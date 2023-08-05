Mách bạn 7 loại thực phẩm cực giàu Vitamin E có lợi cho sức khỏe

Rau cải bó xôi có giá trị dinh dưỡng cao, trong đó 100g cải bó xôi chứa khoảng 2,03 mg vitamin E . ‏Loại rau này còn cung cấp một số chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin C, vitamin A, khoáng chất, chất xơ và sắt giúp chống oxy hóa mạnh mẽ, chống lại các gốc tự do trong cơ thể… Có thể sử dụng loại rau này để ép nước uống hoặc chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng.

Hạt hướng dương đứng đầu trong danh sách thực phẩm giàu vitamin E . Trong 100 gram hạt hướng dương có đến 35,17 mg vitamin E. Không chỉ vậy, chúng còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như magie, đồng, vitamin B1… Bạn có thể rắc nhân hạt hướng dương lên sữa chua, bột yến mạch, ăn cùng với salad hoặc xay cùng các loại sinh tố để tăng hương vị và dinh dưỡng. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn chứa nhiều chất xơ, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Hạnh nhân

Dầu hạnh nhân được ép từ hạnh nhân tươi, trong một muỗng canh dầu hạnh nhân có chứa 5.3mg vitamin E, ngoài ra còn chứa nhiều axit béo đơn không bão hòa, kali, đạm, kẽm, nhiều vitamin và khoáng chất khác.. rất cần thiết cho cơ thể.

Trong 28.34g hạnh nhân rang khô có chứa 6.8mg vitamin E, ngoài ra, trong hạnh nhân có chứa nhiều chất xơ, protein, chất béo, magie, vitamin B2, phospho... Sử dụng hạt hạnh nhân giúp chống oxy hóa, hỗ trợ giảm nguy cơ đối với bệnh tim mạch, giảm lượng đường trong máu, kiểm soát tình trạng huyết áp và tốt cho não bộ.

Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ

Bơ là một loại trái cây giàu dinh dưỡng. Trong 100g quả bơ có chứa khoảng 2,07 mg vitamin E. Theo nhiều chuyên gia sức khỏe, bơ rất giàu chất xơ, ít carbohydrate và chỉ cần ăn 1 quả bơ là đã có thể cung cấp 20% lượng vitamin E cần thiết hàng ngày. Rất nhiều món ăn có thể sáng tạo cùng với bơ như: xay sinh tố, ăn cùng bánh mì, trộn salad, sữa chua hoặc yến mạch…

Hồng xiêm

Hồng xiêm là loại cây ăn quả được dùng làm nước giải khát hoặc món tráng miệng trong các bữa ăn hàng ngày. Với vị ngọt, tính lạnh, loại quả này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và thường được dùng để chữa bệnh.

Vitamin E trong loại quả này sẽ dưỡng ẩm cho làn da của bạn, giúp bạn luôn có một làn da đẹp và khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Cá

Không chỉ là thực phẩm giàu vitamin E, cá là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời chứa axit béo omega 3 rất tốt cho thị lực, tim mạch và trí não. Nghiên cứu cho thấy, vitamin E còn góp phần bảo vệ và phát huy tác dụng của omega 3. Các loại cá chứa nhiều vitamin E bao gồm: cá hồi, cá trích, cá tuyết…

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ chứa một lượng lớn vitamin E, carotenoid và vitamin C, mang lại lợi ích chống viêm và chống oxy hóa.

Bạn có thể sử dụng ớt chuông đỏ bằng cách ăn sống, xay nhuyễn, nghiền, trộn và cắt nhỏ. Chúng rất tuyệt vời trong món salad, món khai vị, món xào, món cà ri hoặc đơn giản là một món ăn nhẹ.