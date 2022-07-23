Loại bỏ ngay các loại thực phẩm này nếu không muốn tiếp diễn kích thích chứng đau đầu?

Tưởng là thân thuộc nhưng lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe đặc biệt là chứng đau đầu.

Rượu

Tác nhân gây ra chế độ ăn uống được báo cáo phổ biến nhất là rượu, với rượu vang đỏ đặc biệt liên quan đến các cơn đau cấp tính. Một số chất được tìm thấy trong một số đồ uống có cồn, đặc biệt là histamine, tyramine và sulfites, có liên quan đến các cuộc tấn công cơn đau đầu. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng cho thấy rượu tự gây ra chứng đau nửa đầu vì nó làm giãn mạch máu.

Phô mai để lâu ngày, lên men

Ảnh minh họa: Internet

Những loại phô mai cần trải qua quá trình ủ, lên men lâu ngày trước khi sử dụng như Gorgonzola, Camembert, Cheddar…có thể là yếu tố gây đau nửa đầu đối với nhiều người bởi nó chứa nhiều tyramine. Chất này bắt nguồn từ axit amin, tyrosine và thường được tạo thành trong các loại thực phẩm bị hỏng, được muối, để lâu ngày, được hun khói, lên men hoặc ướp bằng xốt.

Thực phẩm có chứa bột ngọt

Khoảng 10% trong số những người dễ bị đau nửa đầu cho biết bột ngọt, một chất phụ gia thực phẩm phổ biến được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, là nguyên nhân kích thích. Thực phẩm chứa bột ngọt bao gồm:

Đồ ăn nhanh

Đồ ăn Trung Quốc

Súp đóng hộp

Khoai tây chiên hoặc thức ăn nhẹ khác

Thực phẩm đông lạnh

Mì gói

Caffeine

Caffeine làm co các mạch máu xung quanh não, nếu khi dừng uống cà phê sau một thời gian dài sử dụng, các mạch máu sẽ giãn nở. Điều này khiến lưu lượng máu lên não tăng lên quá mức, dẫn đến chứng đau nửa đầu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sử dụng lượng cà phê điều độ mỗi ngày có thể làm giảm bớt những cơn đau đầu. Lượng thích hợp là dưới 400mg caffeine mỗi ngày.

Đồ xông khói

Ảnh minh họa: Internet

Thịt xông khói, Xúc xích, thịt nguội, dăm bông và nhiều món ăn chế biến sẵn, đóng hộp khác thường được sản xuất với chất nitrit. Đây là chất cần thiết để tăng sự bảo quản trong hộp kín. Tuy vậy, nitrit có trong thực phẩm chế biến sẵn không tốt cho hệ thần kinh, làm giãn mạch máu và kích thích cơn đau đầu.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

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