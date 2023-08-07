Top 6 thực phẩm càng ăn càng bổ tóc, thêm vào thực đơn hằng ngày chẳng mấy chốc tóc dày bóng khỏe suôn mượt

Loại quả này chứa một lượng lớn vitamin C, được biết đến như một chất chống oxy hóa cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của tóc cùng nhiều lợi ích khác. Đặc biệt, vitamin C giúp cơ thể hấp thu chất sắt dễ dàng hơn, làm cho tóc trở nên cứng cáp hơn.

Cơ thể không thể tự sản xuất vitamin nên việc ăn thực phẩm chứa đầy đủ chất dinh dưỡng là cách tốt để khắc phục tình trạng rụng tóc và giúp tóc chắc khỏe. Cân nhắc các loại thực phẩm kể trên với thực đơn hàng ngày của gia đình để có những lựa chọn cân bằng dinh dưỡng.

Công dụng hàng đầu của cà rốt giúp đôi mắt luôn sáng rõ, tinh anh. Ngoài ra, cà rốt còn giúp chúng ta có mái tóc khỏe mạnh. Nguồn vitamin A phong phú trong cà rốt giúp mái tóc luôn bóng mượt, mềm mại, duy trì độ nhờn tự nhiên và da đầu không bị mất nước.

Hải sản

Hãy ưu ái cho cá thu trong khẩu phần ăn mỗi ngày của mình. Cá thu chưa nhiều omega 3 và 6. Hàu cũng là một lựa chọn hợp lý khi chúng chứa đầy kẽm và protein. Ngoài ra bạn cung có thể dùng cá hồi, chúng chứa những loại acid béo giúp ngăn ngừa rụng tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Cải bó xôi

Cải bó xôi (hay còn có tên rau chân vịt, rau bina) chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất có lợi cho tóc cũng như sức khỏe tổng thể. Trong đó, vitamin C cần thiết cho quá trình hấp thu sắt và vitamin A hỗ trợ sự tăng trưởng tóc. Ngoài việc chứa hàm lượng sắt và magiê dồi dào, rau bina còn có thể giúp tóc sản xuất bã nhờn, cung cấp độ ẩm cho mái tóc.

Chuối

Thiếu vitamin B6 khiến tóc bị thưa dần và gãy rụng, vì nhóm vitamin B có nhiệm vụ quan trọng giúp cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng. Đồng thời, vitamin B còn đóng vai trò sản xuất các tế bào hồng cầu đi nuôi dưỡng nang tóc, giúp tóc óng ả, dài mềm mượt.

Cá

Các loại dầu có trong cá hồi, cá thu chứa các axit béo như omega3 làm chậm quá trình rụng tóc. Cá còn cung cấp sắt, vitamin B12, đều là những chất cần thiết giúp tóc chắc khỏe. Sắt được lưu trữ trong các nang tóc và được sử dụng trong các quá trình chuyển hỏa, vận chuyển chất quan trọng trong cơ thể, từ việc sản xuất hemoglobin, các chất trong tế bào hồng cầu thực hiện việc vận chuyển oxy, đến việc hỗ trợ hệ miễn dịch. Khi cơ thể thiếu sắt thì lượng sắt được tích trữ bắt đầu được bổ sung cho các tế bào và những phần tóc bị hư tổn.