Chị em phụ nữ nên ăn gì để bổ sung nội tiết tố nữ vừa tự nhiên, vừa an toàn?

Sữa đậu nành chứa nhiều isoflavone thực vật, thuộc về phytoestrogen và có thể điều chỉnh lượng estrogen ở phụ nữ theo cả 2 hướng.

Ngoài ra, loại thực phẩm này còn có thêm thành phần đạm thực vật, có tác dụng đẩy nhanh chức năng trao đổi chất của cơ thể phụ nữ và cải thiện các triệu chứng giảm estrogen.

Thêm hạt lanh vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể làm nên điều kỳ diệu cho sức khỏe của bạn. Nó rất giàu chất chống ôxy hóa, chất xơ và chất béo lành mạnh. Hạt lanh từ lâu đã là một thực phẩm chính trong một chế độ ăn uống lành mạnh vì nó chứa một lượng lớn các chất dinh dưỡng và axit béo thiết yếu. Trên thực tế, hạt lanh xay có nhiều chức năng và hương vị rất ngon.

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Rau cải

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, bắp cải và cải bẹ xanh đều giàu phytoestrogen, có đặc tính chống ung thư, chống viêm. Chế độ ăn giàu rau họ cải cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, bao gồm vấn đề về tim.

Trứng

Trứng chứa một lượng choline lành mạnh, một loại vitamin giúp cơ thể sản xuất chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine, cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh, sức khỏe não bộ, trí nhớ và sự phát triển. Trứng rất giàu axit béo omega 3, chất béo chống viêm giúp hỗ trợ não bộ. Khi tâm trí và hệ thần kinh khỏe mạnh, một người có thể đối phó với căng thẳng tốt hơn.

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Trái cây sấy khô

Trái cây sấy khô giàu dưỡng chất, thơm ngon và có thể dễ dàng thưởng thức như một món ăn nhẹ. Quả chà là, mận khô và mơ sấy khô là một số loại chứa nhiều phytoestrogen nhất. Trái cây sấy khô chứa nhiều chất xơ, chất dinh dưỡng quan trọng khác nên cũng được coi là món ăn nhẹ lành mạnh.

Bông cải xanh

Bông cải xanh có tác động đáng kể đến sự cân bằng hormone của cơ thể. Điều này là do ảnh hưởng của nó đến cách cơ thể phá vỡ estrogen. Một yếu tố quan trọng khác là sulforaphane trong bông cải xanh giúp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ và làm tăng con đường giải độc gan, vốn rất quan trọng để chuyển hóa estrogen. Bông cải xanh cũng cung cấp kali, canxi và magiê. Đây là một số khoáng chất quan trọng giúp cải thiện chức năng cơ và giúp xương chắc khỏe.

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Rượu vang đỏ

Rượu vang đỏ giàu resveratrol, một loại phytoestrogen được chứng minh giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách kiểm soát cholesterol. Một nghiên cứu khác cho thấy phytoestrogen trong rượu vang đỏ có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ở phụ nữ sau mãn kinh.