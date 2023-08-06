Tổng hợp những thực phẩm bổ cho phổi được các chuyên gia khuyên dùng

Cà chua và các sản phẩm từ cà chua là một trong những nguồn cung cấp lycopene - một chất liên quan đến việc cải thiện sức khỏe của phổi.

Cà chua và các sản phẩm từ cà chua

Ngoài ra, ăn cà chua cũng giúp những người từng hút thuốc suy giảm chức năng phổi chậm hơn.

Tiêu thụ các sản phẩm cà chua đã được chứng minh là giúp giảm viêm đường thở ở những người mắc bệnh hen suyễn và cải thiện chức năng phổi ở những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

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Tỏi

Tỏi có chứa allicin, hoạt động như một chất kháng sinh mạnh mẽ và giúp khắc phục các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp làm tắc nghẽn phổi và dẫn đến khó thở và tắc nghẽn. Nó cũng giúp giảm viêm, cải thiện bệnh hen suyễn và giảm nguy cơ ung thư phổi.

Các loại quả mọng

Quả mọng là siêu thực phẩm cho phổi, chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid. lutein và zeaxanthin. Chúng giúp loại bỏ chất gây ung thư phổi và ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng phổi, rất tốt cho bệnh hen suyễn. Bạn có thể ăn các loại quả mọng đậm như berry xanh, quả mâm xôi…

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Nghệ

Củ nghệ thường được sử dụng để tăng cường sức khỏe tổng thể do tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh. Curcumin, thành phần hoạt chất chính trong củ nghệ, đặc biệt có lợi cho việc hỗ trợ chức năng phổi.

Một nghiên cứu ở 2.478 người cho thấy lượng curcumin có liên quan đến việc cải thiện chức năng phổi.

Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông

Ớt chuông chứa nhiều vitamin C nhất, chỉ 1/2 chén đã đủ mức khuyến nghị hằng ngày.

Vitamin C có tác dụng bảo vệ đối với một số bệnh phổi, như hen suyễn và các bệnh tắc nghẽn đường thở.

Một phân tích tổng hợp của 21 nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể chống lại ung thư phổi. Nghiên cứu khác cho thấy ớt chuông giúp giảm nguy cơ mắc COPD.

Táo

Táo là loại trái cây tốt cho phổi, chứa nhiều chất dinh dưỡng, flavonoid, chất chống oxy hóa và nhiều vitamin. Ăn táo giúp ngăn chặn các bệnh về phổi, đặc biệt là ung thư phổi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt rất tốt cho phổi. Bao gồm gạo lứt, bánh mì nguyên cám, mì sợi làm từ bột mì đen mì nguyên cám, yến mạch, hạt quinoa và lúa mạch.

Ngũ cốc không chỉ giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và chống viêm mà còn chứa đầy vitamin E, selen và các axit béo thiết yếu, rất tốt cho sức khỏe của phổi.