Theo PLO, cá mòi, hay còn được một vài địa phương gọi là cá trích, là một loại cá nhỏ nhưng có thành phần dinh dưỡng cực lớn. Chúng có màu trắng bạc, mình nhiều thịt, xương nhỏ nhưng lại nhiều xương dăm nên ít ai thích ăn. Các món ăn từ loài cá này đều rất tốt cho sức khỏe mà giá thành lại rẻ bèo.

Cá mòi là một loài cá nhỏ với thành phần dinh dưỡng rất lớn. Cá mòi đôi khi được khuyên dùng cho phụ nữ có thai và người lớn tuổi. Chúng chứa canxi và các chất dinh dưỡng quan trọng khác như:

Acid béo omega-3 có lợi cho sức khỏe theo nhiều cách và được cho là có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim do đặc tính chống viêm của chúng. Cá mòi được biết đến là một trong những nguồn tự nhiên chứa nhiều acid béo omega-3, được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, như giảm nguy cơ đông máu và hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tim, theo Healthline.

Cá mòi chứa nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

+ Vitamin

Cá mòi còn là một nguồn vitamin B-12 tuyệt vời. Vitamin này giúp cải thiện hệ thống tim mạch và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, cá mòi còn chứa một lượng vitamin D lành mạnh cùng với B-12, vitamin D rất cần thiết cho sức khỏe xương.

+ Canxi

Cá mòi cũng chứa nhiều canxi, điều đó làm cho chúng trở thành một lựa chọn tốt cho những người không dung nạp đường sữa, dị ứng với sữa hoặc những người cần nhiều canxi hơn trong chế độ ăn uống của họ.

+ Khoáng chất

Cùng với canxi và rất nhiều vitamin, cá mòi chứa một số khoáng chất có lợi bao gồm: niacin, iron, potassium, magnesium, zinc, phosphorus.

+ Protein

Cá mòi cũng chứa nhiều protein rất cần thiết để xây dựng xương và cơ bắp khỏe mạnh. Protein cũng giúp tạo ra các kháng thể giữ cho hệ thống miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh hơn. Đồng thời, giúp vận chuyển chất dinh dưỡng và ôxy đến tất cả bộ phận trong cơ thể.

Cá mòi chứa nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Lợi ích từ cá mòi

Theo Người Đưa Tin, cá mòi có các đặc tính tăng cường sức khỏe bao gồm cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Dinh dưỡng từ cá mòi được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành và đột quỵ. Ngoài ra, thực phẩm này được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của thai nhi và tiến bộ nhận thức ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

+ Tốt cho xương

Hàm lượng canxi trong 100g cá mòi tương đương với lượng canxi có trong 400ml sữa. Do đó, tiêu thụ 2-3 khẩu phần cá mòi mỗi tuần có thể là một lựa chọn tốt cho những ai đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho sữa. Những người không dung nạp đường sữa có thể sử dụng cá mòi trong bữa ăn. Canxi rất quan trọng đối với sức khỏe của xương và 99% hàm lượng canxi cũng được lưu trữ trong các mô xương. Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách bù đắp hàm lượng canxi trong cơ thể, cá mòi là một bổ sung tuyệt vời.

+ Có lợi cho bệnh cao huyết áp

Cá mòi rất giàu axit amin, chẳng hạn như arginine và taurine. Cả hai đều có tác dụng đối với chuyển hóa tim và kháng insulin. Tiêu thụ cá mòi ít nhất hai lần một tuần có thể ngăn ngừa tăng huyết áp và stress oxy hóa, đặc biệt là ở người già. Điều này cũng có tác động đến quá trình đông máu và hệ thống tiêu sợi huyết.

+ Phòng bệnh mạch vành và đột quỵ

Cá mòi là một nguồn protein tốt và chứa các loại protein dễ tiêu hóa với tất cả các axit amin. Do giàu protein, chúng rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần, bao gồm cả việc giảm các bệnh tim mạch vành và đột quỵ.

+ Chống viêm

Cá mòi chứa nhiều chất béo Omega-3 và có đặc tính chống viêm cũng như chống oxy hóa giúp tăng tính lưu động của màng tế bào, tăng số lượng thụ thể insulin và hoạt động của insulin. Trên thực tế, cá mòi được coi là một trong những thực phẩm chống viêm tốt nhất.

+ Cải thiện mức cholesterol

Cá mòi và dầu cá mòi đã được chứng minh là khá hiệu quả trong việc cải thiện mức cholesterol.

+ Kiểm soát béo phì

Do giàu axit amin thiết yếu, cá mòi có thể góp phần giảm cân và giảm lipid, đồng thời giảm thiểu các biến chứng liên quan đến béo phì. Với tình trạng béo phì ngày càng phổ biến, tiêu thụ cá mòi là một lựa chọn ăn kiêng lành mạnh.

+ Thư giãn cơ mạch máu

Cá mòi được coi là nguồn cung cấp kali thích hợp. Ngoài việc bình thường hóa huyết áp, nó còn được coi là có hiệu quả trong việc kích hoạt thư giãn cơ mạch máu.

+ Phòng các bệnh mãn tính

Cá mòi chứa một lượng lớn chất sắt cao hơn hàm lượng sắt trong hầu hết các loại cá cũng như thịt. Do đó, cá mòi được coi là có hiệu quả đối với những người không muốn ăn thịt. Ngoài ra, cá mòi được coi là khá có lợi cho việc kiểm soát bệnh tim mạch vành, suy tim, tăng huyết áp phổi cũng như các bệnh mãn tính khác.

+ Sản xuất dopamine

Cá mòi được chứng minh có hiệu quả trong việc thực hiện rất nhiều chức năng sinh học. Giàu axit béo omega, chúng bảo vệ các sợi thần kinh và sự giao tiếp giữa các tế bào khác nhau trong não, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự biểu hiện gen và sản xuất dopamine.

Lựa chọn cá mòi sao cho tốt?

Theo Trí thức trẻ dẫn tin từ Healthline, Eatthis, khi quyết định mua cá mòi tươi, bạn hãy kiểm tra thật kỹ để tránh những con cá bị ươn. Nên mua những con cá có mắt sáng trong, da vẫn óng ánh, lớp vảy còn nguyên, thịt hồng tươi và cấu trúc còn mềm. Mắt vẩn đục, da mất màu là dấu hiệu cho thấy chất lượng cá không còn tươi như ban đầu.

Nếu mua cá mòi hộp để ăn thì cần kiểm tra hạn sử dụng trước, sau đó chọn những loại được đóng gói với dầu ôliu thay vì dầu đậu nành. Ngoài ra, hãy đọc kỹ thành phần và chọn những loại có ít muối để hạn chế việc ăn mặn.