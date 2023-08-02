6 siêu thực phẩm giúp người già kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ mắc ung thư và các bệnh mãn tính

Chọn thực phẩm 02/08/2023 17:21

Những loại thực phẩm dưới đây có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, tiểu đường, ung thư, đặc biệt tốt cho người già.

Trứng

 

Trứng được biết đến là thực phẩm giàu protein. Nhưng bạn có biết rằng chúng có chứa một chất gọi là choline giúp não ghi nhớ mọi thứ. Hãy ăn trứng để bảo toàn trí nhớ.

Hơn nữa, trứng còn chứa carotene giúp mắt khỏe mạnh và sáng lâu. Người ăn trứng thường xuyên sẽ mắc bệnh đục thủy tinh thể rất muộn so với những người không ăn.

6 siêu thực phẩm giúp người già kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ mắc ung thư và các bệnh mãn tính - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ức gà

Nhiều người trung niên và cao tuổi không thích ăn ức gà, cho rằng hương vị của ức gà không ngon nhưng chỉ cần chúng ta thay đổi phương pháp chế biến sẽ rất tốt cho sức khoẻ. So với các loại thịt khác, ức gà ít calo và là loại thịt giàu protein, thích hợp cho nhóm người muốn tăng cơ, cũng như phù hợp với nhóm mắc bệnh mãn tính.

6 siêu thực phẩm giúp người già kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ mắc ung thư và các bệnh mãn tính - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bột yến mạch

 

Bột yến mạch là một loại ngũ cốc vừa rẻ, ngon lại vừa đem đến nguồn dinh dưỡng bổ ích. Ăn nhiều bột yến mạch có thể giúp cho bạn giảm thiểu những cholesterols có hại, kiểm soát lượng đường trong máu và là giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Rau xanh

Tất cả loại rau màu xanh lá cây có chứa acid folic, vitamin A và C. Đứng đầu là rau bina, nó có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp loại bỏ nhiều độc tố và giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

Rau bina cũng là một nguồn giàu chất sắt. Dù nấu, làm súp hay chỉ ăn sống như món salad, nó vẫn giữ lại tất cả chất dinh dưỡng. Ngoài ra, loại rau này còn cung cấp sức mạnh cho cơ thể, vitamin A, giúp tim hoạt động tốt và vitamin C giúp tươi trẻ. Ngoài ra, hãy ăn đa dạng các loại rau nhé!

6 siêu thực phẩm giúp người già kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ mắc ung thư và các bệnh mãn tính - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả việt quất

Một nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng, những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Theo Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm, quả việt quất chứa nguồn chất chống oxy hóa dồi dào. Bởi vậy loại trái cây này là lựa chọn hàng đầu trong việc duy trì sức khỏe để sống lâu hơn.

Tỏi

Nhiều người không thích tỏi do mùi hăng và hương vị giữ trong miệng rất lâu, nhưng nó lại là một trong những thực phẩm quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ.

Tỏi chứa một lượng lớn các chất chống đông máu, giúp cho tim hoạt động tốt. Nó cũng làm tăng cholesterol tốt trong cơ thể, có hiệu quả tốt nhất khi ăn sống.

6 siêu thực phẩm giúp người già kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ mắc ung thư và các bệnh mãn tính - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Người bán rau tiết lộ: 5 loại rau nhiều canxi hơn trứng, giàu protein hơn thịt, bổ ngang nhân sâm, tổ yến

Người bán rau tiết lộ: 5 loại rau nhiều canxi hơn trứng, giàu protein hơn thịt, bổ ngang nhân sâm, tổ yến

Nếu đi chợ bạn nhìn thấy những loại rau củ này thì đừng dại bỏ qua bởi đó là loại rau sạch, lại nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

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