Loại nước siêu rẻ bán đầy đường nhưng đem lại những lợi ích sức khỏe bất ngờ

Mía còn có tên gọi khác là cây cam giá, thuộc họ Lúa Poaceae với tên khoa học là Saccharum officinarum L. Ấn Độ là quê hương của mía. Quốc gia này và Cuba chính là hai nước nổi tiếng về sản xuất mía trên thế giới. Có rất nhiều loại mía với đặc điểm hình thái khác nhau, ví dụ như mía bầu có thân cao và to, múa de gầy, thân nhỏ và thấp, vỏ mía có thể là màu tím, trắng hoặc đỏ. Loại thì chứa ít đường, có loại lại chứa nhiều đường.

Nước mía là loại nước cực kỳ phổ biến ở nước ta. Với hương vi thơm mát, nước mía không chỉ dùng để giải khát mùa hè mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà nhiều người không hề biết tới.

Mía là một nguồn cung cấp chất xơ và chống oxy hóa tốt như polyphenol và flavonoid. Ngoài ra, mía còn có các acid hữu cơ và nhiều loại enzym . Trong đường mía có sucrose (chiếm 70 - 88% chất rắn hòa tan trong dịch mía), glucose và fructose. Mía chứa một lượng chất béo và protein không đáng kể.

Theo dinh dưỡng học hiện đại, cứ mỗi 100g mía có chứa 84g nước, 0,2g chất đạm, 0,5g chất béo, 12g chất đường và nhiều các nguyên tố vi lượng như kali , canxi, phốt pho, magie, sắt..., các vitamin như vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin D...

Bên cạnh công dụng giải nhiệt, nước mía còn được coi là một vị thuốc mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Đồ uống giải độc tốt

Giải độc cơ thể rất quan trọng trong giảm cân và nâng cao sức khỏe tổng thể. Nước mía là một trong những cách tốt nhất để làm điều đó. Đặc tính lợi tiểu của nước mía nguyên chất giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và tăng cường sức khỏe của thận.

Một nghiên cứu cho thấy nước mía và các dạng chưa tinh chế của nó, chẳng hạn như mật đường, đường nâu và đường thốt nốt, là nguồn flavonoid và các hợp chất phenolic phong phú nhất có tác dụng giải độc mạnh mẽ.

Làm chậm quá trình lão hóa da

Nước mía là nguồn cung cấp hợp chất axit alpha-hydroxy và axit glycolic, giúp giữ nước cho da, kích thích sản sinh tế bào và phục hồi trẻ hóa làn da.

Ngăn ngừa ung thư

Hợp chất phenolic và flavonoid chứa trong nước mía có chức năng chống ung thư, kháng viêm, kháng virus, chống oxy hóa và ngăn ngừa dị ứng. Vì vậy ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan nên uống nước mía thường xuyên để cải thiện tình trạng viêm gan và điều chỉnh sắc tố da.

Đường tự nhiên hàm lượng thấp

Nước mía ngọt nhưng nó chứa đường chưa tinh chế. Điều thú vị là nó chỉ có hàm lượng đường 10-15%. Phần còn lại là nước, chất xơ, enzym, vitamin và khoáng chất.

Đồ uống không béo

Nước mía là một loại nước thay thế không chứa chất béo cho các loại đồ uống có đường hoặc đóng chai khác. Nước mía không tích lũy chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa.

Điều chỉnh đường huyết

Mặc dù nước mía chứa nhiều đường nhưng nếu bệnh nhân bị tiểu đường dùng thức uống này với mức độ hợp lý thì có thể kiểm soát được lượng đường huyết, ngăn chỉ số đường huyết tăng vọt hoặc hạ thấp quá nhanh;

Giảm cân

Nước mía hỗ trợ tốt cho quá trình giảm cân nhờ có nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Nước mía là một lựa chọn tuyệt vời để thêm một món ngọt vào chế độ ăn kiêng giảm cân. Không giống như hầu hết các loại đồ uống có đường đã qua chế biến, nước mía không có đường bổ sung gây béo hoặc hương liệu nhân tạo với lượng calo rỗng.

Nước mía có một số lợi ích cho sức khỏe và tốt cho những người muốn giảm cân nếu tiêu thụ với số lượng phù hợp. Mía chuyển hóa cholesterol xấu và các chất xơ hòa tan có trong mía giúp giảm cân. Một nghiên cứu cho thấy rằng lượng chất xơ trong chế độ ăn uống có thể thúc đẩy quá trình giảm cân ở những người trưởng thành thừa cân sau chế độ ăn hạn chế calo.

Chất xơ khiến bạn cảm thấy no, hạn chế việc ăn quá nhiều hoặc ăn vặt, đặc biệt là giữa các bữa ăn. Do đó, nó có thể dẫn đến giảm cân vì tiêu thụ ít calo hơn.

Mặc dù được làm hoàn toàn bằng đường nhưng nó chứa đường chưa tinh luyện, tức là mía chỉ chiếm 10-15% hàm lượng đường và phần còn lại là nước, chất xơ, enzyme, vitamin và khoáng chất.

Nước mía không chứa cholesterol xấu, đồng thời làm giảm cholesterol và chất béo trung tính. Do đó, nước mía giúp ngăn ngừa nguy cơ tăng cân và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng nước mía

Vì trong nước mía chứa một hàm lượng đường khá lớn nên nếu không biết bảo quản đúng cách hoặc để quá lâu ở ngoài sẽ tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Ngoài ra vì mía có công dụng giải khát cao, tính hàn nên những người hay bị đầy bụng đi phân lỏng, tỳ vị hư yếu và bệnh nhân bị tiểu đường không nên lạm dụng thức uống nào. Nếu dùng thường xuyên sẽ dẫn béo phì và thừa năng lượng.

Khi chế biến mía, bạn nên lựa chọn mía sạch, sau khi ép xong nên dùng ngay và nếu chưa dùng thì phải bảo quản trong hộp/lọ kín, cất vào ngăn mắt tủ lạnh không quá 1 buổi để tránh làm giảm chất lượng của nước mía.

Có thể nói nước mía rất tốt cho sức khỏe con người, không những có vị ngọt, tính mát mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết. Nếu bạn đang gặp phải một số vấn đề về sức khỏe được đề cập phía trên, hãy thử bổ sung nước mía vào danh sách các thức uống hàng ngày với một lượng hợp lý bạn nhé!