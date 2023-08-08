Biết được lý do không nên rửa thịt gà trước khi chế biến bà nội trợ nào cũng "rùng mình"

Chọn thực phẩm 08/08/2023 10:18

Ngay cả những đầu bếp chuyên nghiệp cũng có những ý kiến trái chiều xung quanh việc có nên rửa thịt gà trước khi nấu hay không.

Nhiều người nghĩ rằng, rửa thịt gà dưới nước lạnh là cách giúp làm sạch vi trùng, cặn bẩn dính trên thịt gà. Thịt gà sống thường chứa đầy vi khuẩn, chẳng hạn như campylobacter hoặc salmonella, nhưng rửa bằng nước không có tác dụng để loại bỏ hết những vi khuẩn này.

Biết được lý do không nên rửa thịt gà trước khi chế biến bà nội trợ nào cũng 'rùng mình' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên thịt gà sống có rất nhiều loại vi khuẩn gây hại với sức khỏe con người. Trong số đó, nguy hiểm nhất chính là salmonella. Việc chúng ta rửa thịt gà trước khi chế biến trên thực tế không có công dụng làm sạch đối với hầu hết các loại vi khuẩn này bởi chúng có độ bám rất chặt.

Bên cạnh đó, một phần nhỏ lượng vi khuẩn khác bị rửa trôi theo dòng nước lại có thể phát tán ra quanh bồn rửa và phòng bếp, gây nên mối nguy hiểm tiềm tàng về sức khỏe cho cả gia đình. Theo chuyên gia, việc nấu chín thịt gà là biện pháp cần thiết duy nhất để tiêu diệt hết các tác nhân gây hại.

Rửa thịt gà trước khi nấu không giúp loại bỏ bất kỳ vi khuẩn hoặc mầm bệnh nào mà nó thực sự làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh vì vi khuẩn sẽ lây lan khắp khu vực bếp nấu, bao gồm cả những bề mặt sạch như mặt bàn. 

Cũng theo tiết lộ của các đầu bếp danh tiếng trên thế giới, để món gà vừa an toàn, vừa ngon miệng, trước khi chế biến hãy cho thịt gà vào nồi nước lạnh, đun đến khi nước sôi rồi vớt ra, thay vì việc rửa sạch thịt gà.

Thị bò

Biết được lý do không nên rửa thịt gà trước khi chế biến bà nội trợ nào cũng 'rùng mình' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rửa thịt bò có thể làm tăng thêm độ ẩm cho thịt, ảnh hưởng đến hương vị của món ăn. Nếu vẫn muốn rửa thịt trước khi nấu, bạn nên sử dụng một chiếc khăn giấy thấm bỏ độ ẩm dư thừa trên miếng thịt. Sau đó, cần vệ sinh bồn rửa và các bề mặt gần đó. Sử dụng xà phòng và nước ấm để rửa tay.

Thịt cừu

Biết được lý do không nên rửa thịt gà trước khi chế biến bà nội trợ nào cũng 'rùng mình' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như thịt gà, việc rửa các loại thịt khác như thịt bò, thịt heo, thịt cừu… trước khi chế biến hầu như không có ý nghĩa trong đảm bảo an toàn thực phẩm, mà còn khiến mầm bệnh bị phát tán và gây nên hiện tượng xâm nhiễm chéo đến các loại thức ăn khác.

Cách tốt nhất để sơ chế thịt chính là ngâm chúng vào một bát nước muối loãng, đặt vào trong tủ lạnh khoảng 10-15 phút, sau đó lấy ra dùng khăn hoặc giấy thấm sạch bề mặt thịt. Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe, người nội trợ cũng cần rửa sạch tay với xà phòng và nước ấm ngay sau đó.

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Từ khóa:   thịt bò thịt cừu thịt gà

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