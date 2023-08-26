Lên thực đơn cho bữa sáng đừng nên bỏ qua 5 loại thực phẩm: Chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, có lợi cho sức khỏe tim mạch và gan

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì món trứng là một lựa chọn bổ dưỡng cho bữa sáng, cung cấp protein giúp hỗ trợ quá trình tổng hợp cơ bắp, mang lại cảm giác no. Trong một nghiên cứu, những người ăn trứng và bánh mì nướng vào bữa sáng cho biết họ ít đói hơn đáng kể so với những người ăn ngũ cốc nguyên cám.

Bạn nên ăn trứng với những thực phẩm bổ dưỡng khác chẳng hạn như bánh mỳ nướng ngũ cốc, trái cây nguyên hạt hoặc rau. Ngoài ra, trứng còn rất tốt với trẻ trong giai đoạn trưởng thành giúp cũng cấp đủ dinh dưỡng khiến cho bé phát triển toàn diện hơn.

Ngoài ra, lòng đỏ trứng chứa lutein và zeaxanthin. Những chất chống oxy hóa này giúp ngăn ngừa rối loạn về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Trứng cũng là một trong những nguồn cung cấp choline tốt nhất - dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của não và gan. Trái với suy nghĩ của nhiều người, thực phẩm không làm tăng mức cholesterol ở hầu hết mọi người mặc dù có hàm lượng cholesterol cao.

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Khoai lang

Khoai lang là một thực phẩm có thành phần chính là tinh bột, vitamin A, C và các khoáng chất có lợi như canxi, kali, magie… giúp đốt cháy và diệt gọn mỡ thừa trong một thời gian ngắn. Bên cạnh đó, khoai lang còn sở hữu một lượng lớn chất xơ mang lại cảm giác no lâu, giảm cơn thèm ăn. Với khoai lang: Buổi sáng ăn 1 củ khoai lang luộc, đến giữa buổi mà đói bụng thì có thể ăn thêm trái cây hoặc 1 ly sữa tươi tách béo để đảm bảo lượng đạm. Bữa trưa và tối ăn như bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Quả óc chó

Có lượng cao của arginine, quả óc chó giúp gan giải độc amoniac. Quả óc chó cũng có nhiều chất glutathione và axit béo omega-3, hỗ trợ các hoạt động làm sạch gan bình thường.

Bí ngô

Bí ngô cũng là lựa chọn tốt cho bữa sáng, vì mỗi 100 gram bí ngô chứa 5,3g carbohydrate, mọi người đều có thể ăn bí ngô như một thực phẩm chính trong bữa sáng. Mặt khác, bí ngô cũng giàu vitamin A và carotene, gan có liên quan chặt chẽ với vitamin A. Gan có thể lưu trữ một lượng lớn vitamin A, và việc lưu trữ vitamin A có thể đạt tới 95%. Đối với những người bị gan kém, bổ sung vitamin A với lượng thích hợp cũng có thể giúp gan nhanh chóng sửa chữa, hồi phục.

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Rau lá xanh

Theo tiêu chuẩn sức khỏe của Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc, lượng rau lá xanh mỗi người mỗi ngày nên ăn từ 150g đến 250g. Nếu chúng ta có thể bổ sung thêm một số loại rau lá xanh vào bữa sáng, nó có thể đáp ứng tốt nhu cầu và lượng thức ăn mà cơ thể cần. Hơn nữa, ăn rau lá xanh có tác dụng bảo vệ gan và phù hợp với những người có gan kém. Bông cải xanh, cải bắp, bắp cải… giúp gan tạo ra các enzyme để loại bỏ độc tố. Rau cải củ, cải bó xôi, rau diếp xoăn tăng hiệu quả của gan, tạo ra các chất dinh dưỡng.