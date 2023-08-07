Top 6 thực phẩm càng ăn càng bổ tóc, thêm vào thực đơn hằng ngày chẳng mấy chốc tóc dày bóng khỏe suôn mượt

Chọn thực phẩm 07/08/2023 12:10

Để sở hữu mái tóc suôn mượt, óng ả, chị em có thể bổ sung những loại thực phẩm này vào thực đơn hằng ngày.

Ớt chuông đỏ

Loại quả này chứa một lượng lớn vitamin C, được biết đến như một chất chống oxy hóa cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của tóc cùng nhiều lợi ích khác. Đặc biệt, vitamin C giúp cơ thể hấp thu chất sắt dễ dàng hơn, làm cho tóc trở nên cứng cáp hơn.

Cơ thể không thể tự sản xuất vitamin nên việc ăn thực phẩm chứa đầy đủ chất dinh dưỡng là cách tốt để khắc phục tình trạng rụng tóc và giúp tóc chắc khỏe. Cân nhắc các loại thực phẩm kể trên với thực đơn hàng ngày của gia đình để có những lựa chọn cân bằng dinh dưỡng.

Top 6 thực phẩm càng ăn càng bổ tóc, thêm vào thực đơn hằng ngày chẳng mấy chốc tóc dày bóng khỏe suôn mượt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt

Công dụng hàng đầu của cà rốt giúp đôi mắt luôn sáng rõ, tinh anh. Ngoài ra, cà rốt còn giúp chúng ta có mái tóc khỏe mạnh. Nguồn vitamin A phong phú trong cà rốt giúp mái tóc luôn bóng mượt, mềm mại, duy trì độ nhờn tự nhiên và da đầu không bị mất nước.

Hải sản

Hãy ưu ái cho cá thu trong khẩu phần ăn mỗi ngày của mình. Cá thu chưa nhiều omega 3 và 6. Hàu cũng là  một lựa chọn hợp lý khi chúng chứa đầy kẽm và protein. Ngoài ra bạn cung có thể dùng cá hồi, chúng chứa những loại acid béo giúp ngăn ngừa rụng tóc.

Top 6 thực phẩm càng ăn càng bổ tóc, thêm vào thực đơn hằng ngày chẳng mấy chốc tóc dày bóng khỏe suôn mượt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải bó xôi

Cải bó xôi (hay còn có tên rau chân vịt, rau bina) chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất có lợi cho tóc cũng như sức khỏe tổng thể. Trong đó, vitamin C cần thiết cho quá trình hấp thu sắt và vitamin A hỗ trợ sự tăng trưởng tóc. Ngoài việc chứa hàm lượng sắt và magiê dồi dào, rau bina còn có thể giúp tóc sản xuất bã nhờn, cung cấp độ ẩm cho mái tóc.

Chuối

Thiếu vitamin B6 khiến tóc bị thưa dần và gãy rụng, vì nhóm vitamin B có nhiệm vụ quan trọng giúp cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng. Đồng thời, vitamin B còn đóng vai trò sản xuất các tế bào hồng cầu đi nuôi dưỡng nang tóc, giúp tóc óng ả, dài mềm mượt.

Các loại dầu có trong cá hồi, cá thu chứa các axit béo như omega3 làm chậm quá trình rụng tóc. Cá còn cung cấp sắt, vitamin B12, đều là những chất cần thiết giúp tóc chắc khỏe. Sắt được lưu trữ trong các nang tóc và được sử dụng trong các quá trình chuyển hỏa, vận chuyển chất quan trọng trong cơ thể, từ việc sản xuất hemoglobin, các chất trong tế bào hồng cầu thực hiện việc vận chuyển oxy, đến việc hỗ trợ hệ miễn dịch. Khi cơ thể thiếu sắt thì lượng sắt được tích trữ bắt đầu được bổ sung cho các tế bào và những phần tóc bị hư tổn.

Top 6 thực phẩm càng ăn càng bổ tóc, thêm vào thực đơn hằng ngày chẳng mấy chốc tóc dày bóng khỏe suôn mượt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Tổng hợp những thực phẩm bổ cho phổi được các chuyên gia khuyên dùng

Tổng hợp những thực phẩm bổ cho phổi được các chuyên gia khuyên dùng

Bổ sung những loại thực phẩm này vào chế độ ăn hằng ngày sẽ giúp cho lá phổi ngày một khỏe mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn thực phẩm chăm sóc tóc thực phẩm tốt tóc

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 44 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 29 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 29 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành