Nhiều người quan niệm ăn trứng còn tái, sống ngon hơn, bổ hơn... thực hư thế nào?

Ngoài ra trứng rất giàu các chất dinh dưỡng khác nhau như vitamin D, canxi, sắt… giúp cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra, trứng luộc có tỷ lệ tiêu hóa và hấp thu cao, dễ được cơ thể hấp thu và sử dụng, giúp nâng cao khả năng miễn dịch và sức đề kháng.

Trứng là thực phẩm ít calo, giàu protein, là lựa chọn tốt cho người muốn giảm cân, giữ dáng.

Bên cạnh đó, trứng luộc còn giúp giảm cholesterol và huyết áp, là thực phẩm tốt cho người bị cao huyết áp và cholesterol cao.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia sức khỏe ăn trứng gà sống tốt hơn nấu chín nhưng thực chất ăn trứng chần hay sử dụng trực tiếp trứng gà sống không tốt cho sức khỏe.

Nhiều người quan niệm ăn trứng còn tái, sống ngon hơn, bổ hơn. Trứng sống rất khó tiêu và khó hấp thu dinh dưỡng. Trứng sống chỉ mang lại 50 % protein cho cơ thể.

Khi ăn trứng sống trong lòng trắng trứng sống còn có một chất gây cản trở cơ thể hấp thu biotin (vitamin H). Đây là một dưỡng chất không thể thiếu được trong quá trình sử dụng protein và đường - bột, cần thiết cho sự phát triển bình thường của cơ thể. Trứng sống gây ra tình trạng mất ngủ, rụng tóc nếu ăn trong một thời gian dài.

Chất đạm trong trứng sống ít kích thích dịch mật làm giảm khả năng tiêu hóa của cơ thể. Ăn trứng sống làm tăng nguy cơ mắc vi khuẩn samonila làm tăng nguy cơ tiêu chảy. Người mắc nhiều bệnh đường ruột, trẻ em thì cũng không nên ăn trứng sống.

Lưu ý vấn đề an toàn thực phẩm

Ảnh minh họa: Internet

Nếu ăn trứng gà sống, tỷ lệ hấp thu và tiêu hóa chỉ được 40%; ở trứng luộc là 100%; trứng rán chín 98,5%; trứng rán già 81%; trứng ốp la 85%; trứng chưng 87,5%. Do đó tốt nhất nên ăn trứng luộc chín vừa tới bảo đảm được chất dinh dưỡng như protein, lipid, khoáng chất... mà các vitamin cũng ít mất đi.

Khi ăn trứng sống, bạn nên lưu ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trứng sống có thể chứa vi khuẩn Salmonella, một loại vi khuẩn có hại trong vỏ. Trứng không được bảo quản tốt có thể bị nhiễm khuẩn dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Ăn bao nhiêu trứng là phù hợp?

Mặc dù trứng rất giàu chất dinh dưỡng nhưng ăn quá nhiều cũng sẽ gây gánh nặng cho cơ thể. Nói chung, mỗi ngày ăn một quả trứng sẽ thích hợp hơn, tốt nhất không nên ăn liên tiếp nhiều ngày.

Lòng đỏ của trứng tươi có màu sáng, trong khi lòng đỏ của trứng cũ có màu sẫm hơn. Do đó, khi mua trứng, bạn nhớ chọn trứng còn nguyên vẹn, không có vết nứt nếu không rất dễ nhiễm khuẩn, gây ngộ độc.