Loại quả được ví như 'máy bơm' vitamin E và collagen được nàng hậu xứ Thanh đặc biệt ưa chuộng, nhiều người không thích nhưng nghe xong cũng phải mê

Theo Báo Dân Trí, chuối không chỉ cực kỳ tốt cho sức khỏe mà còn là một trong những món ăn vặt tiện lợi nhất và dễ tiêu hóa.

Chuối rất giàu chất xơ hòa tan. Trong quá trình tiêu hóa, chất xơ hòa tan giúp hòa tan trong chất lỏng để tạo thành gel.

Chuối chưa chín cũng chứa tinh bột kháng mà cơ thể bạn không tiêu hóa được.

Theo Healthline, cùng với nhau, hai loại chất xơ này có thể điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn sau bữa ăn. Ngoài ra, chúng có thể giúp điều chỉnh sự thèm ăn của bạn bằng cách làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày.

Điều này có nghĩa là mặc dù có hàm lượng carb cao hơn nhưng chuối sẽ không gây ra sự đột biến lớn về lượng đường trong máu ở những người khỏe mạnh. Những người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn chuối, tuy nhiên không nên ăn nhiều trong một lần.

Đỗ Thị Hà có làn da mịn màng, vòng eo thon gọn. Ảnh: Internet

2. Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Chất xơ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện tiêu hóa. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 3g chất xơ.

Tinh bột kháng, loại chất xơ có trong chuối chưa chín, là một loại prebiotic. Tại ruột già, prebiotic trở thành thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong ruột.

Hơn nữa, pectin - một loại chất xơ có trong cả chuối chín và chưa chín - có thể giúp ngăn ngừa táo bón và làm mềm phân. Một số nghiên cứu trong ống nghiệm thậm chí còn đề xuất rằng pectin có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư ruột kết, mặc dù vẫn cần nghiên cứu trên người để xác nhận lợi ích này.

3. Hỗ trợ giảm cân

Không có nghiên cứu nào trực tiếp khẳng định tác dụng giảm cân của chuối. Tuy nhiên, loại trái cây phổ biến này có một số thuộc tính có thể khiến nó trở thành một loại thực phẩm phù hợp với người muốn giảm cân.

Một quả chuối trung bình chỉ có hơn 100 calo, nhưng nó bổ dưỡng và giúp bạn thấy no. Ảnh: Internet

Đầu tiên, chuối có tương đối ít calo. Một quả chuối trung bình chỉ có hơn 100 calo, nhưng nó bổ dưỡng và giúp bạn thấy no.

Thứ 2, ăn nhiều chất xơ từ rau và trái cây giúp giảm cân. Chuối chưa chín chứa nhiều tinh bột kháng nên chúng có xu hướng gây no và giảm cảm giác thèm ăn.

4. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Kali là một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe của tim, đặc biệt là kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, với chế độ ăn uống hằng ngày, rất ít người nhận đủ lượng kali cần thiết. Trong khi đó, chuối là nguồn cung cấp kali tuyệt vời.

5. Giàu chất chống oxy hóa

Trái cây và rau quả là nguồn tuyệt vời cung cấp chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống, và chuối cũng không ngoại lệ.

Chúng chứa một số loại chất chống oxy hóa mạnh, bao gồm flavonoid và amin.

Những chất chống oxy hóa này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh thoái hóa.

6. Cải thiện độ nhạy insulin khi chưa chín

Kháng insulin là một yếu tố nguy cơ đáng kể đối với một số bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh tiểu đường.

7. Cải thiện sức khỏe thận

Kali rất cần thiết cho chức năng thận khỏe mạnh và điều hòa huyết áp. Là nguồn cung cấp kali tuyệt vời trong chế độ ăn uống, chuối có thể đặc biệt có lợi với sức khỏe của thận.

Một nghiên cứu bao gồm hơn 5.000 người mắc bệnh thận mãn tính giai đoạn đầu đã liên kết kali với việc hạ huyết áp và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh thận.

8. Hỗ trợ phục hồi sau tập luyện

Mất chất điện giải qua mồ hôi khi tập thể dục mạnh. Cung cấp lại kali và magie cho cơ thể sau khi đổ mồ hôi, như ăn một quả chuối, có thể làm giảm chứng chuột rút và đau nhức cơ liên quan đến tập thể dục.

Bí quyến dáng thon, da mịn của Đỗ Thị Hà

Theo Báo Phụ nữ Thủ đô, được biết, một trong những bí quyết giúp dáng thon, da mịn của Đỗ Thị Hà lại vô cùng đơn giản và tiết kiệm. Đó chính là chuối. Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết đây loại quả cô cực kỳ thích, lúc nào trong tủ lạnh nhà cô cũng có sẵn chuối. Vào mỗi buổi sáng, nàng hậu thường đem sữa tươi, chuối, bột whey cùng 1 số loại trái cây khác... đi xay nhuyễn. Thức uống này giúp cô có năng lượng khỏe khoắn đến trưa mà không cần ăn thêm gì cả.

Người đẹp xứ Thanh không ngại chia sẻ những hình ảnh không phấn son, khoe làn da mộc "cực phẩm" Ảnh.: Internet

Không chỉ nổi tiếng là mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất nhì làng hương sắc, Đỗ Thị Hà còn là nàng hậu sở hữu gương mặt mộc đáng mơ ước.

Đỗ Thị Hà còn dùng chuối để ăn cùng yến mạch ngâm với sữa tươi qua đêm. Cô dùng món này để ăn sáng cho một ngày bừng năng lượng lại giúp giữ dáng thon.

Ít ai biết, chuối - một loại quả quen thuộc hầu như với mọi nhà, thậm chí vì ăn không hết mà nhiều người còn vứt đi lại chính là "thần dược" của làn da. Trong chuối có chứa các thành phần giúp nuôi dưỡng da: kali giúp giữ ẩm da, vitamin B chống lại gốc tự do, vitamin A mờ thâm mụn, vitamin E, vitamin C,... Người đẹp xứ Thanh không ngại chia sẻ những hình ảnh không phấn son, khoe làn da mộc "cực phẩm".

Nên ăn chuối bao nhiêu là đủ?

Theo VTC, các chuyên gia cho biết, dù tốt cho sức khỏe nhưng ăn quá nhiều chuối mỗi ngày có thể gây hại cho cơ thể. Chuối không phải loại thực phẩm hàm lượng calo cao. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều chuối, lượng calo hấp thụ vẫn cao hơn nhu cầu cơ thể, dẫn đến tăng cân không lành mạnh.

Ngoài ra, hơn 90% lượng calo trong chuối đến từ carbs. Trong chuối xanh hoặc chưa chín, nguồn carbs chính đến từ tinh bột. Khi chuối đã chín, tinh bột chuyển hóa thành đường. Vào thời điểm chuối đủ chín để ăn, phần lớn calo là từ đường.

Việc tiêu thụ quá nhiều carb mà không cân bằng với protein và chất béo lành mạnh khiến việc kiểm soát lượng đường trong máu trở nên khó khăn, đặc biệt với người mắc bệnh tiểu đường hoặc đường huyết.

Các chuyên gia khuyến nghị ăn từ 1,5 đến hai quả chuối một ngày có thể nâng cao sức khỏe, cung cấp nguồn dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, nam giới trên 19 tuổi và phụ nữ từ 19 đến 30 tuổi nên ăn hai quả chuối, phụ nữ trên 30 tuổi nên ăn khoảng 1,5 quả chuối mỗi ngày.