Loại củ rẻ bèo, ít ai "đếm xỉa" tới lại chứa vô vàn dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe con người

Ảnh minh họa: Internet

Thúc đẩy tiêu hóa tốt

Trong hệ tiêu hóa, Inulin đóng vai trò rất quan trọng, nhằm tăng cường sức đề kháng cho đường ruột. Chất này có tác dụng chữa lành tất cả các vấn đề mà hệ tiêu hóa gặp phải, thường có trong rau củ, hoa quả. Trong củ đậu, chứa một hàm lượng rất lớn Inulin cùng với chất xơ, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, lưu giữ chất dinh dưỡng nhiều hơn tại đường ruột.

Củ đậu hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa, giúp giải nhiệt nhanh, giải độc rượu, nhuận tràng do có rất nhiều chất xơ, giảm tăng tiết axit dạ dày.

Kiểm soát căng thẳng

Củ đậu giúp cơ thể được bình tĩnh hơn, giải tỏa căng thẳng. Nó đóng vai trò lớn trong việc ngăn ngừa bệnh suy nhược thần kinh, đau cơ. Đồng thời, củ đậu cũng được xem là có tác dụng giãn cơ nếu sử dụng thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Kháng khuẩn tốt

Củ đậu chứa vitamin B6. Chất này có tác dụng hỗ trợ não bộ khỏe mạnh, và giúp cơ thể phá vỡ liên kết protein thành năng lượng sử dụng được. Ngoài ra vitamin B6 cũng hỗ trợ chức năng thần kinh, giúp hình thành các tế bào máu đỏ và tổng hợp các kháng thể chống lại virus, vi khuẩn tấn công cơ thể.'

Tăng cường hệ miễn dịch

Có một lượng vitamin C rất lớn được tìm thấy trong củ đậu, 100 gram củ đậu đáp ứng khoảng 40% axit ascobic hàng ngày của chúng ta. Vitamin C là một phần thiết yếu trong hệ thống miễn dịch của chúng ta vì nó kích thích các tế bào bạch cầu, là tuyến phòng thủ chính đầu tiên của cơ thể chống lại bệnh tật. Chiến đấu với các bệnh do vi khuẩn, virus, nấm hoặc mầm bệnh được thực hiện bằng cách bổ sung vitamin C vào cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Ổn định đường trong máu

Củ đậu được nhiều chuyên gia đánh giá rất cao trong việc ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ngoài ra, Inulin gần như không có calo nhưng vẫn giúp cơ thể bổ sung lượng đường thiết yếu.