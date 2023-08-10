Thông tin từ Báo Người Đưa Tin, các nhà nghiên cứu đã phân tích cải xoong và cho nó điểm tổng thể là 100 về giá trị dinh dưỡng , đánh bại cả bắp cải Trung Quốc (91,99), củ cải Thụy Sĩ (89,27), củ dền (87,08) và cải bó xôi (86,43).

Một nghiên cứu của Anh chỉ ra rằng nếu người hút thuốc ăn 85g cải xoong mỗi ngày trong tối đa 8 tuần, mức độ tổn thương bạch cầu có thể giảm khoảng 23% và các yếu tố chống oxy hóa trong máu cũng tăng lên, giúp giảm khả năng tổn thương ung thư.

Cải xoong rất giàu sulforaphane, có thể kích hoạt các enzyme giải độc trong cơ thể con người, gây ra quá trình chết theo chương trình của tế bào ung thư và ngăn chặn hoạt động của enzyme HDAC gia tăng bất thường ở bệnh nhân ung thư.

Cải xoong được đánh giá là loại rau lành mạnh nhất. (Ảnh minh họa)

Cải xoong chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất. Chỉ cần 100 gam cải xoong là đủ để đáp ứng nhu cầu vitamin C hàng ngày, giúp tăng cường miễn dịch. Cải xoong thậm chí còn chứa nhiều vitamin C hơn cam, chanh.

Thêm vào đó, nó chứa các thành phần lành mạnh khác mà một cơ thể khỏe mạnh cần:

1. Chứa nhiều sắt, canxi, kali và magie cần thiết cho quá trình tạo xương và cơ bắp.

2. Cung cấp một lượng lớn vitamin K có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào não.

3. Các chất chống oxy hóa có trong cải xoong có thể ngăn ngừa tổn thương DNA do các gốc tự do gây ra và thậm chí làm giảm nguy cơ ung thư.

4. Cải xoong mang lại hương vị hơi cay và cũng làm cho nó trở thành một loại thuốc giảm ho tự nhiên. Ngoài ra, dầu cải xoong còn giúp tiêu hóa.

5. Cải xoong có tác dụng giải độc, thanh lọc máu.

Bài thuốc hay từ rau cải xoong

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cải xoong đem lại hiệu quả chữa bệnh, nhất là trong việc bổ sung sắt cũng như chữa nhiều bệnh ngoài da mà chúng ta có thể tận dụng.

- Ho ra máu: Ngoài công dụng làm thực phẩm, rau cải xoong còn tốt cho người lao phổi, viêm phế quản kinh niên, người bị chảy máu chân răng... ThS.BS. Nguyễn Quang Dương – Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, đối với những người bị lao phổi ho ra máu, dùng khoảng 200g cải xoong và 6g trần bì (vỏ quít để lâu năm) nấu nước uống. Hoặc cho vào 500ml đun cạn còn 200ml, chia uống sáng chiều.

Mỗi tuần uống như vậy 3 lần, bệnh nhân sẽ thấy trong người dễ chịu khi ho, đờm dễ ra, ngực thấy nhẹ, dễ thở, nhờ đó mà có lợi cho phổi.

- Hỗ trợ trị lao phổi: 150g cải xoong nấu canh cùng với 150g phổi lợn ăn vào buổi sáng. Buổi chiều lấy 1 nắm cải xoong trộn giấm với 100g thịt bò xào tái. Ăn liên tục trong nhiều ngày.

Món ăn bài thuốc này cũng vừa ngon miệng, dễ ăn, lại hỗ trợ làm cho mát phổi, đỡ tức ngực, khó thở.

- Trị viêm phế quản: Lấy 150g cải xoong, 50g lá tía tô, 5g gừng tươi. Sắc với 3 bát nước còn 1 bát, uống 3 lần/ngày.

Tía tô kết hợp với cải xoong, gừng trị viêm phế quản. Ảnh: Internet

- Hỗ trợ điều trị đái tháo đường: Cải xoong 150g, củ cải 30g, cần tây 10g, cải bắp 20g, cà rốt 15g, tía tô 10g. Tất cả rửa sạch, giã nát hoặc ép lấy nước uống, ngày 1 cốc.

- Chữa thiếu máu, hoa mắt chóng mặt do thiếu sắt: Cải xoong 300g, luộc ăn hằng ngày, liền 15 ngày bệnh sẽ giảm mạnh.

- Thúc đẩy giảm cân, các bệnh ngoài da, xơ cứng động mạch ở người cao tuổi: Cải xoong đem xào tỏi hoặc luộc chấm xì dầu rất tốt cho người muốn giảm cân, chống một số bệnh ngoài da như mẩn ngứa, mề đay…

- Dùng chữa bệnh ngoài da: Eczema, ghẻ, hắc lào, rụng tóc , bệnh về da đầu, vết thương, ung nhọt, mụn tràng nhạc, lở loét, đau răng, viêm lợi. Có thể dùng tươi ăn sống như xà lách, hoặc giã ra lấy nước cốt uống, lấy dịch xoa.

- Thanh huyết, giải nhiệt: Nóng bức mùa hè, người mệt, hắt hơi, dùng cải xoong, một nắm (60g), rửa sạch, vò hay giã nát, thêm nước, lọc và pha đường uống.

Lưu ý: Khi uống nước canh hoặc nước cải xoong nấu chín sẽ đi tiểu nhiều, vì vậy người bệnh không nên uống vào buổi tối, để khỏi phải thức dậy đi tiểu, làm mất giấc ngủ.

Không nên ăn quá 100 g/lần trong thời gian dài để tránh đau bụng, bàng quang khó chịu hoặc tổn thương tới thận. Ảnh: Internet

Những lưu ý khi ăn cải xoong để có tác dụng như thuốc chữa bệnh

Theo lương y Bùi Hồng Minh nhấn mạnh trên Báo Tổ quốc, cải xoong sinh sôi phát triển rộng ở những khu vực ao tù nước đọng, nơi có nhiều chất thải động vật - môi trường là ổ chứa của một số loài động vật ký sinh trùng như sán lá gan, vắt, đỉa… Nếu ăn rau cải xoong sống hoặc tái, nguy cơ nhiễm sán rất cao. Khi rửa rau chú ý cần rửa sạch rửa kỹ bằng nước muối pha loãng, chỉ nên ăn sống rau cải xoong biết rõ nguồn gốc, tránh mang bệnh.

Ngoài ra, không nên ăn quá 100 g/lần trong thời gian dài để tránh đau bụng, bàng quang khó chịu hoặc tổn thương tới thận. Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không ăn quá nhiều cải xoong vì nó có thể gây sẩy thai.