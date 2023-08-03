Điểm mặt 8 loại trái cây giúp chị em giảm cơn thèm ngọt, công cuộc giảm cân trở nên dễ dàng hơn!

Bưởi có thể giúp giảm tình trạng kháng insulin, là lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ngoài ra, trong trái bưởi cũng chứa nhiều Vitamin A có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh truyền nhiễm, cải thiện tình trạng viêm sưng.

Kiwi có thể cắt cơn thèm ngọt của bạn với vị ngọt và chua nhẹ đặc trưng, khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn thỏa mãn sở thích hảo ngọt của mình đồng thời tận hưởng những lợi ích bổ sung của việc ăn trái cây.

Ảnh minh họa: Internet

Táo

Táo là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin C tuyệt vời, đồng thời táo còn chứa đường tự nhiên có thể giúp cảm thấy no lâu hơn. Đây là món dễ chế biến và có thể được thêm vào nhiều món ăn như salad và bột yến mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Chuối là nguồn cung cấp kali và vitamin C tuyệt vời, đồng thời chứa đường tự nhiên có thể giúp thỏa mãn cảm giác thèm ăn. Chúng cũng cực kỳ tiện lợi, khiến đây là một lựa chọn hoàn hảo khi bạn cần no bụng mà không tốn nhiều thời gian.

Xoài

Xoài là nguồn cung cấp vitamin C và và chất xơ dồi dào. Chúng cũng có vị ngọt tự nhiên và là lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ ai đang cố gắng cai nghiện cơn thèm ngọt.

Nho

Nho chứa một lượng lớn resveratrol, một chất chống oxy hóa mạnh có thể cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm. Chúng cũng có vị ngọt ngào tự nhiên, là một sự thay thế lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Quả mọng (Berry)

Các loại quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa như anthocyanin và axit phenolic có thể giúp giảm viêm trong cơ thể. Chúng cũng chứa ít calo và giàu chất xơ, đây là sự lựa chọn lý tưởng cho những bữa ăn nhẹ hoặc cho món tráng miệng.