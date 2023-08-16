Tiết lộ 6 lợi ích sức khỏe và làm đẹp tuyệt vời của đậu đỏ, chưa chắc bạn đã biết

Đối với bất cứ chị em phụ nữ đều quan tâm nhiều nhất đến việc chăm sóc da nhằm lưu giữ tuổi thanh xuân. Vì thế, đậu đỏ sẽ là một trong những bí quyết mang lại hiệu quả cao trong việc làm đẹp đối với phụ nữ.

Ngoài ra, các chị em có thể xay đậu đỏ ra thành bột để đắp mặt nạ dưỡng da. Bột đậu đỏ khá lành tính nên hoàn toàn phù hợp cho mọi loại da. Các chuyên gia làm đẹp cũng gợi ý rằng, các chị em có thể đắp mặt nạ từ 2 – 3 lần/ tuần nhằm cải thiện và trẻ hóa làn da.

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Điều trị phụ khoa

Đối với phái nữ, thì vấn đề kinh nguyệt không đều, hay bị rối loạn, cũng như hiện tượng đau bụng kinh luôn là vấn đề lo lắng. Do vậy uống nước đậu đỏ sẽ là giải pháp tốt nhất. Bởi vì trong đậu đỏ có chứa nhiều chất sắt là dưỡng chất rất cần thiết để ngăn ngừa các vấn đề trên.

Hỗ trợ kiểm soát tiểu đường, huyết áp, các bệnh về tim mạch

Các nghiên cứu trên động vật còn cho thấy protein chứa trong đậu đỏ có khả năng ức chế các α-glucosidas trong đường ruột. α-glucosidas là một loại enzyme có nhiệm vụ phá vỡ các carbohydrate phức hợp như tinh bột và glycogen. Tác dụng này khiến cho đậu đỏ trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời để bổ sung vào chế độ điều trị, kiểm soát cũng như ngăn ngừa bệnh đái tháo đường.

Bên cạnh đó, ăn đậu đỏ thường xuyên cũng góp phần giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh nhờ vào thành phần chất xơ, folate, kali, magiê và vitamin B. Chất xơ trong đậu đỏ sẽ giúp điều chỉnh hàm lượng cholesterol trong cơ thể ở mức thích hợp. Ngoài ra, kali trong đậu đỏ còn giúp mạch máu giãn nở, từ đó tăng cường lưu thông máu – giúp mức huyết áp và áp lực tác động lên thành tim giảm bớt.

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Thanh lọc cơ thể

Đậu đỏ được biết đến như một bài thuốc vô cùng hiệu quả cho việc thanh lọc cơ thể và giải độc. Theo các chuyên gia trong đậu đỏ có chứa một lượng lớn vitamin B, cùng với các thành phần có tính chất kiềm thạch. Do vậy mang đến công dụng giải độc gan, ruột, kích thích nhuận tràng, thông ruột. Bên cạnh đó, chất xơ trong vỏ hạt đậu đỏ cũng có công dụng loại bỏ cặn bã ở thành ruột, làm sạch ruột. Uống nước đậu đỏ có tác dụng gì thì phải kể đến thanh lọc cơ thể. Do vậy bạn hãy uống nước đậu đỏ thường xuyên.

Tăng cường cơ bắp, hỗ trợ giảm cân

Chỉ với một chén đậu đỏ đã chứa tới 17,3g protein - chất dinh dưỡng quan trong hỗ trợ cơ thể xây dựng cơ bắp săn chắc. Việc kết hợp một chế độ tập luyện thường xuyên cùng hấp thu đủ hàm lượng chất xơ và protein tốt cho sức khỏe chính không những là một cách tuyệt vời để cơ thể trở nên săn chắc và khỏe mạnh hơn mà còn giúp bạn giữ dáng, giảm mỡ thừa.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho thận

Thận nhiễm mỡ, thận hư là những căn bệnh xảy ra phổ biến,ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Đậu đỏ được liệt vào danh sách những thực phẩm tốt cho thận, với công dụng điều chỉnh chức năng của thận, khôi phục sự cân bằng chất ẩm có trong thận. Tốt nhất, bạn nên sử dụng mỗi tuần 2 lần các món ăn được chế biến từ đậu đỏ, sẽ mang đến hiệu quả không ngờ.