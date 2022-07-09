Thừa cân béo phì và tác hại khiến ai nấy cũng phải “giật mình”

Người béo phì có hệ miễn dịch hoạt động kém hơn, nhạy cảm hơn với các yếu tố gây bệnh. Vì thế, người béo phì dễ mắc bệnh hơn và các bệnh nhiễm trùng cũng thường diễn ra lâu hơn, khó khắc phục hơn.

Dễ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa: béo phì làm cho lượng mỡ dư bám vào các quai ruột gây ứ đọng phân, táo bón. Sự ứ đọng phân và các chất thải độc hại sinh ra trong quá trình chuyển hóa dễ sinh bệnh ung thư đại tràng. Trong khi đó, mỡ dư tích tụ ở gan gây bệnh gan nhiễm mỡ nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến bệnh xơ gan... Rối loạn chuyển hóa mỡ sinh ra sỏi mật.

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Gây bệnh béo phì gây ung thư

Mối liên quan giữa béo phì và ung thư không rõ ràng như đối với bệnh tiểu đường và tim mạch. Dù vậy, có nhiều bằng chứng cho thấy béo phì là yếu tố nguy cơ gây ra một loạt các bệnh ung thư khác nhau.

Trong một đánh giá toàn diện về dữ liệu, được công bố vào năm 2007, hội đồng chuyên gia từ Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới và Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ đã kết luận rằng có bằng chứng thuyết phục về mối liên quan giữa béo phì và ung thư thực quản, tuyến tụy, đại trực tràng, vú, nội mạc tử cung, thận; và có thể có mối liên hệ giữa béo phì và ung thư túi mật.

Đối với những người bị béo phì nặng, tỷ lệ tử vong tăng lên đối với tất cả các loại ung thư. Tỷ lệ tử vong ở nam cao hơn 52% và ở nữ cao hơn 62%.

Các bệnh lý xương khớp

Khi lượng mỡ thừa trong cơ thể tăng lên, áp lực lên các khớp cũng sẽ tăng đáng kể. Điều này dễ làm tổn thương các khớp, đặc biệt là khớp gối và cột sống. Ngoài ra, người béo phì cũng dễ mắc bệnh gout hơn bình thường.

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Bệnh lý tim mạch

Người béo phì thường đi kèm với bệnh rối loạn lipid máu hay thường gọi là bệnh mỡ trong máu hoặc cholesterol cao. Khi cholesterol cao gây xơ hóa lòng mạch máu, tăng huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Mặt khác, ở người béo phì tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi nuôi cơ thể và lâu dài gây quá tải cho tim do đó ở người béo phì dễ mắc các bệnh về tim mạch. Hiện tại, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch đang đứng đầu trong các nguyên nhân, trong đó rất nhiều ca là biến chứng của bệnh béo phì.

Vô sinh

Béo phì làm ảnh hưởng đến hoạt động nội tiết của cơ thể, trong đó có những hormone quan trọng cho sức khỏe tình dục và sinh sản. Cả hai giới đều chịu ảnh hưởng như sau:

Nữ giới: suy giảm chức năng buồng trứng, giảm ham muốn, rối loạn kinh nguyệt, khó thụ thai,…

Nam giới: giảm hormone testosterone - hormone sinh dục nam và dẫn đến tình trạng giảm ham muốn, rối loạn cương dương, vô sinh,…

Mắc bệnh trầm cảm

Mặc dù mối liên hệ sinh học giữa béo phì và trầm cảm vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng các cơ chế liên hệ có thể bao gồm kích hoạt viêm, thay đổi vùng dưới đồi – tuyến yên – thượng thận, kháng insulin và các ảnh hưởng từ yếu tố xã hội hoặc văn hóa.

Có bằng chứng cho rằng mối quan hệ giữa béo phì và trầm cảm là mối quan hệ 2 chiều. Một phân tích tổng hợp của 15 nghiên cứu dài hạn theo dõi 58.000 người tham gia trong 28 năm cho thấy những người béo phì khi bắt đầu nghiên cứu có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn 55% vào cuối giai đoạn theo dõi. Mặt khác, những người bị trầm cảm khi bắt đầu nghiên cứu có nguy cơ bị béo phì cao hơn 58%.