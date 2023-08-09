3 loại quả ngọt nhưng cực ít đường và ít calo giúp hỗ trợ tiêu hóa, no lâu và giảm cân hiệu quả

Theo VnExpress dẫn tin từ Eat this, Not that, Ăn trái cây mỗi ngày giúp kháng viêm, ngăn ngừa các bệnh mạn tính, củng cố sức khỏe đường ruột, giúp bù nước, đẹp da và hỗ trợ giảm cân.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên ăn từ 200 g đến 250 g hoa quả một ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cứ 10 người thì chỉ có một người ăn đủ lượng trái cây hoặc rau xanh hàng ngày. Các nhà khoa học chỉ ra 6 lợi ích tuyệt vời mà trái cây mang lại.

Bên cạnh hương vị ngon, tác dụng giải khát, trái cây chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, là nguồn thực phẩm lành mạnh, dễ tìm kiếm trong đời sống hàng ngày.

Trái cây mang lại các tác dụng lớn. Ảnh: Internet

Giảm tình trạng viêm nhiễm

Ngăn ngừa các bệnh mạn tính

Giúp đường ruột khỏe mạnh

Giúp làn da đẹp hơn

Trái cây giúp bù nước

Hỗ trợ giảm cân

3 loại quả ngọt nhưng ít đường

Thông tin trên Báo Gia đình và Xã hội, với người bị đái tháo đường, khi ăn trái cây cần dựa trên trên chỉ số đường huyết của chúng. Nhiều loại quả ngọt nhưng chỉ số đường huyết thấp, tức là ngọt do hàm lượng đường fructose cao, không phải đường glucose.

- Quả táo

Táo giúp giải độc cơ thể và loại bỏ các chất thải nguy hại cũng như làm giảm nhu cầu insulin của bệnh nhân tiểu đường lên đến 35%. Táo làm tăng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu giúp phòng bệnh tim mạch, chữa tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Mặt khác, táo có các chất chống oxy hoá chống ung thư. Táo giúp ngăn ngừa các cơn đau tim, giảm nguy cơ ung thư và tránh các bệnh về mắt ở những người mắc bệnh tiểu đường.

Táo giúp ngăn ngừa các cơn đau tim, giảm nguy cơ ung thư và tránh các bệnh về mắt ở những người mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: Internet

- Quả dâu tây

Các chất chống oxy hóa trong dâu tây giúp giảm nguy cơ bệnh tim bằng cách giảm cholesterol LDL (xấu), duy trì hoặc cải thiện cholesterol HDL(tốt), và làm giảm huyết áp. Dâu tây giàu chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C và flavonoid, giúp làm giảm viêm và giảm nguy cơ (hoặc thậm chí cải thiện tình trạng hiện tại) của các bệnh liên quan đến viêm như ung thư, bệnh tim và các bệnh tự miễn.

- Quả ổi

Lượng vitamin C trong quả ổi rất dồi dào, gấp 4 lần so với cam. Cùng với đó, lượng chất xơ cũng tương đối cao, cứ 100g ổi có đến 6g chất xơ giúp làm giảm cholesterol và làm chậm hấp thu đường sau ăn. Vỏ ổi cũng làm giảm cholesterol toàn phần, nhờ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường.

Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không uống nước ép trái ổi vì cách làm này khiến cho lượng đường trong máu tăng lên nhanh chóng.

3 loại quả ngọt nhưng ít calo

Theo Phụ nữ Việt Nam, theo khuyến nghị của Bộ Y tế Hoa Kỳ, mỗi người nên "lấp đầy" khoảng trống dạ dày bằng một nửa đĩa trái cây, rau xanh để có sức khỏe tối ưu. Hơn nữa, trái cây còn là một thực phẩm lành mạnh cho kế hoạch giảm cân của bạn.

Hãy nhớ rằng, mặc dù tiêu thụ những loại quả ít calo nhưng ăn trong sự cân bằng và điều độ vẫn là chìa khóa quan trọng. Bạn nên kết hợp chúng với một chế độ ăn uống đầy đủ bao gồm thịt nạc, ngũ cốc nguyên hạt và rau, đồng thời vận động để có kết quả tốt nhất.

Quả ngọt nhưng ít calo. Ảnh: Internet

- Chuối

Chuối không chỉ được biết đến với hương vị thơm ngon mà còn là thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội. Thành phần của chuối bao gồm nhiều dưỡng chất thiết yếu như chất xơ, mangan, protein, vitamin B6, vitamin C… Nếu ăn chuối thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch, làm đẹp da, mắt sáng, tinh thần sảng khoái, kéo dài tuổi thọ.

Đặc biệt, chuối được coi là loại quả lý tưởng cho thực đơn giảm cân. Chuối ít calo, hầu như không có chất béo nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Ở Nhật Bản, giảm cân bằng chuối là phương pháp giảm cân tự nhiên, được nhiều người ưa chuộng bởi tính hiệu quả và phù hợp với mức chi tiêu của nhiều người.

- Đu đủ

Đu đủ là một loại trái cây nhiệt đới chứa khoảng 59 calo mỗi phần. Đây là một nguồn chất xơ tốt, giúp hỗ trợ tiêu hóa và giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế ăn vặt không cần thiết.

- Quả bưởi

Một quả bưởi trung bình có chứa khoảng 100 calo và 4 gam chất xơ. Chưa kể, nó cung cấp 100% nhu cầu vitamin C mà một người phụ nữ cần trong ngày.

Một nghiên cứu cho thấy rằng khi mọi người chỉ ăn bưởi trong mỗi bữa ăn, họ đã giảm được tới 3,5kg trong vòng 3 tháng. Các nhà nghiên cứu cho biết bưởi có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn bằng cách giảm mức insulin.