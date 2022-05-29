Lipovitan Tongkat Ali - Tập trung năng lượng, chinh phục đam mê

Dinh dưỡng 29/05/2022 07:52

Nói đến thức uống thơm ngon, dễ uống, chúng ta không thể bỏ qua dòng sản phẩm nước tăng lực. Với công dụng tăng cường năng lượng và cải thiện một số chức năng của não bộ, nước tăng lực được nhiều người tin dùng để duy trì sự tỉnh táo, tập trung.

Bên cạnh tác dụng cung cấp nguồn năng lượng cho cơ thể, nước tăng lực còn giúp người dùng xua tan căng thẳng và mệt mỏi. Trên thị trường có nhiều sản phẩm nước tăng lực đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Nổi bật trong số đó là nước tăng lực đến từ thương hiệu Lipovitan - thương hiệu được biết đến lần đầu tiên vào năm 1962. Là sản phẩm nước tăng lực Nhật Bản duy nhất có mặt tại Việt Nam, suốt 23 năm qua, Lipovitan luôn nằm trong danh sách những nước tăng lực bán chạy trên thị trường.

Sau nhiều năm đồng hành cùng người tiêu dùng, mới đây, Lipovitan đã cho ra đời sản phẩm nước tăng lực hoàn toàn mới - LIPOVITAN TONGKAT ALI - Nước Tăng Lực Mật Nhân. Ngoài tác dụng tăng lực tức thì, dòng sản phẩm này còn giúp phục hồi sinh lực nhanh chóng.

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Hình ảnh sản phẩm nước tăng lực Tongkat Ali trên thị trường

Các sản phẩm nước tăng lực Lipovitan đều dựa trên việc hỗ trợ “chu trình năng lượng”, giúp chuyển hóa đường, chất béo và chất đạm thành năng lượng cần thiết cho hoạt động sống. Nước tăng lực mật nhân LIPOVITAN TONGKAT ALI cũng không ngoại lệ. Dưới đây là cách mà các thành phần trong nước tăng lực LIPOVITAN TONGKAT ALI hỗ trợ chu trình năng lượng:

Vitamin B1 giúp chuyển hóa đường thành năng lượng cho các tế bào.

Vitamin B2 và Taurine hoạt động trên lipid, là chìa khóa của quá trình đốt cháy chất béo và kích hoạt chuyển đổi năng lượng. Bên cạnh đó, vitamin B2 còn có chức năng giữ cho da, niêm mạc ruột và các tế bào máu khỏe mạnh, tăng cường miễn dịch.

Vitamin B6 hỗ trợ quá trình chuyển hóa protein và carbohydrate, sự hình thành các tế bào hồng cầu và một số chất hóa học trong não.

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LIPOVITAN cung cấp nguyên liệu chính cho việc kích hoạt chu trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể nhanh hơn

Ngoài ra, caffeine trong LIPOVITAN TONGKAT ALI cũng giúp kích thích thần kinh và đẩy mạnh hoạt động của não bộ. LIPOVITAN TONGKAT ALI còn là một trong những sản phẩm nước tăng lực chứa hàm lượng Taurine cao bậc nhất. Đây là thành phần giúp kiểm soát lượng đường trong máu và chống lại bệnh tiểu đường. Đặc biệt, thay vì dùng chất tạo màu, LIPOVITAN TONGKAT ALI đã dùng màu tự nhiên của thành phần Vitamin B2 và Caramel. Bí quyết cuối cùng khiến LIPOVITAN được người dùng ưu ái vì đây là sản phẩm nước tăng lực duy nhất chứa chiết xuất mật nhân, giúp phục hồi sinh lực nhanh chóng.

Với phương châm vì sức khỏe của người dùng, tất cả sản phẩm Lipovitan nói chung cũng như Tongkat Ali nói riêng, được sản xuất dưới sự kiểm tra và cho phép của Tập Đoàn Dược Phẩm Taisho Nhật Bản. Các thành phần trong sản phẩm không chứa bất kỳ hóa chất độc hại nào nên người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.

Với các thông tin trên, chúng ta có thể thấy LIPOVITAN là sự lựa chọn tốt cho sức khỏe cho người tiêu dùng khi cần sử dụng nước tăng lực vì kiệt sức, làm việc đêm,...

Sản phẩm hiện đang được bán tại các hệ thống siêu thị Big C, Coopmart, Aeon, Circle K, Familymart, BSmart, Ministop, Satramart, Tiki, Bách Hóa Xanh Online, … và các cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc.

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Từ khóa:   nước tăng lực dinh dưỡng sức khỏe

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