6 loại nước uống hỗ trợ giảm chứng mất ngủ, giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu mỗi đêm

Các nhà khoa học của khuyên bạn nên uống một ly (200 ml) nước dừa một giờ trước khi đi ngủ. Thức uống này rất lý tưởng để chống lại chứng mất ngủ do căng thẳng cũng như chứng mất ngủ kinh niên.

Trà hoa đậu biếc được chứng minh là có chứa catechin EGCG (epigallocatechin gallate), một hợp chất quan trọng giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, từ đó làm cho calories trong cơ thể được đốt cháy nhanh hơn. Bên cạnh đó, nhiều kết quả nghiên cứu cũng cho biết trà hoa đậu biếc có công dụng phòng chống bệnh gan nhiễm mỡ và giảm mỡ bụng.

30 phút trước giờ đi ngủ, nếu bạn uống 1 ly trà hoa đậu biếc còn có tác dụng trẻ hóa làn da, làm giảm căng thẳng lo âu, đồng thời giúp bạn ngủ ngon giấc hơn.

Rễ cây nữ lang

Cây nữ lang có tên khoa học là Valeriana officinalis L. Từ lâu rễ cây nữ lang đã được sử dụng như một loại thuốc an thần chữa mất ngủ một cách hiệu quả và an toàn. Bạn có thể dùng rễ cây nữ lang để sắc thành thuốc hoặc pha trà đều được.

Thông thường, rễ cây nữ lang có thể kết hợp thêm với tía tô đất, hoa bia hoặc bất kỳ loại thảo mộc nào có tác dụng giúp ngủ ngon. Bên cạnh việc chữa rối loạn giấc ngủ, thức uống từ rễ cây nữ lang còn có thể giúp bạn giảm đi sự lo lắng và căng thẳng hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép anh đào

Nước ép anh đào là một nguồn melatonin tự nhiên, hormone giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ của bạn. Một số nghiên cứu đã tìm thấy tác động tích cực giữa việc uống nước ép anh đào và chất lượng giấc ngủ. Vì vậy, để ngủ ngon hơn và có một giấc ngủ ngon hơn, các nhà khoa học khuyên bạn nên uống nửa cốc (100 ml) nước ép anh đào vào buổi sáng và buổi tối.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa nghệ

Trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng, bạn nên uống một cốc sữa nghệ vì chúng có thể đem về vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Nghệ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và làm dịu tiêu hóa, từ đó hỗ trợ giảm cân. Đặc tính chống oxy hóa của nó có thể loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể và giữ cho quá trình tiêu hóa diễn ra suôn sẻ trong khi chúng ta ngủ. Mặt khác, sữa cung cấp năng lượng cho cơ thể với canxi và protein giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Thức uống này vừa thơm ngon lại cực kỳ có lợi cho sức khỏe.

Lá tía tô đất

Đề xuất cuối cùng về loại trà bạn có thể uống để ngủ ngon hơn đó là bất cứ loại trà thảo mộc nào không chứa caffeine kết hợp với lá tía tô đất. Theo y học cổ truyền, lá tía tô đất có tác dụng an thần nên có thể giúp bạn giảm căng thẳng, bồn chồn để đi vào giấc ngủ dễ hơn.

Cách pha trà thảo mộc trộn với lá tía tô đất khá đơn giản. Đầu tiên, bạn rửa sạch khoảng 10 lá tía tô đất. Sau đó cho lá vào ấm trà nóng đã pha trước đó và ngâm khoảng 5 phút. Cuối cùng, bạn cho thêm 1 thìa mật ong là đã có ngay thức uống hỗ trợ giấc ngủ tuyệt vời và có thể uống ngay khi còn nóng.