Người bị tiểu đường đừng nên bỏ qua 5 loại trà: Ổn định lượng đường trong máu, cải thiện tình trạng kháng insulin

Chọn thực phẩm 16/08/2023 12:38

Theo nhiều nghiên cứu, những loại trà dưới đây cực tốt trong việc hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Trà gừng

Gừng vô cùng nổi tiếng với những lợi ích mà nó mang lại. Tiêu thụ tối đa 4g mỗi ngày có thể giúp kiểm soát sản xuất insulin và giảm lượng đường trong máu.

Trà gừng giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Do đó, nó là một trong những loại thuốc bổ tốt nhất để kiểm soát lượng đường trong máu của bạn.

Người bị tiểu đường đừng nên bỏ qua 5 loại trà: Ổn định lượng đường trong máu, cải thiện tình trạng kháng insulin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trà đen

Trà đen có nguồn gốc từ thực vật giống như trà xanh. Nghiên cứu dịch tễ học cho thấy uống trà đen, xanh lá cây hoặc trà ô long có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường hoặc các biến chứng tiểu đường. Trà (bao gồm cả trà đen) có thể hoạt động trong cơ thể bằng cách cải thiện tình trạng kháng insulin hoặc đóng vai trò giống như insulin giúp giảm bớt phản ứng viêm.

Ngoài ra, trà đen có tác dụng hỗ trợ những người mắc bệnh tiểu đường bằng cách làm giảm sự hấp thụ carbohydrate cải thiện việc kiểm soát đường huyết. Bên cạnh đó, những người uống trà đen có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn.

Người bị tiểu đường đừng nên bỏ qua 5 loại trà: Ổn định lượng đường trong máu, cải thiện tình trạng kháng insulin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trà bồ công anh

 

Rễ và lá của loại thảo mộc Trung Quốc này đã được sử dụng trong những năm qua vì lợi ích đối với sức khỏe mà nó mang lại.

Bồ công anh chứa các thành phần hoạt tính sinh học với các đặc tính chống đái tháo đường tiềm năng.

 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ lá bồ công anh và bột rễ cây đã làm giảm đáng kể lượng đường trong máu ở bệnh tiểu đường loại 2.

Trà hoa cúc

Theo CDC Mỹ, chỉ một đêm ngủ không ngon giấc có thể khiến cơ thể sản xuất insulin kém hiệu quả hơn, có khả năng làm tăng lượng đường trong máu. Bệnh tiểu đường được coi là một trạng thái viêm nhiễm. Với lượng thức ăn phù hợp, giấc ngủ chất lượng tốt là rất quan trọng trong việc giảm viêm.

Uống trà hoa cúc, không chứa caffeine, có thể hỗ trợ giấc ngủ. Hơn thế nữa trà hoa cúc có liên quan đến việc cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát glucose giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể.

Một nghiên cứu công bố năm 2018 kết luận, những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, uống trà hoa cúc 3 lần một ngày (sau mỗi bữa ăn) trong tám tuần giúp kháng insulin và giảm các dấu hiệu viêm.

Người bị tiểu đường đừng nên bỏ qua 5 loại trà: Ổn định lượng đường trong máu, cải thiện tình trạng kháng insulin - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trà lô hội

 

Trà lô hội từ lâu đã được sử dụng như một loại thuốc thảo dược để điều trị và quản lý hầu hết các tình trạng sức khỏe.

 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nha đam có thể hữu ích trong việc chống lại các dấu hiệu của bệnh tiểu đường loại 2 và làm giảm nồng độ glucose huyết tương lúc đói ở những người có triệu chứng tiền tiểu đường.

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