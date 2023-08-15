Chăm chỉ ăn 7 loại thực phẩm, chẳng mấy chốc làn da chị em ngày một khỏe mạnh, căng bóng bất ngờ

Chọn thực phẩm 15/08/2023 15:36

Những loại thực phẩm dưới đây cực tốt trong việc hỗ trợ chị em có một làn da ngày càng khỏe mạnh, chống những tác động xấu từ môi trường.

Bí ngô

Bí ngô chứa nhiều AHA- thành phần không thể thiếu trong các sản phẩm chăm sóc da của chị em phụ nữ. Ngoài ra, bí ngô còn là nguồn dinh dưỡng giàu chất chống oxy hóa, giàu vitamin A, C có tác dụng làm mềm dịu làn da khô, đặc biệt khi thời tiết trở lạnh.

Bí ngô còn kích thích cơ thể sản sinh ra collagen giúp làn da trở nên căng mịn, trắng hồng và không bị nứt nẻ, bong tróc.

Chăm chỉ ăn 7 loại thực phẩm, chẳng mấy chốc làn da chị em ngày một khỏe mạnh, căng bóng bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cá béo

Các loại cá như cá trích, cá mòi và cá hồi có nhiều axit béo omega-3 và vitamin E. Vitamin E, một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do có hại và viêm nhiễm.

Ăn cá béo cũng có thể làm giảm tác hại của tia UV, giúp giảm các triệu chứng viêm và làm cho da ít phản ứng hơn với tia UV.

Cải xoăn6 loại thực phẩm bổ dưỡng cho làn da khỏe đẹp, các chị em nên ăn mỗi ngày - BlogAnChoi. Chế độ ăn góp phần không nhỏ vào sức khỏe của làn da. Để có làn da khỏe đẹp hơn, bạn hãy thường xuyên bổ sung 6 loại thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày. Cải xoănCải xoăn là một trong những “siêu thực phẩm” cực kì lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Cải xoăn có chứa calo và chất béo nhưng bù lại lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cao. Cải xoăn có thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, nâng cao sức khỏe tim mạch, cải thiện thị lực, ngăn ngừa ung thư. https://chaobacsi.org/

Cải xoăn là một trong những “siêu thực phẩm” cực kì lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Cải xoăn6 loại thực phẩm bổ dưỡng cho làn da khỏe đẹp, các chị em nên ăn mỗi ngày - BlogAnChoi. Chế độ ăn góp phần không nhỏ vào sức khỏe của làn da. Để có làn da khỏe đẹp hơn, bạn hãy thường xuyên bổ sung 6 loại thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày. Cải xoănCải xoăn là một trong những “siêu thực phẩm” cực kì lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Cải xoăn có chứa calo và chất béo nhưng bù lại lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cao. Cải xoăn có thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, nâng cao sức khỏe tim mạch, cải thiện thị lực, ngăn ngừa ung thư. https://bloganchoi.com/thuc-pham-bo-duong-cho-lan-da-khoe-dep/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 6 loại thực phẩm bổ dưỡng cho làn da khỏe đẹp, các chị em nên ăn mỗi ngày - BlogAnChoi. Chế độ ăn góp phần không nhỏ vào sức khỏe của làn da. Để có làn da khỏe đẹp hơn, bạn hãy thường xuyên bổ sung 6 loại thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày. Cải xoănCải xoăn là một trong những “siêu thực phẩm” cực kì lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Cải xoăn có chứa calo và chất béo nhưng bù lại lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cao. Cải xoăn có thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, nâng cao sức khỏe tim mạch, cải thiện thị lực, ngăn ngừa ung thư. https://bloganchoi.com/thuc-pham-bo-duong-cho-lan-da-khoe-dep/ có chứa calo và chất béo nhưng bù lại lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cao. Cải xoăn có thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, nâng cao sức khỏe tim mạch, cải thiện thị lực, ngăn ngừa ung thư.

Lượng vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào trong cải xoăn sẽ giúp cho làn da của bạn khỏe mạnh và ít bị lão hóa hơn nếu ăn thường xuyên6 loại thực phẩm bổ dưỡng cho làn da khỏe đẹp, các chị em nên ăn mỗi ngày - BlogAnChoi. Chế độ ăn góp phần không nhỏ vào sức khỏe của làn da. Để có làn da khỏe đẹp hơn, bạn hãy thường xuyên bổ sung 6 loại thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày. Lượng vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào trong cải xoăn sẽ giúp cho làn da của bạn khỏe mạnh và ít bị lão hóa hơn nếu ăn thường xuyên. https://bloganchoi.com/thuc-pham-bo-duong-cho-lan-da-khoe-dep/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 6 loại thực phẩm bổ dưỡng cho làn da khỏe đẹp, các chị em nên ăn mỗi ngày - BlogAnChoi. Chế độ ăn góp phần không nhỏ vào sức khỏe của làn da. Để có làn da khỏe đẹp hơn, bạn hãy thường xuyên bổ sung 6 loại thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày. Lượng vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào trong cải xoăn sẽ giúp cho làn da của bạn khỏe mạnh và ít bị lão hóa hơn nếu ăn thường xuyên. https://bloganchoi.com/thuc-pham-bo-duong-cho-lan-da-khoe-dep/.6 loại thực phẩm bổ dưỡng cho làn da khỏe đẹp, các chị em nên ăn mỗi ngày - BlogAnChoi. Chế độ ăn góp phần không nhỏ vào sức khỏe của làn da. Để có làn da khỏe đẹp hơn, bạn hãy thường xuyên bổ sung 6 loại thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày. Lượng vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào trong cải xoăn sẽ giúp cho làn da của bạn khỏe mạnh và ít bị lão hóa hơn nếu ăn thường xuyên. https://chaobacsi.org/

Chăm chỉ ăn 7 loại thực phẩm, chẳng mấy chốc làn da chị em ngày một khỏe mạnh, căng bóng bất ngờ - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Bơ là thực phẩm cung cấp nhiều loại chất béo bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho việc duy trì một làn da khỏe, đẹp. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc hấp thụ các chất béo này vào trong cơ thể là cần thiết để bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Cà chua

Cà chua chứa vitamin C và carotenoid, bao gồm cả lycopene. Chúng đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn.

