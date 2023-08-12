Theo một tổng hợp báo cáo trên Pubmed đã thống kê lại các nghiên cứu khoa học về các chất chống oxy hóa và gốc tự do của cần tây. Từ những kết quả đó các nhà khoa học đã ghi nhận cần tây mang lại những lợi ích sức khỏe sau đây:

Rau cần tây Cần tây - Thực phẩm giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe . Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lá cần tây chứa hàm lượng caroten cao gấp 88 lần so với thân cây, còn vitamin C thì gấp 13 lần. Đặc biệt, lá cần tây còn có khả năng ức chế ung thư với tỷ lệ lên đến 73%.

- Giảm lượng glucose trong máu (theo nghiên cứu của Kolavonic trên chuột). Trong nghiên cứu này, người ta phát hiện ra hoạt chất n-butanol từ hạt cần tây có tiềm năng cao trong điều trị chuột mắc bệnh tiểu đường, đồng thời cải thiện các enzym chống oxy hóa.

- Ngăn ngừa bệnh tim mạch nhờ thuộc tính chống đông của nó. Vì các chất chống đông có khả năng ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông, chính nó là nguyên nhân chính gây ra tắc nghẽn mạch máu.

- Các hợp chất polyphenol (như flavonoid, axit phenolic và tansipropanoid) thu thập các gốc tự do (một trong những nguyên nhân gây ung thư) và tiêu diệt chúng. Nhờ đó giúp phòng ngừa ung thư, tiêu diệt các tác nhân có hại gây bệnh và làm chậm quá trình lão hóa.

- Tinh dầu trong cần tây có tác dụng diệt khuẩn do tác động của hoạt chất methanolic. Với hàm lượng 50µg/ ml tinh dầu cần tây có thể diệt được giun tròn, ấu trùng muỗi. Ngoài ra, nó còn có thể ức chế sự phát triển của nấm Candida albicans và nấm Candida

Trong y học cổ truyền cần tây (rễ và củ) được dùng như một loại thuốc có tác dụng thanh nhiệt, giảm ho, hạ huyết áp.

Trong khi đó, ở các nước phương Tây, cần tây lại được dùng nhiều với tác dụng lợi tiểu.

Loại rau này chứa nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng thanh nhiệt, hạ huyết áp. Vì vậy, các món ăn từ cần tây không chỉ ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe.

Dù đem lại nhiều công dụng nhưng cần tây ở Việt Nam lại ít được ưa chuộng vì mùi vị kén người ăn. Sau đây là một vài gọi ý món ngon từ cần tây, ai cũng có thể ăn được.

Món cần tây xào thịt bò

Để làm món thịt bò xào cần tây, bạn lấy thịt bò thái mỏng rồi ướp với gia vị, gừng, tỏi trong vòng 15 phút. Cần tây cắt khúc, hành tây và cà chua rửa sạch rồi bổ múi cau. Bạn bắc chảo lên bếp đun nóng với dầu ăn, phi tỏi cho thịt bò vào xào nhanh tay. Nên chọn mua thịt bò còn đỏ tươi, rửa sạch, luộc chín rồi bày ra đĩa. Tiếp theo, bạn cho cà chua, hành tây và cần tây vào chảo đun đến khi chín thì trút thịt bò vào xào cùng, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp. Món ăn từ cần tây này ăn với cơm rất hợp.

Mực xào cần tây dứa

Cần tây có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau để tạo nên những món ăn ngon. Mực xào cần tây và dứa là một trong những món ăn ngon từ cần tây như vậy. Mực tươi rất giàu chất dinh dưỡng và chất đạm. Sau khi sơ chế, cắt miếng vừa ăn, ướp với tỏi và gia vị trong vòng 15 phút. Dứa xắt mỏng, cà chua cắt múi cau, cần tây cắt khúc ngắn.

Bạn cho hành tỏi băm nhuyễn sau đó cho cà chua vào xào sơ qua rồi cho mực và dứa vào xào cùng. Khi mực gần chín, cho cần tây vào. Khi tất cả các nguyên liệu chín, bày ra đĩa, rắc thêm một chút tiêu xay và thưởng thức ngay.

Miến xào cần tây

Ngâm miến dong với nước cho mềm, rồi cắt khúc ngắn. Cà rốt bào sợi, cần tây thái sợi. Thái mỏng thịt bò và ướp trong 15 phút. Bạn phi thơm hành tỏi băm, sau đó cho miến vào xào cùng. Nêm một chút gia vị là được vì thịt bò đã được nêm gia vị rồi.

Tiếp tục phi thơm hành tỏi rồi cho cần tây, cà rốt vào xào, khi gần chín thì cho thịt bò vào. Cuối cùng cho miến vào xào nhanh tay trên lửa lớn rồi tắt bếp.

Gà xào cần tây

Bạn có biết cần tây là một loại rau ăn lá rất tốt cho sức khỏe? Nếu nó được kết hợp với thịt gà, nó có thể mang lại một món ăn bổ dưỡng. Gà chọn mua khi còn tươi sống, được nuôi và giết mổ làm sạch, lọc xương, chặt miếng vừa ăn, ướp trong vòng 15 phút.

Cần tây rửa sạch, cắt khúc. Bạn cho thịt gà xào chín trước rồi bày ra đĩa. Cho tỏi băm vào xào cho thơm rồi thả cần tây vào xào cùng, trút thịt gà vào đảo nhanh tay. Sau khi nêm gia vị, gà và cần tây chín đều thì cho ra đĩa để thưởng thức. Cần tây nấu món gì cũng ngon đúng không các bạn?

Canh rau cần tây khoai tây

Cần tây kết hợp với khoai tây - loại rau ăn củ thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình bạn thêm hấp dẫn. Rau cần tây rửa sạch, sau khi sơ chế thì cắt khúc vừa ăn. Gọt vỏ khoai tây, cắt miếng theo ý muốn. Cà chua bổ đôi quả cau, hành lá cắt khúc. Bạn cho sườn non lên bếp đun nhỏ lửa rồi cho khoai tây vào, nêm gia vị. Khi khoai chín, thả cần tây, cà chua và hành lá vào, nấu cho vừa chín thì tắt bếp.

Với những món ăn từ rau cần tây như trên, chắc chắn gia đình bạn sẽ thích thú vì thường xuyên được ăn những món mới, ngon và lạ miệng.