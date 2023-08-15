Chăm chỉ ăn 7 loại thực phẩm, chẳng mấy chốc làn da chị em ngày một khỏe mạnh, căng bóng bất ngờ

Bí ngô chứa nhiều AHA- thành phần không thể thiếu trong các sản phẩm chăm sóc da của chị em phụ nữ. Ngoài ra, bí ngô còn là nguồn dinh dưỡng giàu chất chống oxy hóa, giàu vitamin A, C có tác dụng làm mềm dịu làn da khô, đặc biệt khi thời tiết trở lạnh.

Bí ngô còn kích thích cơ thể sản sinh ra collagen giúp làn da trở nên căng mịn, trắng hồng và không bị nứt nẻ, bong tróc.

Các loại cá như cá trích, cá mòi và cá hồi có nhiều axit béo omega-3 và vitamin E. Vitamin E, một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do có hại và viêm nhiễm.

Ăn cá béo cũng có thể làm giảm tác hại của tia UV, giúp giảm các triệu chứng viêm và làm cho da ít phản ứng hơn với tia UV.

Cải xoăn

Cải xoăn là một trong những “siêu thực phẩm” cực kì lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Cải xoăn có chứa calo và chất béo nhưng bù lại lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cao. Cải xoăn có thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, nâng cao sức khỏe tim mạch, cải thiện thị lực, ngăn ngừa ung thư.

Lượng vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào trong cải xoăn sẽ giúp cho làn da của bạn khỏe mạnh và ít bị lão hóa hơn nếu ăn thường xuyên .

Ảnh minh họa: Internet

Bơ

Bơ là thực phẩm cung cấp nhiều loại chất béo bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho việc duy trì một làn da khỏe, đẹp. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc hấp thụ các chất béo này vào trong cơ thể là cần thiết để bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Cà chua

Cà chua chứa vitamin C và carotenoid, bao gồm cả lycopene. Chúng đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn.

Lượng carotenoids cao là điều tuyệt vời để duy trì làn da khỏe mạnh. Kết hợp thực phẩm giàu caroten với nguồn chất béo, như dầu ô liu sẽ giúp hấp thụ caroten.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất có ích cho cơ thể. Vitamin A, C, E có trong khoai lang rất có ích cho làn da. Các vitamin này giúp da sáng mịn và ít lão hóa hơn.

Ngoài ra khoai lang còn hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, tăng cường trí nhớ, chống viêm và là thực phẩm giảm cân hữu ích cho các chị em.

Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ xanh

Súp lơ chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho làn da khỏe mạnh. Nó có kẽm, vitamin A, lutein, một loại carotene, sulforaphane và vitamin C.

Lutein giúp bảo vệ da khỏi tác hại của quá trình oxy hóa. Sulforaphane có thể bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Nó cũng có thể giúp duy trì mức độ collagen.