Lượng carotenoids cao là điều tuyệt vời để duy trì làn da khỏe mạnh. Kết hợp thực phẩm giàu caroten với nguồn chất béo, như dầu ô liu sẽ giúp hấp thụ caroten.

Chăm chỉ ăn 7 loại thực phẩm, chẳng mấy chốc làn da chị em ngày một khỏe mạnh, căng bóng bất ngờ - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang6 loại thực phẩm bổ dưỡng cho làn da khỏe đẹp, các chị em nên ăn mỗi ngày - BlogAnChoi. Chế độ ăn góp phần không nhỏ vào sức khỏe của làn da. Để có làn da khỏe đẹp hơn, bạn hãy thường xuyên bổ sung 6 loại thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày. Khoai langKhoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất có ích cho cơ thể. Vitamin A, C, E có trong khoai lang rất có ích cho làn da. Các vitamin này giúp da sáng mịn và ít lão hóa hơn. https://chaobacsi.org/

Khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất có ích6 loại thực phẩm bổ dưỡng cho làn da khỏe đẹp, các chị em nên ăn mỗi ngày - BlogAnChoi. Chế độ ăn góp phần không nhỏ vào sức khỏe của làn da. Để có làn da khỏe đẹp hơn, bạn hãy thường xuyên bổ sung 6 loại thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày. Khoai langKhoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất có ích cho cơ thể. Vitamin A, C, E có trong khoai lang rất có ích cho làn da. Các vitamin này giúp da sáng mịn và ít lão hóa hơn. https://bloganchoi.com/thuc-pham-bo-duong-cho-lan-da-khoe-dep/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 6 loại thực phẩm bổ dưỡng cho làn da khỏe đẹp, các chị em nên ăn mỗi ngày - BlogAnChoi. Chế độ ăn góp phần không nhỏ vào sức khỏe của làn da. Để có làn da khỏe đẹp hơn, bạn hãy thường xuyên bổ sung 6 loại thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày. Khoai langKhoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất có ích cho cơ thể. Vitamin A, C, E có trong khoai lang rất có ích cho làn da. Các vitamin này giúp da sáng mịn và ít lão hóa hơn. https://bloganchoi.com/thuc-pham-bo-duong-cho-lan-da-khoe-dep/ cho cơ thể. Vitamin A, C, E có trong khoai lang rất có ích cho làn da. Các vitamin này giúp da sáng mịn và ít lão hóa hơn.

Ngoài ra khoai lang còn hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, tăng cường trí nhớ, chống viêm và là thực6 loại thực phẩm bổ dưỡng cho làn da khỏe đẹp, các chị em nên ăn mỗi ngày - BlogAnChoi. Chế độ ăn góp phần không nhỏ vào sức khỏe của làn da. Để có làn da khỏe đẹp hơn, bạn hãy thường xuyên bổ sung 6 loại thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày. Ngoài ra khoai lang còn hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, tăng cường trí nhớ, chống viêm và là thực phẩm giảm cân hữu ích cho các chị em. sponsor . https://bloganchoi.com/thuc-pham-bo-duong-cho-lan-da-khoe-dep/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 6 loại thực phẩm bổ dưỡng cho làn da khỏe đẹp, các chị em nên ăn mỗi ngày - BlogAnChoi. Chế độ ăn góp phần không nhỏ vào sức khỏe của làn da. Để có làn da khỏe đẹp hơn, bạn hãy thường xuyên bổ sung 6 loại thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày. Ngoài ra khoai lang còn hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, tăng cường trí nhớ, chống viêm và là thực phẩm giảm cân hữu ích cho các chị em. sponsor . https://bloganchoi.com/thuc-pham-bo-duong-cho-lan-da-khoe-dep/ phẩm giảm cân hữu ích cho các chị em.6 loại thực phẩm bổ dưỡng cho làn da khỏe đẹp, các chị em nên ăn mỗi ngày - BlogAnChoi. Chế độ ăn góp phần không nhỏ vào sức khỏe của làn da. Để có làn da khỏe đẹp hơn, bạn hãy thường xuyên bổ sung 6 loại thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày. Ngoài ra khoai lang còn hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, tăng cường trí nhớ, chống viêm và là thực phẩm giảm cân hữu ích cho các chị em. sponsor . https://chaobacsi.org/

Chăm chỉ ăn 7 loại thực phẩm, chẳng mấy chốc làn da chị em ngày một khỏe mạnh, căng bóng bất ngờ - Ảnh 16
Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ xanh

Súp lơ chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho làn da khỏe mạnh. Nó có kẽm, vitamin A, lutein, một loại carotene, sulforaphane và vitamin C.

Lutein giúp bảo vệ da khỏi tác hại của quá trình oxy hóa. Sulforaphane có thể bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Nó cũng có thể giúp duy trì mức độ collagen.

Loại rau mọc dại nhưng có khả năng 'làm sạch' thận, vườn nhà ai cũng có

Loại rau mọc dại nhưng có khả năng 'làm sạch' thận, vườn nhà ai cũng có

Rau diếp cá là loại rau thường được dùng để ăn sống. Rau có vị tanh nên kén người ăn. Tuy nhiên, giá trị chữa bệnh của rau diếp cá là rất lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn thực phẩm thực phẩm tốt da thực phẩm da đẹp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 44 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành