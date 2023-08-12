Loại rau mọc dại đầy ở Việt Nam lại là 'rau nhà giàu' ở nước ngoài, giá gần triệu cho 1 kg

Dinh dưỡng 12/08/2023 11:50

Không chỉ là một món ăn ngon, loại rau này còn được xem như 'thần dược' trị bệnh, ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Tầm bóp là loại cây thường mọc dại khá phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ những lợi ích của nó đem lại cho sức khỏe mà những năm gần đây, người dân thường trồng làm rau. Đây không chỉ là một món ngon mà còn có công dụng chữa nhiều loại bệnh.

Tại nước ngoài, tầm bóp được đóng gói “sang chảnh”, bày bán trên kệ siêu thị. Riêng ở Nhật Bản và Trung Quốc, quả tầm bóp có giá lên tới khoảng 700k/kg. Chúng được nhà phân phối quảng bá ở nước ngoài để là để ăn, nấu canh, còn được dùng như một vị thuốc Nam với tác dụng tiêu đờm, thanh nhiệt…

Loại rau mọc dại đầy ở Việt Nam lại là 'rau nhà giàu' ở nước ngoài, giá gần triệu cho 1 kg - Ảnh 1
Tất cả các phần của cây tầm bóp đều tốt nhưng có lẽ thứ giá trị nhất chính là quả.

Trong Đông y, cây tầm bóp có vị đắng tính mát và không độc. Tất cả các phần của cây tầm bóp đều tốt nhưng có lẽ thứ giá trị nhất chính là quả. Quả tầm bóp khi chín có màu đỏ tươi và có vị hơi chua chua, chúng có thể dùng làm mứt hoặc thuốc chữa bệnh.

Ngoài ra, quả tầm bóp còn được dùng để điều trị các chứng bệnh liên quan đến cảm, sốt, thanh nhiệt hay các loại ho có đờm cũng như mụn nhọt rất tốt. Phần thân cây dùng trong thuốc lợi tiểu, phần lá chữa rối loạn dạ dày và phần rễ tươi đem nấu cùng nước uống mỗi ngày để chữa bệnh đái đường hiệu quả.

Phần lá và đọt non của cây tầm bóp được dùng làm món rau sạch thơm ngon và bổ dưỡng trong gia đình. Tầm bóp ra hoa kết quả quanh năm, các bộ phận trên cây đều có thể sử dụng để làm thuốc.

Những tác dụng của rau tầm bóp

Hỗ trợ điều trị ung thư

Mọt trong những công dụng tuyệt vời của cây tầm bóp là khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. Các thành phần trong tầm bóp, nhất là vitamin C có thể hỗ trợ điều trị ung thư khá hiệu quả nhất là ung thư về phổi, dạ dày, gan, đại tràng, vòm hầu họng,...

Tốt cho mắt

Hàm lượng vitamin A trong tầm bóp tương đối dồi dào. Đây là chất đặc biệt tốt cho sức khỏe đôi mắt. Vitamin A có tác dụng ngăn ngừa khô mắt, giúp võng mạc khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Sử dụng tầm bóp đúng cách cũng là một giải pháp tăng cường sức khỏe của đôi mắt.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Tầm bóp có chứa lượng vitamin C dồi dào, chất này có tác dụng tốt trong việc chống lại các gốc tự do gây hại cho mạch máu. Nhờ đó điều hòa mạch máu, giúp hệ tim mạch khỏe mạnh. Cùng với vitamin A trong trong cây có thể giúp kiểm soát cholesterol trong máu, giúp cải thiện bệnh lý về máu.

Điều trị tiểu đường

Không phải không có lý do mà dân gian dùng tầm bóp để điều trị bệnh đái tháo đường. Các nhà khoa học đã khám phá ra vai trò ổn định đường huyết của Physalis angulata và đây sẽ là tiềm năng trong tương lai về việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

Giúp hạ sốt, cảm lạnh

Trong dân gian, tầm bóp được biết đến là bài thuốc hạ sốt cho trẻ khá hiệu quả. Cùng với đó, loại cây này cũng giàu các vitamin cần thiết cho cơ thể, tăng khả năng miễn dịch, tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng.

Ngoài ra, cây tầm bóp còn có rất nhiều tác dụng khác trong phòng và điều trị một số bệnh về đường tiết niệu, bệnh đường hô hấp, trị mụn nhọt. Tuy nhiên, việc sử dụng cây tầm bóp làm thuốc cần phải đúng cách và đúng liều lượng.

Tăng cường hệ miễn dịch, chống nhiễm trùng và chữa lành vết thương

Cây tầm bóp có tác dụng gì? Cả vitamin A và vitamin C đều là những chất tăng cường miễn dịch. Chúng có thể hỗ trợ cơ thể chống lại nhiễm trùng. Dịch chiết của lá tầm bóp cũng đã được chứng minh giúp tăng cường các tế bào bạch cầu lympho trong cơ thể. Physalis trong thực nghiệm có hiệu quả ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư ở người (ruột kết, phổi, gan, thanh quản và bạch cầu). Chúng cũng được cho là có một số tác dụng kháng khuẩn và chống viêm.

Vitamin C có trong cây tầm bóp cũng có khả năng chữa lành vết thương, bằng cách thúc đẩy các mô liên kết, giúp vết thương nhanh lành hơn.

Loại rau mọc dại đầy ở Việt Nam lại là 'rau nhà giàu' ở nước ngoài, giá gần triệu cho 1 kg - Ảnh 2
Tầm bóp có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người.

Lưu ý khi sử dụng cây tầm bóp

Tác dụng của cây tầm bóp với sức khỏe là không còn gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng cây tầm bóp như một loại “tiên dược” một cách vô tội vạ. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, khi dùng cây tầm bóp bạn nên lưu ý:

Tầm bóp rất dễ bị nhầm lẫn với cây lu lu đực – một loại cây chứa độc tố solanin. Lu lu đực là cũng là loại cây có quả tròn như quả cà nhưng mỏng hơn tầm bóp và đặc biệt là cây này có độc khi dùng tươi. Nếu như hoa tầm bóp thường mọc đơn độc, khi chín quả có màu đỏ hoặc vàng thì hoa cây lu lu đực lại mọc thành chùm, quả có màu đen. Vì vậy, bạn cần lưu ý quan sát kỹ để tránh nhầm lẫn.

Phụ nữ mang thai và cho con bú phải tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có ý định dùng cây tầm bóp và các sản phẩm từ tầm bóp.

Chống chỉ định với những ai dị ứng với cây tầm bóp. Nếu trong quá trình sử dụng bạn quan sát thấy triệu chứng ngứa da, nổi mẩn đỏ,… thì hãy lập tức đi khám bác sĩ.

Thận trọng khi sử dụng cây tầm bóp nếu bạn đang dùng các loại thuốc, thực phẩm chức năng khác. Chúng có thể gây tương tác với nhau, tốt nhất là bạn nên tham khảo ý kiến từ bác sĩ trước khi dùng.

 

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