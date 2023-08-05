Mách bạn 7 loại thực phẩm cực giàu Vitamin E có lợi cho sức khỏe

Chọn thực phẩm 05/08/2023 15:29

Dưới đây là những thực phẩm chứa hàm lượng Vitamin E cực cao, chị em nên đưa vào thực đơn hằng ngày để bổ sung dinh dưỡng cho cả gia đình.

Rau cải bó xôi

Rau cải bó xôi có giá trị dinh dưỡng cao, trong đó 100g cải bó xôi chứa khoảng 2,03 mg vitamin E. ‏Loại rau này còn cung cấp một số chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin C, vitamin A, khoáng chất, chất xơ và sắt giúp chống oxy hóa mạnh mẽ, chống lại các gốc tự do trong cơ thể… Có thể sử dụng loại rau này để ép nước uống hoặc chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng.

Mách bạn 7 loại thực phẩm cực giàu Vitamin E có lợi cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hạt hướng dương

Hạt hướng dương đứng đầu trong danh sách thực phẩm giàu vitamin E. Trong 100 gram hạt hướng dương có đến 35,17 mg vitamin E. Không chỉ vậy, chúng còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như magie, đồng, vitamin B1… Bạn có thể rắc nhân hạt hướng dương lên sữa chua, bột yến mạch, ăn cùng với salad hoặc xay cùng các loại sinh tố để tăng hương vị và dinh dưỡng. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn chứa nhiều chất xơ, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Hạnh nhân

Dầu hạnh nhân được ép từ hạnh nhân tươi, trong một muỗng canh dầu hạnh nhân có chứa 5.3mg vitamin E, ngoài ra còn chứa nhiều axit béo đơn không bão hòa, kali, đạm, kẽm, nhiều vitamin và khoáng chất khác.. rất cần thiết cho cơ thể.

Trong 28.34g hạnh nhân rang khô có chứa 6.8mg vitamin E, ngoài ra, trong hạnh nhân có chứa nhiều chất xơ, protein, chất béo, magie, vitamin B2, phospho... Sử dụng hạt hạnh nhân giúp chống oxy hóa, hỗ trợ giảm nguy cơ đối với bệnh tim mạch, giảm lượng đường trong máu, kiểm soát tình trạng huyết áp và tốt cho não bộ.

Mách bạn 7 loại thực phẩm cực giàu Vitamin E có lợi cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ

Bơ là một loại trái cây giàu dinh dưỡng. Trong 100g quả bơ có chứa khoảng 2,07 mg vitamin E. Theo nhiều chuyên gia sức khỏe, bơ rất giàu chất xơ, ít carbohydrate và chỉ cần ăn 1 quả bơ là đã có thể cung cấp 20% lượng vitamin E cần thiết hàng ngày. Rất nhiều món ăn có thể sáng tạo cùng với bơ như: xay sinh tố, ăn cùng bánh mì, trộn salad, sữa chua hoặc yến mạch…

Hồng xiêm

Hồng xiêm là loại cây ăn quả được dùng làm nước giải khát hoặc món tráng miệng trong các bữa ăn hàng ngày. Với vị ngọt, tính lạnh, loại quả này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và thường được dùng để chữa bệnh.

Vitamin E trong loại quả này sẽ dưỡng ẩm cho làn da của bạn, giúp bạn luôn có một làn da đẹp và khỏe mạnh.

Mách bạn 7 loại thực phẩm cực giàu Vitamin E có lợi cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ là thực phẩm giàu vitamin E, cá là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời chứa axit béo omega 3 rất tốt cho thị lực, tim mạch và trí não. Nghiên cứu cho thấy, vitamin E còn góp phần bảo vệ và phát huy tác dụng của omega 3. Các loại cá chứa nhiều vitamin E bao gồm: cá hồi, cá trích, cá tuyết…

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ chứa một lượng lớn vitamin E, carotenoid và vitamin C, mang lại lợi ích chống viêm và chống oxy hóa.

Bạn có thể sử dụng ớt chuông đỏ bằng cách ăn sống, xay nhuyễn, nghiền, trộn và cắt nhỏ. Chúng rất tuyệt vời trong món salad, món khai vị, món xào, món cà ri hoặc đơn giản là một món ăn nhẹ.

Mách bạn 7 loại thực phẩm cực giàu Vitamin E có lợi cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Điểm mặt 8 loại trái cây giúp chị em giảm cơn thèm ngọt, công cuộc giảm cân trở nên dễ dàng hơn!

Điểm mặt 8 loại trái cây giúp chị em giảm cơn thèm ngọt, công cuộc giảm cân trở nên dễ dàng hơn!

Không ai biết rằng những loại trái cây dưới đây có thể giúp 'chế ngự' việc thèm đồ ngọt tuyệt vời.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn thực phẩm vitamin E thực phẩm giàu vitamin E

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 44 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 29 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 29 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành