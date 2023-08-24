Top 6 loại rau củ quen thuộc giúp loại bỏ độc tố, thanh lọc cơ thể cực tốt

Chọn thực phẩm 24/08/2023 00:00

Những loại thực phẩm dưới đây chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi trong việc thanh lọc cơ thể, chị em tham khảo rồi thêm vào thực đơn cho cả nhà ngay nhé.

Măng tây

Măng tây không chỉ giải độc mà còn bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh ung thư. Măng tây cũng có tác dụng chống lão hóa, chống viêm, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Khi trái tim khỏe mạnh, quá trình lọc máu sẽ tốt hơn. Ngoài ra, măng tây còn giúp gan lọc ra các chất độc hại trong thực phẩm và đồ uống mà cơ thể nạp vào mỗi ngày.

Top 6 loại rau củ quen thuộc giúp loại bỏ độc tố, thanh lọc cơ thể cực tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Củ cải đường

Củ cải đường là một loại thực phẩm tự nhiên có chức năng loại bỏ các độc tố và chất khác trong cơ thể. Củ cải đường có thể giải độc được cho gan. Cũng như táo, củ cải đường chứa pectin. Chính vì vậy, theo các bác sỹ, củ cải đường ăn trực tiếp tốt hơn nhiều so với nước uống vì cơ thể sẽ được “thưởng thức” trực tiếp các chất xơ.

Top 6 loại rau củ quen thuộc giúp loại bỏ độc tố, thanh lọc cơ thể cực tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn

Cải xoăn là một loại rau giàu nước và chất xơ nên thanh lọc độc tố rất tốt. Ngoài ra nó còn chứa nhiều vitamin C, omega3, flanovoid và polyphenol… tăng cường khả năng đào thải độc của gan thận. Ăn loại rau này cũng làm nhuận tràng, giúp cơ thể bài độc tố qua phân và ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Thêm vào đó, cải xoăn rất giàu các chất chống oxy hóa cùng collagen tăng cường sức khỏe làn da, cũng như ngăn chặn các tác hại từ tia cực tím. Nhờ vậy mà giảm nguy cơ thoái hóa da và trẻ hóa làn da tự nhiên. Ăn cải xoăn vào mùa hè còn giúp thanh nhiệt và phòng chống ung thư, chị em nên mua nhiều cho gia đình ăn.

Bắp cải 

Bắp cải là một trong những loại rau có tác dụng thanh lọc cơ thể. Bắp cải không chỉ giải độc gan mà còn kích thích tiết dịch vị để tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Bắp cải còn hoạt động như một loại thuốc lợi tiểu nhẹ. Ngoài ra, bắp cải còn giàu chất xơ, giúp quá trình thải bỏ độc tố diễn ra thuận lợi hơn.

Top 6 loại rau củ quen thuộc giúp loại bỏ độc tố, thanh lọc cơ thể cực tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rau cải xoong

Cải xoong có những dưỡng chất giải độc tuyệt vời. Cải xoong rất giàu vitamin B, B1, kẽm và vitamin E. Loại rau này có tác dụng hỗ trợ đường tiêu hóa. Nó giúp loại bỏ lượng dịch không mong muốn ra khỏi cơ thể, nhờ đó giúp ích cho quá trình giải độc toàn diện.

Cải bó xôi

Loại rau này còn được gọi là rau bina, luôn xuất hiện thường trực trên mâm cơm của nhiều gia đình. Theo Đông y, cải bó xôi sở hữu vị ngọt và mát, có tác dụng bổ ngũ tạng, thanh nhiệt giải độc và ngừa các chứng lở loét răng miệng. Ngoài ra, chất xơ và nước trong cải bó xôi còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ cơ thể bài độc sạch sẽ thông qua đường đại tiện.

Cải bó xôi cũng chứa nhiều canxi, thích hợp cho người bị dị ứng lactose trong sữa cung cấp đủ dinh dưỡng hàng ngày. Loại rau này còn là nguồn cung protein tuyệt vời, giúp tăng cường mô cơ cũng như hỗ trợ cơ thể tổng hợp collagen. Phụ nữ muốn da đẹp, sáng khỏe thì tốt nhất nên chăm ăn cải bó xôi.

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