3 loại quả ngọt nhưng cực ít đường và ít calo giúp hỗ trợ tiêu hóa, no lâu và giảm cân hiệu quả

Dinh dưỡng 09/08/2023 11:41

Việc lựa chọn thực phẩm đúng giúp quá trình giảm cân và điều trị bệnh tật của bạn luôn luôn trở nên hiệu quả.

Hiệu quả tuyệt vời của việc ăn trái cây mỗi ngày

Theo VnExpress dẫn tin từ Eat this, Not that, Ăn trái cây mỗi ngày giúp kháng viêm, ngăn ngừa các bệnh mạn tính, củng cố sức khỏe đường ruột, giúp bù nước, đẹp da và hỗ trợ giảm cân.

Bên cạnh hương vị ngon, tác dụng giải khát, trái cây chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, là nguồn thực phẩm lành mạnh, dễ tìm kiếm trong đời sống hàng ngày.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên ăn từ 200 g đến 250 g hoa quả một ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cứ 10 người thì chỉ có một người ăn đủ lượng trái cây hoặc rau xanh hàng ngày. Các nhà khoa học chỉ ra 6 lợi ích tuyệt vời mà trái cây mang lại.

3 loại quả ngọt nhưng cực ít đường và ít calo giúp hỗ trợ tiêu hóa, no lâu và giảm cân hiệu quả - Ảnh 1
Trái cây mang lại các tác dụng lớn. Ảnh: Internet

Giảm tình trạng viêm nhiễm

Ngăn ngừa các bệnh mạn tính

Giúp đường ruột khỏe mạnh

Giúp làn da đẹp hơn

Trái cây giúp bù nước

Hỗ trợ giảm cân

3 loại quả ngọt nhưng ít đường

Thông tin trên Báo Gia đình và Xã hội, với người bị đái tháo đường, khi ăn trái cây cần dựa trên trên chỉ số đường huyết của chúng. Nhiều loại quả ngọt nhưng chỉ số đường huyết thấp, tức là ngọt do hàm lượng đường fructose cao, không phải đường glucose.

- Quả táo

Táo giúp giải độc cơ thể và loại bỏ các chất thải nguy hại cũng như làm giảm nhu cầu insulin của bệnh nhân tiểu đường lên đến 35%. Táo làm tăng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu giúp phòng bệnh tim mạch, chữa tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Mặt khác, táo có các chất chống oxy hoá chống ung thư. Táo giúp ngăn ngừa các cơn đau tim, giảm nguy cơ ung thư và tránh các bệnh về mắt ở những người mắc bệnh tiểu đường.

3 loại quả ngọt nhưng cực ít đường và ít calo giúp hỗ trợ tiêu hóa, no lâu và giảm cân hiệu quả - Ảnh 2
Táo giúp ngăn ngừa các cơn đau tim, giảm nguy cơ ung thư và tránh các bệnh về mắt ở những người mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: Internet

- Quả dâu tây

Các chất chống oxy hóa trong dâu tây giúp giảm nguy cơ bệnh tim bằng cách giảm cholesterol LDL (xấu), duy trì hoặc cải thiện cholesterol HDL(tốt), và làm giảm huyết áp. Dâu tây giàu chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C và flavonoid, giúp làm giảm viêm và giảm nguy cơ (hoặc thậm chí cải thiện tình trạng hiện tại) của các bệnh liên quan đến viêm như ung thư, bệnh tim và các bệnh tự miễn.

-  Quả ổi

Lượng vitamin C trong quả ổi rất dồi dào, gấp 4 lần so với cam. Cùng với đó, lượng chất xơ cũng tương đối cao, cứ 100g ổi có đến 6g chất xơ giúp làm giảm cholesterol và làm chậm hấp thu đường sau ăn. Vỏ ổi cũng làm giảm cholesterol toàn phần, nhờ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường.

Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không uống nước ép trái ổi vì cách làm này khiến cho lượng đường trong máu tăng lên nhanh chóng.

3 loại quả ngọt nhưng ít calo

Theo Phụ nữ Việt Nam, theo khuyến nghị của Bộ Y tế Hoa Kỳ, mỗi người nên "lấp đầy" khoảng trống dạ dày bằng một nửa đĩa trái cây, rau xanh để có sức khỏe tối ưu. Hơn nữa, trái cây còn là một thực phẩm lành mạnh cho kế hoạch giảm cân của bạn.

Hãy nhớ rằng, mặc dù tiêu thụ những loại quả ít calo nhưng ăn trong sự cân bằng và điều độ vẫn là chìa khóa quan trọng. Bạn nên kết hợp chúng với một chế độ ăn uống đầy đủ bao gồm thịt nạc, ngũ cốc nguyên hạt và rau, đồng thời vận động để có kết quả tốt nhất.

3 loại quả ngọt nhưng cực ít đường và ít calo giúp hỗ trợ tiêu hóa, no lâu và giảm cân hiệu quả - Ảnh 3
Quả ngọt nhưng ít calo. Ảnh: Internet

- Chuối

Chuối không chỉ được biết đến với hương vị thơm ngon mà còn là thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội. Thành phần của chuối bao gồm nhiều dưỡng chất thiết yếu như chất xơ, mangan, protein, vitamin B6, vitamin C… Nếu ăn chuối thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch, làm đẹp da, mắt sáng, tinh thần sảng khoái, kéo dài tuổi thọ.

Đặc biệt, chuối được coi là loại quả lý tưởng cho thực đơn giảm cân. Chuối ít calo, hầu như không có chất béo nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Ở Nhật Bản, giảm cân bằng chuối là phương pháp giảm cân tự nhiên, được nhiều người ưa chuộng bởi tính hiệu quả và phù hợp với mức chi tiêu của nhiều người.

- Đu đủ

Đu đủ là một loại trái cây nhiệt đới chứa khoảng 59 calo mỗi phần. Đây là một nguồn chất xơ tốt, giúp hỗ trợ tiêu hóa và giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế ăn vặt không cần thiết.

 

 

- Quả bưởi

Một quả bưởi trung bình có chứa khoảng 100 calo và 4 gam chất xơ. Chưa kể, nó cung cấp 100% nhu cầu vitamin C mà một người phụ nữ cần trong ngày.

Một nghiên cứu cho thấy rằng khi mọi người chỉ ăn bưởi trong mỗi bữa ăn, họ đã giảm được tới 3,5kg trong vòng 3 tháng. Các nhà nghiên cứu cho biết bưởi có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn bằng cách giảm mức insulin.

 

 

Sai lầm khi ăn sáng khiến lá gan bị 'bào mòn', 5 món ăn tốt như 'thuốc quý' nhất định không nên bỏ qua

Sai lầm khi ăn sáng khiến lá gan bị 'bào mòn', 5 món ăn tốt như 'thuốc quý' nhất định không nên bỏ qua

Có rất nhiều kiểu ăn sáng phù hợp với mỗi gia đình, tuy nhiên, theo các chuyên gia, bạn nhất định không nên ăn sáng kiểu này.

Xem thêm
Từ khóa:   trái cây giảm cân quả ngọt ít đường các loại trái cây

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 38 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 53 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 38 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