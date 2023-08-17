Cà tím chứa nhiều vitamin P, vitamin C, saponin, phốt pho, canxi, các enzym,… Trong đó, vitamin P có thể làm giảm tính thấm giòn, tăng tính đàn hồi của mạch máu, chống vỡ và chảy máu, còn các chất khác có tác dụng hạ cholesterol, có thể ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông.

Đậu đen chứa protein, canxi, axit amin, chất xơ thô... có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch và tiểu đường. Ngoài ra, axit linoleic, vitamin B và các nguyên tố khoáng chất khác trong đậu đen rất hữu ích trong việc giảm tổn thương oxy hóa tế bào, thúc đẩy tuần hoàn máu và giảm độ nhớt của máu.

Các axit béo không bão hòa chứa trong đậu đen cũng có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa cholesterol, hạ lipid máu và ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Mặc dù đậu đen có giá trị dinh dưỡng cao nhưng không nên ăn quá nhiều một lúc, đặc biệt là những người dị ứng với đậu đen. Ăn quá nhiều đậu đen có thể gây ra các triệu chứng như khó tiêu, thiếu máu do thiếu sắt, từ đó làm tăng gánh nặng cho cơ thể.

Bắp cải

Bắp cải là loại thực phẩm giàu vitamin C, kali, canxi và chất xơ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể của bạn. Chất chống oxy hóa mạnh isothiocyanate và vitamin U hiếm hoi sẽ ảnh hưởng tích cực đến công tác bảo vệ các niêm mạc mạch máu và thúc đẩy các quá trình tuần hoàn máu và làm cho mạch máu khỏe mạnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cần tây

Cần tây rất giàu chất xơ, có thể ngăn ngừa khối u đường ruột, xơ vữa động mạch và bệnh tiểu đường, đồng thời có thể giúp giảm cân, phụ nữ có thể ăn nhiều hơn.

Lá cần tây ăn thường xuyên có thể ngăn ngừa bệnh cao huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Tỏi sống

Thói quen ăn tỏi sống đều đặn mỗi sáng có thể giúp thúc đẩy nhu động của mạch máu, có tác dụng thanh lọc máu rất tốt, bài tiết độc tố trong máu, từ đó giúp mạch máu khỏe hơn.

Đồng thời, tỏi cũng sẽ giúp bạn làm chậm tiến trình lão hóa của động mạch chủ. Ngoài tác dụng giảm mỡ máu ra, tỏi còn ức chế tích tụ tiểu cầu, phòng ngừa hình thành huyết khối.