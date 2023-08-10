5 loại bánh mì chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm cholesterol, ai theo đuổi lối sống lành mạnh thì đừng nên bỏ qua

Chọn thực phẩm 10/08/2023 06:30

Những loại bánh mì dưới đây cung cấp rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe, đặc biệt là người bị tiểu đường và những người đang muốn giảm cân.

Bánh mì hạt lanh

Mỗi lát bánh mì hạt lanh có từ 50-80 calo, 4-5 gam protein tốt, 3 gam chất xơ và một lượng nhỏ chất béo không bão hòa lành mạnh.

Bên cạnh đó, bánh mì hạt lanh có nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ bạn khỏi một số vấn đề sức khỏe gồm sức khỏe tim mạch, lượng đường trong máu và mức cholesterol. Hạt lanh cũng có thể giúp trị táo bón, các triệu chứng viêm khớp, đồng thời. có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư.

5 loại bánh mì chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm cholesterol, ai theo đuổi lối sống lành mạnh thì đừng nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám có chứa ít hơn 25% protein và rất nhiều chất xơ. Cám là phần có nhiều chất xơ nhất trong hạt lúa mì. 

Được làm từ tất cả các thành phần của hạt lúa mì nên nó cung cấp rất nhiều dinh dưỡng và có chỉ số GI thấp hơn bánh mì thông thường.

5 loại bánh mì chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm cholesterol, ai theo đuổi lối sống lành mạnh thì đừng nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bánh mì yến mạch

Bánh mì yến mạch là một loại bánh mì lành mạnh được làm từ sự kết hợp của yến mạch với bột mì nguyên cám, men, muối và nước. Yến mạch vốn nổi tiếng với giá trị dinh dưỡng cao, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong yến mạch có chứa rất nhiều chất xơ và các chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể như  magie, sắt, kẽm và vitamin B1. Hàm lượng chất xơ có trong yến mạch được gọi là beta-glucan. Đây là một chất có thể giúp làm giảm mức cholesterol, điều chỉnh lượng đường trong máu và giảm huyết áp cao. Chính vì vậy mà bánh mì yến mạch sẽ là một lựa chọn phù hợp cho bữa ăn sáng lành mạnh.

Bánh mì lúa mạch đen

Bánh mì đen làm từ 100% bột lúa mạch đen thiên nhiên, thích hợp với những người nhạy cảm với gluten. Nó có lượng chất xơ gấp 4 lần bánh mì trắng nhưng có lượng calo ít hơn 20%.

Các chất xơ có nhiều trong lúa mạch đen đồng nghĩa với việc nó có chỉ số glycemic (chỉ số đường huyết) thấp. Với các đặc điểm trên, bánh mì đen là lựa chọn tuyệt vời để đáp ứng cơn thèm carbohydrate mà vẫn kiểm soát được calo.

5 loại bánh mì chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm cholesterol, ai theo đuổi lối sống lành mạnh thì đừng nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bánh mì ngũ cốc

Bánh mì ngũ cốc là loại bánh mì có màu nâu sậm, được làm từ các loại ngũ cốc nguyên cám. Đây là một loại bánh mì rất bổ dưỡng, có khả năng giúp cung cấp năng lượng và các dưỡng chất thiết yếu cần thiết cho cơ thể. Hàm lượng carbohydrates trong bánh mì ngũ cốc chiếm từ 45-65% lượng calo hàng ngày mà cơ thể chúng ta cần tới.

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