Rau lang là món ăn quen thuộc, dân dã ở nhiều làng quê Việt Nam. Tuy nhiên, loại thực phẩm này lại mang đến những lợi ích cực bất ngờ cho sức khỏe của con người.

Nguồn dưỡng chất từ cây rau lang

Rau lang, còn gọi là cam thử hay phiên chử, là phần thân và lá non của cây khoai lang - loại cây thân thảo chủ yếu được trồng để lấy củ. Rau có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào, nấu canh… vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Loại rau mọc đầy vườn nhà nhưng có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo y học cổ truyền, rau lang có vị ngọt, tính bình, không độc, giúp thanh nhiệt, giải độc, lợi mật, sáng mắt và bồi bổ cơ thể. Trong khi đó, y học hiện đại cho thấy, rau lang chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết như vitamin B6, vitamin C, riboflavin cùng các chất chống oxy hóa.

Trong 100g rau lang có khoảng 22 kcal năng lượng, 91,8g nước, 2,6g protein, 2,8g tinh bột, 11mg vitamin C, cùng các khoáng chất quan trọng như canxi, phốt pho, sắt… Đây là nguồn thực phẩm giàu chất xơ, rất phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh.

Rau lang có tác dụng gì?

Rau lang có hàm lượng chất xơ rất cao cùng nhiều chất dinh dưỡng nên có khả năng phòng ngừa và điều trị được khá nhiều bệnh lý. Cụ thể:

Ngăn ngừa bệnh tim: Các cơn đau tim thường xuất phát từ tình trạng vôi hóa mạch máu, hình thành nên các mảng bám, gắn chặt vào thành mạch. Nếu mắc phải căn bệnh xơ vữa mạch máu, bạn nên nạp nhiều vitamin K có trong rau lang để ngăn chặn bệnh nhồi máu cơ tim.

Loại rau mọc đầy vườn nhà nhưng có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ loãng xương: Một công dụng khác của vitamin K có trong rau lang là cân bằng hàm lượng canxi có trong xương. Bằng việc kết hợp vitamin K với vitamin D, quá trình hình thành xương sẽ đạt hiệu quả cao hơn, vết gãy ở xương cũng nhanh chóng được hồi phục.

Thanh nhiệt, giải độc: Rau lang có khả năng làm mát và thanh nhiệt hiệu quả. Chất diệp lục có trong loại rau này không chỉ hỗ trợ làm sạch máu mà còn giúp loại bỏ bớt độc tố bên trong cơ thể.

Phòng ngừa bệnh đái tháo đường: Để điều trị tiểu đường, bệnh nhân có thể sử dụng lá cây rau lang và đọt rau lang đỏ, chế biến thành món ăn hoặc nấu lấy nước uống. Các hợp chất trong rau lang gần giống với insulin trong máu, có tác dụng kiểm soát hiệu quả các triệu chứng của bệnh tiểu đường.

Ngăn ngừa táo bón: Đặc trưng của rau lang là vị ngọt, tính mát cùng nhiều chất xơ sẽ làm tăng khả năng nhuận tràng của hệ tiêu hóa. Đặc biệt, lá rau lang chứa khoảng 1.95 - 1.97% chất nhựa tẩy, có tác dụng điều trị chứng táo bón chỉ trong thời gian ngắn.

Loại rau mọc đầy vườn nhà nhưng có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những món ăn quen thuộc từ rau lang

Rau lang có thể chế biến thành nhiều món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng:

Rau lang xào tỏi: Món ăn dân dã với hương thơm đặc trưng, dễ làm, phù hợp với bữa cơm gia đình.

Rau lang luộc: Chỉ cần luộc chín phần ngọn và lá non, ăn kèm chao hoặc nước mắm là đã có món rau thanh mát, bổ dưỡng.

Canh rau lang nấu tôm: Món canh dễ nấu, vị ngọt tự nhiên, giúp giải nhiệt và bổ sung dinh dưỡng.

Những lưu ý quan trọng khi ăn rau lang để đảm bảo sức khỏe và hấp thụ tối đa dinh dưỡng

Những lưu ý quan trọng khi ăn rau lang để đảm bảo sức khỏe và hấp thụ tối đa dinh dưỡng

Rau lang là loại rau dân dã phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên nếu bạn không ăn đúng cách thì rau lang có thể gây ra một số vấn đề đối với sức khỏe như táo bón, dị ứng, tương tác với thuốc,...

