữa lắc.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc uống sinh tố rau củ mỗi ngày, đặc biệt là uống vào buổi sáng sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt nổi trội có thể kể đến như:

+ Cải thiện sự tập trung và hiệu suất hoạt động tinh thần.

+ Hỗ trợ tiêu hóa và chức năng chuyển hóa chung.

+ Cơ thể khỏe mạnh hơn và chịu đựng tốt hơn.

+ Giảm cholesterol.

+ Tăng cường chuyển hóa hỗ trợ kiểm soát cân nặng, thúc đẩy giảm cân tự nhiên.

+ Cải thiện tâm trạng, chống trầm cảm…

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng sinh tố rau củ

Một số người có thói quen làm "sinh tố xanh" từ rau củ và trái cây nhưng hãy cẩn thận đừng thêm quá nhiều hoa quả, thêm vừa phải có thể cân bằng hương vị của rau trong sinh tố nhưng quá nhiều sẽ không có lợi.

Tăng nguy cơ bị sỏi thận và viêm nhiễm

Một tác dụng phụ khác có thể xảy ra khi uống sinh tố là hình thành các tinh thể oxalat trong cơ thể, có thể dẫn đến các vấn đề về thận. Axit oxalic là một hợp chất được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm khác nhau, nhưng đặc biệt cao trong một số loại rau lá xanh như rau bina.

Mặc dù đây là một hợp chất tự nhiên, nó có thể dẫn đến sự hình thành sỏi thận nếu tiêu thụ quá thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng lượng protein nạp vào cơ thể

Rau trung bình chỉ có khoảng 2,5 gram protein trong mỗi khẩu phần. Nhưng nếu bạn thêm các thành phần khác - chẳng hạn như một thìa bơ hạnh nhân hoặc hạt cây gai dầu - bạn có thể tăng lượng protein lên một lượng đáng kể.

Đường trong máu có thể tăng đột biến

Nhược điểm chính của việc uống sinh tố thường xuyên là chúng thường chứa nhiều đường. Nếu bạn làm sinh tố ở nhà, bạn có thể giảm thiểu lượng đường bằng cách sử dụng các nguyên liệu như trái cây nguyên chất (thay vì nước trái cây có đường) và sữa chua không đường. Bạn nên sử dụng nước hoặc sữa không đường để giảm lượng đường và tổng lượng calo trong sinh tố của bạn.

Có thể khiến răng yếu đi

Tiếp xúc với quá nhiều axit tự nhiên, như axit có trong trái cây, đã được chứng minh là gây mòn răng, có thể dẫn đến những thứ như tăng nhạy cảm và đau răng, cũng như mất diện tích bề mặt răng.