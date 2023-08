Tổng hợp những thực phẩm càng ăn càng bổ mắt, muốn mắt sáng khỏe thì đừng nên bỏ qua

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông cung cấp nhiều vitamin C nhất tính trên mỗi calo năng lượng. Điều đó tốt cho các mạch máu trong mắt. Khoa học cho thấy Vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Nó được tìm thấy trong nhiều loại rau và trái cây, bao gồm cải ngọt, súp lơ, đu đủ và dâu tây. Vì nhiệt độ cao sẽ phá vỡ cấu trúc vitamin C, vì vậy hãy ăn sống khi có thể. Ớt có màu sắc tươi sáng cũng chứa nhiều vitamin A và E.