3 loại quả ngọt nhưng cực ít đường và ít calo giúp hỗ trợ tiêu hóa, no lâu và giảm cân hiệu quả

Hiệu quả tuyệt vời của việc ăn trái cây mỗi ngày

Theo VnExpress dẫn tin từ Eat this, Not that, Ăn trái cây mỗi ngày giúp kháng viêm, ngăn ngừa các bệnh mạn tính, củng cố sức khỏe đường ruột, giúp bù nước, đẹp da và hỗ trợ giảm cân.