Tổng hợp những thực phẩm càng ăn càng bổ mắt, muốn mắt sáng khỏe thì đừng nên bỏ qua

Chọn thực phẩm 15/08/2023 20:47

Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nếu muốn sở hữu một đôi mắt tinh anh, tránh mắc các bệnh về mặc, đừng nên bỏ qua những loại thực phẩm dưới đây.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông cung cấp nhiều vitamin C nhất tính trên mỗi calo năng lượng. Điều đó tốt cho các mạch máu trong mắt. Khoa học cho thấy Vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Nó được tìm thấy trong nhiều loại rau và trái cây, bao gồm cải ngọt, súp lơ, đu đủ và dâu tây. Vì nhiệt độ cao sẽ phá vỡ cấu trúc vitamin C, vì vậy hãy ăn sống khi có thể. Ớt có màu sắc tươi sáng cũng chứa nhiều vitamin A và E.

Bơ là một loại trái cây chứa rất nhiều vitamin bổ dưỡng cho mắt như: vitamin A, C, B6, E và chất lutein cần thiết để thị lực tốt và bảo vệ mắt khỏi những tổn thương do oxy hóa dẫn đến suy giảm thị lực.

Cà rốt

Chắc chắn, cà rốt luôn là thực phẩm đứng đầu danh sách những thực phẩm tốt nhất cho đôi mắt khỏe mạnh. Cà rốt là một nguồn tuyệt vời của vitamin A và beta-carotene, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể cho mắt. Vitamin A rất quan trọng với các bề mặt của mắt và mí mắt, còn beta-carotene là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ các tế bào của mắt khỏi tác hại của gốc tự do.

Không những thế beta-carotene còn giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Với lợi thế giàu chất xơ và kali, cà rốt cũng rất tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn. Kali giúp duy trì một sự cân bằng chất lỏng thích hợp trong cơ thể và chất xơ giúp giữ cho hệ thống tiêu hóa của bạn hoạt động hiệu quả. Cà rốt cũng rất giàu falcarinol, một chất có thể làm chậm sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Ngoài ra, nếu bạn đang cố gắng để giảm cân, chế độ ăn uống của bạn nên có thêm cà rốt vì chúng vô cùng ít calo và hầu nhưng không có chất béo. Hơn nữa cà rốt cũng chứa rất nhiều chất xơ giúp bạn no lâu hơn và thậm chí ngăn cản bạn ăn quá nhiều.

Tổng hợp những thực phẩm càng ăn càng bổ mắt, muốn mắt sáng khỏe thì đừng nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả việt quất

Có thể bạn chưa biết, trong việt quất có chứa anthocyanoside và một nhóm đặc biệt các chất chống oxy hóa mạnh như carotenoid (Zeaxanthin, lutein), flavonoid (resveritrol, rutin, quercetin), cũng như các vitamin A, C và E, selen, phốt pho, kẽm… Tất cả đều là những dưỡng chất thiết yếu và có lợi cho sức khỏe mắt giúp làm chậm hoặc ngăn cản quá trình giảm thị lực liên quan đến tuổi tác bao gồm: tật khúc xạ (cận thị, viễn thị), đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.

Ngoài tác dụng tuyệt vời dành cho mắt, việt quất còn có tác dụng vô hiệu hóa gốc tự do, cải thiện trí nhớ, hạ cholesterol, ngăn ngừa ung thư, bệnh tim, nhiễm trùng đường tiết niệu, táo bón, giảm mỡ bụng, làm chậm quá trình thoái hóa…

Những loại hoa quả khác như quả mâm xôi, dâu tằm, dâu tây cũng có tác dụng tương tự việt quất.

Tổng hợp những thực phẩm càng ăn càng bổ mắt, muốn mắt sáng khỏe thì đừng nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bí đao

Cơ thể bạn không thể tạo ra đủ lutein và zeaxanthin cần thiết nên phải nhận thêm chúng từ các loại bí. Bí đao vào mùa hè cũng có vitamin C và kẽm. Loại bí ở mùa đông sẽ cung cấp cho bạn vitamin A và C cũng như axit béo omega-3.

Tổng hợp những thực phẩm càng ăn càng bổ mắt, muốn mắt sáng khỏe thì đừng nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Kẽm trong trứng sẽ giúp cơ thể sử dụng lutein và zeaxanthin tốt cho mắt. Màu vàng cam của các hợp chất này ngăn chặn ánh sáng xanh có hại làm hỏng võng mạc của bạn. Chúng giúp tăng cường lượng sắc tố bảo vệ trong điểm vàng, bộ phận kiểm soát tầm nhìn trung tâm của mắt bạn.

Dầu ô liu

Lý do chính tại sao dầu ô liu rất có lợi cho mắt của bạn chính là nó giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm khác có thể giúp giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh. Vì vậy, hãy thêm dầu ô liu lên trên món salad của bạn để hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng từ cà chua, rau lá xanh; hoặc có thể nấu khoai tây và thịt cùng dầu ô liu để có được món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhất. Nghiên cứu cho thấy rằng, một chế độ ăn uống ít chất béo bão hòa và axit béo chuyển hóa có thể giúp ngăn ngừa bệnh võng mạc.

Dầu ô liu chứa rất ít chất béo bão hòa và không chứa axit béo chuyển hóa nên là những dưỡng chất cần thiết tăng cường khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ để bảo vệ đôi mắt của bạn. Hơn nữa, dầu ô liu rất giàu vitamin K - 100g dầu ô liu cung cấp khoảng 50% lượng khuyến cáo hằng ngày. Vitamin K rất quan trọng để ngăn ngừa bệnh tim, xây dựng xương chắc khỏe và giữ cho đôi mắt luôn khỏe mạnh. Do có chứa chất chống oxy hóa cao, dầu ô liu giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh động mạch vành, tiểu đường và các bệnh thoái hóa thần kinh.

Tổng hợp những thực phẩm càng ăn càng bổ mắt, muốn mắt sáng khỏe thì đừng nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quả óc chó

Óc chó được biết đến là một loại quả rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt tốt cho mẹ bầu và thai nhi. Ăn một ít quả óc chó hàng ngày có thể cải thiện sức khỏe mắt và bảo vệ mắt khỏi các vấn đề về thị lực vì trong thành phần của óc chó có chứa một lượng lớn các axit béo omega-3 có chức năng rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể của mắt. Ngoài ra, quả óc chó còn có chứa một lượng lớn kẽm và vitamin A cùng chất chống oxy hóa giúp chống viêm và tốt cho tim mạch.

Các loại hạt khác cũng có những tác dụng tương tự như óc chó: hạnh nhân, đậu phộng, hạt lanh.

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