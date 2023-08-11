6 lợi ích tuyệt đỉnh của cá chép có thể bạn chưa biết

Dinh dưỡng 11/08/2023 13:29

Cá chép là một loại thực vô cùng quen thuộc và chứa nhiều protein có lợi cho sức khỏe con người.

Thành phần dinh dưỡng của cá chép

Cá chép hay còn gọi Lý ngư thuộc loại cá nước ngọt được sử dụng khá phổ biến. Đầu cá, thịt cá, vây cá đều được sử dụng như các vị thuốc quý. Cá chép được chế biến thành món ăn có mùi vị thơm ngon, thịt dày, béo ngậy. Chính vì thế cá chép được xếp vào món ăn ngon, thân thuộc với mọi người.

Theo Đông y cá chép có tác dụng hỗ trợ quá trình lợi tiểu, giúp cơ thể chữa được bệnh khi kết lạnh, bình phổi thông sữa, hoặc làm sạch đường tiêu hoá. Hơn nữa, cá chép còn có tác dụng giúp bài tiết và trừ khử tà độc sưng tấy. Không những thế cá chép còn được coi như món ăn thần dược chữa các bệnh của phụ nữ.

6 lợi ích tuyệt đỉnh của cá chép có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn cá chép có tác dụng gì? Không chỉ theo quan niệm dân gian mà ngay cả Y Học Hiện Đại cũng đã chứng minh được những công dụng hữu ích của cá chép mang lại cho sức khỏe. Trong 100 gam cá chép ăn được thì có chứa 4.1gam lipid, 0.09 mg vitamin B2, 17.6 gam protein, 25 mg vitamin A...

Lợi ích khi ăn cá chép

Giảm chứng viêm đường hô hấp

Nếu đang bị viêm phế quản, suy hô hấp mãn tính hoặc một số bệnh khác liên quan đến phổi và đường hô hấp nên thêm cá chép vào chế độ ăn uống. Ngoài việc giảm viêm trong hệ thống hô hấp, nó có thể tăng tốc độ chữa lành các khu vực bị tổn thương.

6 lợi ích tuyệt đỉnh của cá chép có thể bạn chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch

Cá chép với hàm lượng omega-3 cao có thể bảo vệ hệ tim mạch theo nhiều cách.

Ăn cá chép có thể góp phần giảm tích tụ mảng bám trong thành mạch và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Do đó, cá chép là một trong những thực phẩm người cao tuổi nên ăn để giảm nguy cơ đau tim hay đột quỵ.

Tối ưu hóa mức độ nội tiết tố

Đặc tính chống viêm và các chất chống oxy hóa trong cá chép giúp cho hoạt động nội tiết trong cơ thể diễn ra bình thường.

Ngoài ra, hàm lượng vitamin B cao trong cá chép có thể góp phần tối ưu hóa quá trình trao đổi chất và cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng I-ốt trong cá chép hữu ích đối với tuyến giáp cũng như hệ nội tiết của cơ thể.

6 lợi ích tuyệt đỉnh của cá chép có thể bạn chưa biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ chức năng tiêu hóa

Viêm ruột và viêm đường tiêu hóa là tình trạng thường gặp, có thể dẫn đến viêm loét đại tràng và bệnh Crohn. Nếu bạn muốn cải thiện tiêu hóa và giảm các triệu chứng đầy hơi, táo bón, trĩ và đau dạ dày nói chung, bạn nên bổ sung cá chép vào bữa ăn của mình.

Cá chép là nguồn thực phẩm giàu omega-3. Và nhiều nghiên cứu đã chỉ ra vai trò của acid béo omega-3 trong việc giảm nguy cơ mắc hội chứng viêm ruột.

Tốt cho mắt

Cá chép giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A góp phần cải thiện sức khỏe thị lực và võng mạc. Do đó, ăn cá chép giúp cải thiện sức khỏe mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

6 lợi ích tuyệt đỉnh của cá chép có thể bạn chưa biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể

Cá chép là một trong những thực phẩm giúp bạn trẻ lâu. Trong cá chép chứa một số hợp chất chống oxy hóa có vai trò tăng cường sản sinh collagen, giúp bạn có làn da mịn màng hơn.

Các chất chống oxy hóa còn giúp cơ thể sản sinh ra các tế bào mới, làm chậm quá trình lão hóa. Đối với những người bắt đầu lộ rõ tuổi tác qua các đốm đồi mồi, vết thâm nám, nếp nhăn hoặc làn da mất đi độ đàn hồi, lời khuyên là hãy ăn cá chép.

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